Skillet cookie: viralni piškot iz ponve, pripravljen v manj kot pol ure

Če iščete sladico, ki združuje preprosto pripravo, bogat okus in "wow" efekt pri postrežbi, potem je " skillet cookie " prava izbira. Gre za velik piškot s koščki čokolade , ki ga pripravimo in spečemo kar v isti ponvi, zaradi česar je recept še posebej praktičen. Celotna priprava traja manj kot pol ure , rezultat pa je sladica, ki je videti kot nekaj, kar bi naročili v trendovski slaščičarni.

Velik piškot v ponvi je najboljši topel, ko je čokolada še stopljena, kepica vanilijevega sladoleda na vrhu pa ustvari popolno kombinacijo toplih in hladnih okusov. Prav zato je sladica postala velik hit tudi na TikToku in Instagramu, kjer navdušuje predvsem s svojo rustikalno, domačo postrežbo v litoželezni ponvi.

Recept je pripravila Natalija Sebanc, mlada slaščičarka, ki nas je s svojimi sladkimi kreacijami navduševala že v šovu MasterChef Slovenija. Njena različica skillet cookieja je odlična izbira tudi takrat, ko želimo na hitro pripraviti sladico za goste, brez dolgotrajnega tehtanja in kompliciranja. Vse sestavine preprosto dodamo v litoželezno ponev, kjer jih zmešamo v enotno maso, nato pa ponev za približno 20 minut potisnemo v ogreto pečico.

Ko topel piškot postavimo na mizo in se sladoled začne počasi topiti po zapečeni čokoladni površini, je skoraj nemogoče, da sladice ne bi vsi zbrani za mizo takoj "napadli" z žlico v roki.