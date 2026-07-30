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Breskve na žaru Natalija Sebanc
Sladice

Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa

Na pikniku največ pozornosti običajno namenimo mesu in prilogam, a ne smemo pozabiti niti na sladek zaključek druženja. Tokrat predstavljamo izvirno idejo Natalije Sebanc, ki smo jo spoznali v MasterChefu. Njena sladica združuje na žaru pečene breskve z osvežilno kremo iz kisle smetane. Priprava je hitra, rezultat pa popolna kombinacija toplih in hladnih okusov, ki bo navdušila vaše goste.

M.J.
30. 07. 2026 04.00

Poletje je čas piknikov, druženja na prostem in nepogrešljivega vonja po žaru. Ko načrtujemo jedilnik za takšne priložnosti, običajno največ pozornosti namenimo izbiri mesa, rib ali zelenjave in okusnim prilogam. A vsak dober obrok si zasluži tudi sladek zaključek. Namesto da bi sladico pripravili vnaprej in jo prinesli iz kuhinje, lahko presenečenje za goste ustvarimo kar ob žaru.

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Odlično idejo nam je zaupala Natalija Sebanc, ki smo jo spoznali v kuharski oddaji MasterChef Slovenija. Pripravila je na žaru pečene breskve, ki veljajo za preprosto, a zelo učinkovito sladico, ki združuje poletne okuse in pripravo na prostem. V glavni vlogi so sočne breskve, ki na vroči rešetki dobijo prijetno karamelizirano aromo in še izrazitejšo sladkobo. Postrežemo jih z nežno začinjeno kremo in posujemo z nasekljanimi oreščki, ki sladici dodajo prijetno hrustljavost.

Prav kontrast med toplimi, rahlo zapečenimi breskvami in hladno, kremasto spremljavo poskrbi za popolno ravnovesje okusov in tekstur. Poleg tega je sladica tudi zelo praktična za postrežbo. Breskve lahko razporedite na večji servirni krožnik, dodate kupčke kreme in nasekljane oreščke ter vse skupaj postavite na sredino mize, da si sladico gostje postrežejo kar sami. Rezultat je preprosta, elegantna in nadvse poletna poslastica, ki bo poskrbela za sladek vrhunec vsakega piknika.

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Breskve na žaru

Sestavine:

- 500 g breskev

- 2 žlici olivnega olja

- 2 žlički medu

- pol žličke mletega cimeta

- pol žličke mletega kardamoma

- ščep soli

Breskve razpolovimo in jim odstranimo koščice. V posodi zmešamo razpolovljene breskve z žlico olivnega olja, medom, cimetom, kardamomom in ščepcem soli. Pustimo stati na sobni temperaturi 15 minut, preden se lotimo peke na žaru.

Začinjene breskve nato s prerezano stranjo položimo na razgret in naoljen žar ter jih pečemo 2-3 minute. Dovolj, da se breskve omehčajo in karamelizirajo ob stiku rešetke.

Krema kisle smetane

Sestavine:

- 150 ml sladke smetane

- 2 vanilijeva sladkorja

- pol žličke mletega cimeta

- pol žličke mletega kardamoma

- 2 polni žlici kisle smetane

Sladki smetani dodamo vanilijev sladkor in začimbe. Začnemo stepati in ko se smetana začne gostiti, dodamo kislo smetano. Stepamo, dokler se smetana ne zgosti do pokončnih vrhov.

Priprava je bliskovita, rezultat pa elegantna kombinacija toplih breskev in hladne kreme, ki bo navdušila prav vsakogar za mizo.
Priprava je bliskovita, rezultat pa elegantna kombinacija toplih breskev in hladne kreme, ki bo navdušila prav vsakogar za mizo. FOTO: Natalija Sebanc

Nasvet za serviranje

Pečene breskve postrežemo takoj, ko jih vzamemo z žara, saj so najboljše še tople. Na servirni krožnik razporedimo polovice breskev ter vsako obogatimo z žlico kreme in posujemo z nasekljanimi oreščki. 

Za bolj sproščeno piknik vzdušje lahko sladico postavite na večji skupni krožnik na sredino mize, da si gostje postrežejo sami. Prav kontrast med toplimi breskvami, hladno kremo in hrustljavimi oreščki poskrbi za popolno poletno razvajanje.

Sladice
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