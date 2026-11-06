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Rumove kroglice z orehi in marmelado
Sladice

Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med

Rumove kroglice so ena najbolj priljubljenih sladic brez peke, a naša bralka jim je dodala prav poseben preobrat. Navdih je našla v še eni priljubljeni domači slaščici – breskvicah. Tako so nastale mehke in aromatične kroglice z marelično marmelado, orehi in limonino lupinico, ki bodo navdušile ljubitelje obeh sladic.

M.J.
06. 11. 2026 14.56
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Včasih iz najboljših spominov nastanejo najlepše sladice – in to velja tudi za ta recept, ki nam ga je poslala naša bralka. Zapisala je: "Kot majhna sem oboževala rumove kroglice, z mami sva jih vedno pripravljale za božič. Sem pa tudi velika ljubiteljica breskvic in jih večkrat delam doma. Tako sem prišla na idejo, da bi lahko priredila maso za polnilo breskvic in nastale so te rumove kroglice. Mešanica dveh meni najljubših slaščic. Upam, da vam teknejo."

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Rezultat je nostalgična, aromatična in obenem osvežujoča nova različica klasičnih rumovih kroglic – z dodatkom marelične marmelade, oreščkov in limonine lupinice.

Popolne so za praznovanja ali preprosto, da si polepšate dan.
Popolne so za praznovanja ali preprosto, da si polepšate dan. FOTO: osebni arhiv

Sladica je pripravljena hitro in brez peke, kar jo naredi idealno za praznike, piknike, zabave ali za sladkanje kar tako.

Sestavine za približno 25–30 kroglic:

- 300 g mletih piškotov

- 65 g mletih orehov

- 65 g kristalnega sladkorja

- 65 g marelične marmelade

- 35 g kakava v prahu

- 120 g stopljenega masla

- 35–50 ml mleka (dodajamo po potrebi)

- 2–3 žlice ruma (po okusu)

- 1 čajna žlička naribane limonine lupinice

- 50 g mletih piškotov, čokoladnih mrvic ali orehov za posip

Postopek priprave:

Zmešajte suhe sestavine: V večji skledi združite mlete piškote, orehe, sladkor, kakav in limonino lupinico.

Dodajte mokre sestavine: Primešajte stopljeno maslo, marmelado in rum.

Prilagodite maso: Pazite, da masa ni preveč tekoča, da se kroglice ne razlezejo. Ne sme pa biti presuha, saj nočemo, da bi se drobile. Zato po potrebi dodajajte mleko ali pa zmlete piškote/orehe, da dobite mehko, a kompaktno maso, iz katere lahko oblikujete kroglice.

Nasvet: Če želite brezalkoholno različico, rum nadomestite z esenco ali pa ga zavrite skupaj z mlekom in kuhajte minuto ali dve, da alkohol izhlapi.

Oblikujte kroglice: Z rokami oblikujte majhne kroglice (velikosti oreha) in jih povaljajte v mletih piškotih, orehih ali čokoladnih mrvicah.

Ohladite in postrezite: Kroglice lahko postrežete takoj, še boljše pa bodo, če jih pred tem za nekaj ur shranite v hladilniku in postrežete hladne.

Namig uredništva: Ta recept je odlična priložnost za ustvarjalnost! Poskusite z različnimi vrstami marmelade (npr. malinovo ali borovničevo), zamenjajte orehe z lešniki ali mandlji, ali pa kroglice pomočite v stopljeno čokolado za dodatno sladko plast.

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