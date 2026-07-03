7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova

Poletje je čas, ko si zaželimo sladic, ki niso pretežke, a so kljub temu bogatega okusa. Prav zato je skuta odlična izbira. Pecivom doda prijetno sočnost, rahlo teksturo in nežen, svež okus, ki se izvrstno dopolnjuje bodisi z vloženim ali pa s sočnim sezonskim sadjem. Marelice, maline, borovnice in breskve so v tem času na vrhuncu sezone, zato imate odlično priložnost, da jih združite s skuto in iz njih pripravite okusne domače sladice. V nadaljevanju vas čaka sedem preizkušenih receptov za skutina peciva, med katerimi boste našli vse od kremastih rezin in priljubljenih domačih klasik do slastnih sladic z drobljencem in sadjem. Ne glede na to, ali iščete sladico za družinsko kosilo, vikend razvajanje, piknik ali pogostitev gostov na domači zabavi, boste med njimi zagotovo našli recept, ki ga boste z veseljem preizkusili ob naslednji priložnosti.

icon-expand Marelično pecivo s čokoladnim drobljencem in skuto FOTO: Adobe Stock

Marelično pecivo s čokoladnim drobljencem in skuto

Sočne marelice, kremasta skuta in hrustljav drobljenec se v tem preprostem pecivu povežejo v popolno poletno sladico. Pecivo je odlična izbira za popoldansko razvajanje ob kavi ali kot sladek zaključek kosila. Priprava je enostavna, rezultat pa naravnost božanski! Recept je TUKAJ.

icon-expand Pecivo za požrešne sosede z malinami FOTO: osebni arhiv

Pecivo za požrešne sosede z malinami

Ne boste verjeli, kako hitro in s kako preprostimi sestavinami lahko pripravite nekaj tako odličnega. Če pri roki nimate malin, jih preprosto izpustite, namesto njih pa lahko uporabite tudi borovnice in ribez ali na kose narezane jagode. Recept je TUKAJ.

icon-expand Eierschecke FOTO: Shutterstock

Eierschecke

Odkrijte tradicionalno nemško sladico s tremi popolnimi plastmi. Kombinacija krhkega testa, kremnega skutinega nadeva in nežne jajčne kreme ponuja nepozabno doživetje okusa, ki je kot nalašč za vsako priložnost. Rezultat je izjemno rahla in sočna sladica, ki se topi v ustih. Recept je TUKAJ.

icon-expand Hitre čokoladne rezine s skutino kremo FOTO: Su.S.

Hitre čokoladne rezine s skutino kremo

Kombinacija okusnega čokoladnega biskvita in skutino-maskarponejeve kreme. Kot da bi združili rjavčke in skutino torto. Za dekoriranje lahko po želji uporabite različno sadje in čokoladne hrustljavčke. Recept je TUKAJ.

icon-expand Skutino pecivo z borovnicami in drobljencem FOTO: Su.S.

Skutino pecivo z borovnicami in drobljencem

Osvežilna sladica z rahlo skutino plastjo, ki spominja na sufle. Dopolnita jo plast iz borovnic ter mandljev drobljenec, ki s svojo hrustljavostjo poskrbi za piko na i. Recept je TUKAJ.

icon-expand Skutino pecivo z breskvami FOTO: Profimedia

Skutino pecivo z breskvami

Preprosto domače pecivo s krhko osnovo in sočnim skutinim nadevom boste najverjetneje pojedli, še preden se bo dobro pohladilo. Kuhinjo bo že med peko napolnilo z omamnim vonjem, narezano na rezine ali kocke pa je odlična sladica za raznorazne zabave, praznovanja in piknike. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sočne skutine rezine FOTO: Profimedia

Sočne skutine rezine s sadjem

Krhko testo v pekač kar naribamo, s pripravo sočnega skutinega nadeva pa tudi nimamo veliko dela. Ker se pecivo lepo reže na kose, je primerno za piknike ter raznorazna praznovanja in pogostitve, vedno pa se prileže tudi kot popoldanski posladek, ki si ga privoščimo s skodelico najljubšega toplega napitka. Recept je TUKAJ.