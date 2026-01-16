Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti

Če obožujete brownije, cheesecake in klasične okuse schwarzwaldske torte , je to pecivo prava mala zmaga v enem pekaču. Cheesecake browniji z višnjami združujejo vse najboljše: sočno in intenzivno čokoladno brownie osnovo, kremni sirni nadev in kiselkaste višnje, ki dodajo svežino ter prijeten kontrast čokoladi in bogati kremi.

Rezultat je sladica, ki je hkrati elegantna in domača – popolna za posebne priložnosti, vikend razvajanje ali trenutke, ko želite goste navdušiti z nečim res posebnim. Edina slabost? Zelo težko se boste ustavili zgolj pri enem kosu!

Priprava je presenetljivo preprosta in ne zahteva posebnih spretnosti ali zapletenih korakov. Čokoladno maso razporedimo po pekaču, nanjo dodamo kremasti sirni nadev in vse skupaj zaključimo z višnjami, ki med peko poskrbijo za sočnost in čudovit videz.

Božanski posladek, ki bo očaral in zasvojil prav vsakogar.

Čokolado grobo nasekljamo in jo skupaj z maslom stopimo nad vodno kopeljo. Nežno premešamo, da dobimo lepo tekočo zmes, ki jo ohladimo do mlačnega.

Pripravimo cheesecake kremo, tako da gladko razmešamo kremni sir, sladkor, jajce in prašek za vaniljev puding.

V večji posodi zmešamo jajca in sladkor, da se volumen podvoji in da dobimo svetlo penasto kremo. Primešamo vaniljo in stopljeno čokolado z maslom.

V manjši posodi zmešamo moko, pecilni prašek, kakav in sol. Suhe sestavine presejemo na čokoladno maso in vse skupaj dobro premešamo z lopatko, da dobimo enotno maso brez grudic.

Pekač (velikosti 30 x 40 centimetrov) rahlo namastimo z maslom in obložimo s papirjem za peko. Vanj pretresemo približno tri četrtine čokoladne mase, ki jo enakomerno razporedimo po celotni površini. Na čokoladno zmes nanesemo kremni nadev in ga prav tako enakomerno razporedimo, nato pa po njem potrosimo višnje. Po vrhu v kupčkih dodamo še preostanek čokoladne mase.

Pecivo približno 30 do 35 minut pečemo v predhodno segreti pečici na 180 stopinj Celzija. Pečeno pecivo bo zelo sočno in mehko, zato ga pred rezanjem na kose ohladimo.