Malinova rolada s pistacijevo kremo
Sladice

Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način

Maline in pistacija veljajo za eno najbolj priljubljenih kombinacij v svetu sladic, zato ni presenetljivo, da ta poletna rolada navduši že po prvem grižljaju. Rahla sladica z nežno pistacijevo maskarpone kremo in malinami je odlična izbira za tople dni, priprava pa je presenetljivo preprosta.

Sanja Sirk , M.J.
29. 05. 2026 04.00

Poletne sladice so najlepše takrat, ko združujejo svežino sadja, lahkotne kreme in okuse, ki jih preprosto ne moremo pozabiti. Ena takšnih kombinacij sta zagotovo pistacija in malina priljubljen dvojec, ki se zadnja leta pogosto pojavlja v najbolj priljubljenih modernih sladicah. Tokrat se združita v rahli in elegantni roladi, ki navduši tako z videzom kot okusom.

Sledite receptu Sanje Sirk za hitro pripravljeno malinovo rolado s pistacijo.
Sledite receptu Sanje Sirk za hitro pripravljeno malinovo rolado s pistacijo. FOTO: Sanja Sirk

Recept za rolado z malinami in pistacijevo maskarpone kremo je pripravila Sanja Sirk, ki pravi, da je sladica "sveža, poletna, lepa in hitra za pripravo."

Prav lahkotnost in preprostost sta razlog, da je takšna sladica odlična izbira za poletna druženja, praznovanja ali trenutke, ko si zaželimo nekaj posebnega brez pretirano zahtevne priprave. Mehko biskvitno testo, kremasta pistacijeva krema, malinov džem in osvežilne maline ustvarijo sladico, ki deluje prestižno, hkrati pa ohrani domačnost priljubljene rolade, ki jo Slovenci tako radi pripravljamo.

Elegantna rolada združuje puhast biskvit z bogato pistacijevo maskarpone kremo in kiselkastimi malinami.
Elegantna rolada združuje puhast biskvit z bogato pistacijevo maskarpone kremo in kiselkastimi malinami. FOTO: Sanja Sirk

Biskvit:

Sestavine:

- 6 jajc

- 120 g sladkorja

- 120 g moke

- 1 pecilni prašek

- 1 vanilin sladkor

- 50 ml olja

- 50 ml mleka

- ščepec soli

Postopek priprave:

Jajca, sladkor in vanilijev sladkor stepamo približno 15 minut, da nastane gosta penasta masa.

Dodamo sol, mleko in olje. Premešamo.

Na zmes presejemo moko, pomešano s pecilnim praškom, in z lopatko rahlo premešamo, da ohranimo rahlost mase.

V večji pekač od pečice položimo peki papir, nato pa vanj vlijemo pripravljeno maso. Z lopatko jo razporedimo po pekaču in po vrhu lepo poravnamo.

Biskvit pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, približno 13 minut. Še vroč biskvit skupaj s papirjem za peko zvijemo v rolo in pustimo, da se ohladi.

Malinov premaz (jam)

Sestavine:

- 200 g zmrznjenih malin

- 3 žlice sladkorja

Postopek priprave:

Maline in sladkor dodamo v kozico. Pristavimo na kuhalnik in počasi segrevamo.

Ko zavre, kuhamo še 10 minut, nato pa maline spasiramo in ohladimo.

Pistacijeva krema

Sestavine:

- 200 g pistacijevega namaza

- 100 g bele čokolade

- 500 g maskarponeja

- 1 dl sladke smetane

Postopek priprave:

Smetano segrejemo do mlačnega.

Dodamo pistacijev namaz in belo čokolado ter mešamo, dokler se vse ne raztopi oz. združi v gladko maso. Če smo segreli preveč, počakamo, da se masa ohladi.

Maskarpone damo v mešalnik in med mešanjem počasi dodajamo stopljeno čokolado s pistacijevim namazom. Mešamo na najnižji hitrosti.

Če se nam krema zdi preveč gosta (to je odvisno od gostote pistacijeve kreme in maskarponeja), dodamo še malo sladke smetane.

Sestavljanje rolade:

Ohlajen biskvit previdno odvijemo. Odstranimo papir za peko, na katerem se je biskvit pekel.

Na biskvit namažemo ohlajen malinov premaz (jam), nato pa nanj previdno namažemo pistacijevo kremo. Del kreme prihranimo za dekoracijo.

Po kremi v ravni vrsti razporedimo sveže maline. Vse skupaj tesno zavijemo v rolado.

Prihranjeno kremo nadevamo v dresirno vrečko in jo v kupčkih nabrizgamo po vrhu rolade. Okrasimo s svežimi malinami, pistacijami in listki mete.

Rolado pred serviranjem za najmanj eno uro shranimo v hladilnik.

Popolna sladica za poletna druženja.
Popolna sladica za poletna druženja. FOTO: Sanja Sirk
