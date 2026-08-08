Bolj sočno kot jogurtovo: poletno pecivo, ki vedno uspe

Ko se združijo skuta, marelice in slive, nastane pecivo, ki navduši

Med poletnimi sladicami imajo posebno mesto preprosta peciva iz pekača, pri katerih ni potrebnih zapletenih postopkov, rezultat pa je vedno domač in okusen. Ko je sadja v izobilju, pogosto posežemo po receptih z marelicami, breskvami ali slivami, saj prav sočno poletno sadje poskrbi, da so peciva še posebej aromatična. To pecivo je na prvi pogled podobno priljubljenemu jogurtovemu pecivu, ki ga mnogi poznamo kot eno najbolj preprostih domačih sladic. A skriva majhno razliko, ki naredi veliko spremembo – namesto jogurta vsebuje kislo smetano in skuto, zaradi katere je njegova tekstura še bolj nežna, kremasta in bogata.

Skrivnost popolne sočnosti je v skuti

Skuta pecivu ne doda le prijetnega mlečnega okusa, ampak poskrbi tudi za več vlage, zato ostane mehko in sveže še dolgo po peki. V kombinaciji z zdrobom in vaniljevim pudingom nastane ravno prav čvrsta, a hkrati nežna masa, ki se lepo poveže s sadjem.

icon-expand V kombinaciji z zrelimi marelicami in slivami nastane sladica, ki je ravno prav sočna in prijetno sadna, ne da bi bila pretežka. FOTO: Shutterstock

Posebnost tega recepta je tudi razporeditev sadja. Sočne slive so skrite v notranjosti peciva, kjer med peko sprostijo svoj okus in aromo, marelice pa so razporejene po vrhu, zato poskrbijo za lep videz in svež sadni okus v vsakem kosu.

Preprosta priprava za popolno poletno sladico

Čeprav pecivo deluje bogato in posebno, je njegova priprava zelo enostavna. Skutino maso pripravimo v nekaj korakih, jo razporedimo v pekač, dodamo sadje in pustimo, da pečica opravi svoje delo. Najboljše je, ko se popolnoma ohladi, saj se takrat skutina plast lepo učvrsti in razvije poln okus. Postrežemo ga lahko ob popoldanski kavi, kot sladico po kosilu ali kot preprosto domačo poslastico, ki bo navdušila ljubitelje sočnih sadnih peciv.

icon-expand Zaradi nežne teksture, osvežilnega sadja in preproste priprave bo ta sladica hitro postala vaša najljubša izbira za poletna druženja. FOTO: Shutterstock

Sočno skutino pecivo z marelicami in slivami iz pekača

Sestavine (za pekač približno 32 x 24 cm): Za skutino maso: - 250 g masla sobne temperature - 200 g sladkorja - 180 g kisle smetane - 800 g skute (najbolje polnomastne) - drobno naribana lupinica 1 bio limone - 6 jajc - 120 g pšeničnega zdroba - 1 vrečka vaniljevega pudinga v prahu - ščepec soli Sadje: - 15 manjših sliv - 15 manjših marelic Po želji: - 50 g grobo nasekljanih mandljev za posip

Priprava: Pečico segrejemo na 170 stopinj Celzija (klasična peka). Pekač obložimo s papirjem za peko ali pa ga namastimo in pomokamo. Jajca ločimo. Beljake damo v večjo skledo, jim dodamo ščepec soli in jih stepemo v čvrst sneg. Postavimo na stran. Maslo sobne temperature skupaj s sladkorjem penasto stepamo nekaj minut, da masa postane svetlejša in kremasta. Dodamo kislo smetano, nato še skuto, limonino lupinico, zdrob in prašek za vaniljev puding. Dobro premešamo. Na koncu enega za drugim vmešamo še rumenjake. V skutino maso z lopatko nežno vmešamo sneg iz beljakov. Mešamo previdno, da ostane masa rahla in zračna. Slive in marelice operemo, razpolovimo in jim odstranimo koščice. V pekač vlijemo približno dobro polovico skutine mase in jo poravnamo. Po masi razporedimo polovice sliv, ki jih prekrijemo s preostalo skutino maso in površino poravnamo. Na vrh razporedimo polovice marelic (prerezana stran naj bo obrnjena navzdol). Po želji potresemo še z grobo nasekljanimi mandlji. Pecivo pečemo v ogreti pečici približno 55–60 minut. Če se vrh prehitro obarva, ga proti koncu peke rahlo pokrijemo z aluminijasto folijo. Pečeno pecivo pustimo še približno 10 minut v ugasnjeni, rahlo priprti pečici, nato ga vzamemo ven in popolnoma ohladimo. Pred rezanjem priporočam vsaj 2 uri hlajenja, saj se bo skutina plast lepo učvrstila in bodo kosi lepše obstali.