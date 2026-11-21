Božična peka se počasi približuje, zato je zdaj pravi čas, da se lotimo tudi kakšnega preprostega recepta, s katerim bomo ogreli pečico in se pripravili na praznično ustvarjanje. Ti rustikalni piškoti so kot nalašč za takšno priložnost. Združujejo krhko testo in dišeč nadev iz jabolk, orehov ter cimeta, njihova priprava pa ne zahteva veliko sestavin, časa ali posebnih pripomočkov.

Recept je pripravila Sanja Sirk, ki pravi, da jo vonj orehov, cimeta in jabolk vedno popelje nazaj v otroštvo. Navdih je našla v receptih naših babic, ki so znale iz preprostih sestavin ustvariti okusne domače dobrote. Za te piškote ne rabimo ne veliko sestavin in tudi časa ne. Celo niti valjarja ne, pravi Sanja in dodaja, da nas bo kombinacija dišečega nadeva in hrustljavega krhkega testa zagotovo prepričala, da zavihamo rokave in prižgemo pečico. Piškoti z jabolki in orehi so odlični ob skodelici čaja ali kave, lepo pa se bodo podali tudi na praznični pladenj. Morda bodo prav oni prvi v nizu sladkih dobrot, ki jih bomo letos pripravili za božič.

icon-expand Za pripravo okusnih piškotov ne rabite veliko sestavin ali posebnih pripomočkov. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine

Za testo: - 125 g masla - 1 jajce - 1 vanilin sladkor - 1 pecilni prašek - 1 mala žlička cimeta - 1 žlica mleka - 200 g moke - 3 žlice sladkorja Za nadev: - 3 jabolka - 2 žlici sladkorja - 1 žlica ruma (lahko izpustite) - 50 g orehov Za okrasitev: - nekaj polovičk orehovih jedrc - sladkor v prahu

Postopek priprave

Zamesimo testo, tako da zmehčano maslo, vanilin sladkor in navaden sladkor mešamo, dokler se sladkor ne raztopi. Dodamo jajce, cimet in mleko. Premešamo, da se sestavine lepo umešajo. Dodamo presejano moko s pecilnim praškom. Testo hitro zamesimo in po potrebi dodamo še malo moke. Testo zavijemo v živilsko folijo in pustimo v hladilniku počivati pol ure.

icon-expand Testo pred oblikovanjem piškotov ohladimo. FOTO: Sanja Sirk

Medtem pripravimo nadev. Jabolka olupimo in naribamo. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. V kozico z debelim dnom damo sladkor in pustimo, da karamelizira. Karameliziranemu sladkorju dodamo eno žlico ruma oziroma lahko ta korak tudi izpustimo. Dodamo naribana jabolka in mešamo, dokler ne povre vsa tekočina. Primešamo cimet in grobo nasekljane orehe. Nadev ohladimo. Testo razdelimo na 50 g težke kroglice. Delovni pult pomokamo in vsako kroglico z rokami stanjšamo na debelino dveh milimetrov. Na sredino po dolgem dodamo nadev. Testo okoli nadeva z obeh strani prepognemo proti sredini in malo stisnemo s prsti, da se zalepi. Na sredino damo polovičko orehovega jedrca, kot je prikazano na sliki.

icon-expand Piškoti združujejo krhko testo in dišeč nadev iz jabolk, orehov ter cimeta. FOTO: Sanja Sirk

Piškote pečemo v ogreti pečici približno 25 minut. Še vroče posujemo s sladkorjem v prahu. Počakamo, da se ohladijo, nato pa jih zložimo na servirni krožnik ali pladenj in postrežemo s skodelico poljubnega toplega napitka.

icon-expand Piškoti so zelo krhki in rahli, zato s prestavljanjem na pladenj počakamo nekaj minut. FOTO: Sanja Sirk