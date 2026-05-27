Velik piškot iz ponve
Sladice

Skillet cookie: viralni piškot iz ponve, pripravljen v manj kot pol ure

"Skillet cookie" oziroma velik piškot iz ponve navdušuje s presenetljivo preprosto pripravo, saj maso zmešamo v eni ponvi in jo nato še spečemo v pečici. Topel piškot s koščki čokolade, postrežen s kepico vanilijevega sladoleda, je popolna izbira za hitro domačo sladico, ki vedno navduši.

M.J.
27. 05. 2026 04.00

Če iščete sladico, ki združuje preprosto pripravo, bogat okus in "wow" efekt pri postrežbi, potem je "skillet cookie" prava izbira. Gre za velik piškot s koščki čokolade, ki ga pripravimo in spečemo kar v isti ponvi, zaradi česar je recept še posebej praktičen. Celotna priprava traja manj kot pol ure, rezultat pa je sladica, ki je videti kot nekaj, kar bi naročili v trendovski slaščičarni.

Velik piškot v ponvi je najboljši topel, ko je čokolada še stopljena, kepica vanilijevega sladoleda na vrhu pa ustvari popolno kombinacijo toplih in hladnih okusov. Prav zato je sladica postala velik hit tudi na TikToku in Instagramu, kjer navdušuje predvsem s svojo rustikalno, domačo postrežbo v litoželezni ponvi.

Kepica vanilijevega sladoleda na vrhu ustvari popolno kombinacijo toplih in hladnih okusov. FOTO: Natalija Sebanc

Recept je pripravila Natalija Sebanc, mlada slaščičarka, ki nas je s svojimi sladkimi kreacijami navduševala že v šovu MasterChef Slovenija. Njena različica skillet cookieja je odlična izbira tudi takrat, ko želimo na hitro pripraviti sladico za goste, brez dolgotrajnega tehtanja in kompliciranja. Vse sestavine preprosto dodamo v litoželezno ponev, kjer jih zmešamo v enotno maso, nato pa ponev za približno 20 minut potisnemo v ogreto pečico.

Ko topel piškot postavimo na mizo in se sladoled začne počasi topiti po zapečeni čokoladni površini, je skoraj nemogoče, da sladice ne bi vsi zbrani za mizo takoj "napadli" z žlico v roki.

Sestavine:

- 200 g masla

- 175 g rjavega sladkorja

- 85 g belega sladkorja

- 2 jajci

- 1 žlička vanilijevega ekstrakta

- 280 g moke

- žlička soli

- žlička sode bikarbone

- 300 g čokoladnih kapljic

Postopek priprave:

V ponvi raztopi maslo ter dodaj oba sladkorja.

Ponev odstavi in vmešaj jajci.

Dodaj še vanilijev ekstrakt, moko, sol in sodo bikarbono. Dobro premešaj, da dobiš enotno maso, v katero na koncu vmešaš še čokoladne kapljice. Maso enakomerno razporedi po celotni ponvi.

Skillet cookie peci približno 20 minut v pečici, ogreti na 170 stopinj Celzija.

Pri serviranju dodaj še kepico vanilijevega sladoleda in uživaj!

Velik piškot iz ponve FOTO: Natalija Sebanc
