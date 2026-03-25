Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)

Če ste v zadnjem času kaj brskali po družbenih omrežjih, ste verjetno že naleteli na ta preprost, a izjemno priljubljen recept. Čokoladni bananini grižljaji so postali pravi hit, ki navduši s popolno kombinacijo kremastega, sladkega in hrustljavega. Gre za sladico, ki združuje le nekaj osnovnih sestavin, poleg banan še čokolado in arašidovo maslo, a ponuja popolno ravnovesje okusov in tekstur. Naravna sladkoba banane, kremnost arašidovega masla in hrustljava čokoladna obloga ustvarijo kombinacijo, ki hitro zasvoji. Najboljše pri vsem? Priprava vam ne bo vzela več kot 10 minut, pečice sploh ne potrebujete, rezultat pa je osvežilna sladica, ki jo boste z veseljem pripravili znova in znova.

Čokoladni bananini grižljaji

Sestavine: - 2 zreli banani - 3–4 žlice arašidovega masla - 100 g temne ali mlečne čokolade - 1 čajna žlička navadnega ali kokosovega olja (po želji) Postopek: Banani olupimo in narežemo na kolobarje. Na polovico kolobarjev nanesemo malo arašidovega masla, nato jih pokrijemo z drugimi kolobarji, da dobimo mini 'sendviče'. Bananine sendviče shranimo v zamrzovalnik za približno 20–30 minut, da se ohladijo in učvrstijo. V mikrovalovni pečici ali nad vodno kopeljo stopimo čokolado, ki ji za bolj gladko teksturo dodamo navadno ali kokosovo olje. Zamrznjene grižljaje pomočimo v čokolado. Pri tem si lahko pomagamo z zobotrebcem, na katerega nabodemo bananine sendviče, da jih lažje pomočimo v čokolado. S čokolado oblite grižljaje odlagamo na krožnik ali pladenj, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Ponovno jih za 10–15 minut postavimo v zamrzovalnik, da se čokolada strdi. Zamrznjeni bananini grižljaji so zelo hladni. Preden jih pojeste, jih za nekaj minut pustite na sobni temperaturi.

Dodatni nasveti:

- Dodajte nasekljane oreščke ali kokos za dodatno teksturo. - Uporabite mandljevo ali lešnikovo maslo za drugačen okus. - Uporabite zrele banane, vendar ne prezrele. Naj bodo večinoma rumene in čvrste. - Banane ne narežite pretanko ali predebelo – najbolje je, da jih režete približno centimeter debelo. - Hranite v zamrzovalniku v nepredušno zaprti posodi do 2 meseca.