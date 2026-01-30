Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu

Carski praženec, ki ga pri nas pogovorno imenujemo kar šmorn, je sladica, ki v sebi združuje domačnost, preprostost in kanček cesarskega razkošja. Gre za izjemno rahlo, v ponvi zapečeno in na koščke natrgano palačinko, posuto s sladkorjem v prahu in pogosto obogateno z v rumu namočenimi rozinami. Čeprav je danes priljubljena tako v domačih kuhinjah kot na smučiščih, gorskih kočah in v restavracijah, njeni začetki segajo v čas habsburške monarhije, ko naj bi bila ta sladica vredna tudi cesarske mize.

Iz dvorne kuhinje do klasične sladice

Izvor imena "Kaiserschmarren" je zavit v tančico legend, ki skoraj vse vodijo do cesarja Franca Jožefa I. Ena najbolj znanih zgodb pripoveduje o nezgodi v dvorni kuhinji, kjer dvornemu kuharju palačinke niso uspele po načrtih. Namesto da bi jed zavrgel, jo je natrgal, posladkal in postregel cesarju, ki je bil nad improvizacijo navdušen. Po drugi anekdoti pa naj bi bila sladica sprva namenjena cesarici Elizabeti – Sisi, a jo je ta zaradi skrbi za vitko linijo zavrnila kot preobilno. Cesar je porcijo z veseljem pojedel sam in ji s tem nehote dal ime. Ne glede na to, katera zgodba je resnična, je carski praženec danes simbol bogate, tolažilne sladice, ki jo povezujemo s toplino doma ter vonjem po vanilji, maslu in sladkorju. V nadaljevanju predstavljamo originalni salzburški recept, s katerim lahko to klasično avstrijsko poslastico pripravite tudi sami.

icon-expand Priljubljenost šmorna tiči v dejstvu, da gre za razmeroma enostavno jed, pripravljeno iz sestavin, ki jih imamo vedno doma. FOTO: Dreamstime

Sestavine (za 2–4 osebe)

- 4 jajca (velikost M) - 125 g gladke moke - 250 ml mleka - 30–50 g sladkorja - 1 vaniljev sladkor - ščepec soli - po želji: 50 g rozin (namočenih v rumu, pomarančnem soku ali vodi) - 2 žlici masla - sladkor v prahu za posip Za postrežbo: jabolčna čežana, slivov kompot ali brusnična marmelada

icon-expand Da palačinko lažje obračamo, jo med peko razrežemo na četrtine. FOTO: Shutterstock

Priprava:

Rozine (če jih uporabljate) operite in jih za 15–30 minut namočite v malo ruma, soka ali vode. Jajca ločite na beljake in rumenjake. Rumenjake v skledi zmešajte z mlekom, polovico sladkorja, vaniljevim sladkorjem, moko in ščepcem soli, da dobite gladko maso brez grudic. Testo pustite počivati približno 10–15 minut. Beljake z električnim mešalnikom stepite v peno, nato pa jim postopoma dodajte preostali sladkor in jih stepite v čvrst, bleščeč sneg. Stepene beljake z lopatko nežno vmešajte v rumenjakovo maso. Mešajte previdno, da zmes ostane zračna in rahla. Po želji dodajte odcejene rozine. V večji ponvi z debelejšim dnom na srednji temperaturi stopite maslo. V ponev vlijte testo (ali polovico, če je ponev manjša) in palačinko pecite, dokler spodnja stran ni zlato rjava, zgornja pa rahlo strjena. Palačinko z lopatko razdelite oziroma razrežite na četrtine ter vsako posebej previdno obrnite. Počakajte, da se četrtine zapečejo še na drugi strani, nato pa jih z dvema lopatkama oziroma kuhalnicama natrgajte na manjše, za grižljaj velike kose, ki jih zlatorumeno zapecite z vseh strani. Po želji jih lahko še dodatno karamelizirate z malo masla in sladkorja. Nasvet: Po klasičnih receptih lahko praženec spečete tudi v predhodno ogreti pečici (180–200 stopinj Celzija, zgornja/spodnja toplota), dokler ni zlato rjav in pečen. Nato ga natrgajte in na kratko karamelizirajte v pekaču ali ponvi. Pripravljen carski praženec razdelite po krožnikih, ga obilno posujte s sladkorjem v prahu in takoj postrezite z izbrano prilogo.

icon-expand Cesarski praženec (šmorn) FOTO: Adobe Stock

Ključni nasveti za popoln carski praženec

Ločevanje jajc je ključno: Beljake vedno stepemo v čvrst sneg in jih nežno vmešamo v maso. Prav to daje pražencu značilno rahlo in puhasto strukturo. Uporabite pravo ponev: Najboljša je težka ponev z debelejšim dnom ali litoželezna ponev, ki enakomerno zadržuje toploto in omogoča lepo zapečeno skorjico. Zmerna temperatura: Praženec se peče počasi, na srednji temperaturi. Previsoka vročina ga prehitro zapeče, notranjost pa ostane surova. Maslo, ne olje: Za peko praženca uporabite maslo, ki sladici doda pravo aromo in zlato barvo. Pri peki ne varčujte z njim, saj gre za "carsko" sladico, ki mora biti bogatega okusa. Trganje ob pravem času: Praženec trgamo šele potem, ko je spodnja stran lepo zapečena. Pri trganju si pomagamo z dvema kuhalnicama, kosi pa naj bodo nepravilni in večji, ne "drobtinasti". Karamelizacija za popoln zaključek: Ko je praženec že natrgan na kose, ga s kuhalnico odrinemo na rob ponve, v katero dodamo kos masla in po njem potrosimo sladkor v prahu. Ko se začne karamelizirati, ga zmešamo s koščki praženca, da se vse lepo prepoji z masleno karamelo in se naredi hrustljava skorjica. S serviranjem ne čakajte: Carski praženec je najboljši sveže pripravljen, še topel in bogato posut s sladkorjem v prahu.