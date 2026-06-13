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Pecivo z marelicami
Sladice

Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe

Sadni biskvit iz pekača je ena najbolj priljubljenih domačih sladic, saj je enostaven, hiter in vedno uspe. Zbrali smo pet preverjenih različic z malinami, ribezom, češnjami in marelicami, ki bodo popestrile vsako poletno mizo.

M.J.
13. 06. 2026 04.00

Sadni biskvit iz pekača je ena tistih sladic, ki jo Slovenci pripravljamo skoraj refleksno, ko se začne sezona svežega sadja. Njegova priljubljenost ni naključje – gre za preprosto pecivo, ki ne zahteva zapletenih postopkov, dragih sestavin ali posebnih kuharskih veščin, rezultat pa je sočno, dišeče, rahlo in zelo okusno domače pecivo.

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Največja prednost biskvita s sadjem je njegova prilagodljivost. Uporabimo lahko skoraj katerokoli sezonsko sadje: od sladkih malin in borovnic, rahlo kislega ribeza, sočnih češenj pa vse do aromatičnih marelic ali breskev. Prav zato je to pecivo stalnica poletnih kuhinj, vikend kosil in družinskih srečanj.

Osnovne sestavine so praviloma vedno podobne: jajca, sladkor, moka, olje ali maslo, pecilni prašek in malo mleka ali jogurta za dodatno sočnost. Vse skupaj se zmeša v enotno biskvitno maso, ki se nato vlije v pekač, na vrh pa se doda izbrano sadje. Med peko sadje spusti sokove, ki se vpijejo v biskvit in ustvarijo tisti značilni, rahlo vlažen in aromatičen rezultat, ki ga mnogi povezujejo z domačnostjo in poletjem pri babici.

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V nadaljevanju predstavljamo pet preprostih receptov za sadni biskvit iz pekača, ki jih lahko pripravi vsak – tudi vsi tisti brez veliko kuharskih izkušenj.

preprosto pecivo z marelicami
preprosto pecivo z marelicami FOTO: Shutterstock

1. Preprosto pecivo z marelicami

Najbolj preprosta in priljubljena različica. Hitro, rahlo in zelo sočno marelično pecivo iz pekača je popolna izbira za poletne dni. Iz vsakdanjih sestavin in z dodatkom svežih marelic nastane puhasto pecivo, ki se lepo reže na kose in vedno znova navduši. Recept je TUKAJ.

Jogurtovo pecivo s češnjami
Jogurtovo pecivo s češnjami FOTO: Profimedia

2. Jogurtovo pecivo s češnjami

Priprava peciva je otročje lahka, sestavine pa imate najverjetneje tudi že pri roki. Če nimate svežih češenj, uporabite vložene ali zamrznjene, lahko pa jih preprosto nadomestite tudi s kakšnim drugim sadjem. Recept je TUKAJ.

Dvobarvno pecivo z malinami
Dvobarvno pecivo z malinami FOTO: osebni arhiv

3. Dvobarvno pecivo z malinami

Dvobarvno malinovo pecivo je narejeno na hitro in brez zapletenih postopkov. Pa še sočno in dobro je. Recept je TUKAJ.

Lešnikovo pecivo z ribezom in beljakovim pokrovom
Lešnikovo pecivo z ribezom in beljakovim pokrovom FOTO: Profimedia

4. Pecivo z ribezom in beljakovim pokrovom

Pecivo vas bo navdušilo v več pogledih. Je zelo hitro narejeno in sočno, ravno prav kislo in osvežilno ter tako dobro, da se zagotovo ne boste ustavili samo pri enem kosu. Recept je TUKAJ.

Klafuti z breskvami in malinami
Klafuti z breskvami in malinami FOTO: Shutterstock

5. Klafuti z breskvami in malinami

Okusna poletna sladica, ki bo kuhinjo že med peko napolnila z opojnim vonjem po breskvah in vaniliji. Priprava je zelo preprosta, saj moramo na krhlje narezane breskve in maline zgolj preliti s stepeno mešanico moke, sladkorja, jajc in mleka, po želji tudi smetane. Sladica se postreže še topla s kepico dobrega vanilijevega sladoleda ali kupčkom hladne stepene smetane. Recept je TUKAJ.

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