Sladica, ki krade pozornost: ko jo postavite na mizo, je takoj zmanjka

Schwarzwaldska torta oziroma priljubljena torta črni gozdiček je ena tistih klasičnih sladic, pri katerih je kombinacija čokolade, smetane in višenj preprosto nepremagljiva. Tokrat pa smo klasično torto nekoliko predrugačili in iz priljubljenih okusov pripravili prikupno rolado, ki bo ukradla pozornost vedno in povsod, kjer jo boste postregli. Namesto tortnih plasti pripravimo mehak kakavov biskvit, ki ga premažemo z bogato kremo iz sladke smetane in kremnega sira. Po kremi razporedimo še pokuhane višnje, katerih prijetna kislost poskrbi za popolno ravnovesje med čokoladnim biskvitom in bogatim kremnim nadevom.

Ko rolado zvijemo, dobimo lepo sladico, v kateri se ob vsakem grižljaju prepletajo rahel biskvit, kremasta tekstura in osvežilna kislost višenj. Prav ta kombinacija jo naredi tako posebno – ni presladka, hkrati pa je dovolj bogata, da deluje kot prava praznična sladica.

icon-expand Priprava je precej preprostejša od klasične torte, rezultat pa je vseeno zelo atraktiven. FOTO: Shutterstock

Za katere priložnosti je primerna?

Ta rolada je odlična izbira za vikend sladkanje, ko si želite pripraviti nekaj nekoliko bolj posebnega, ne da bi za pripravo porabili ves dan. Odlično se obnese tudi, ko pričakujete obisk ali pripravljate domačo zabavo, saj jo lahko pripravite vnaprej in hranite v hladilniku. Primerna je tudi za rojstne dneve, praznovanja, družinska kosila, praznike in druge posebne priložnosti, ko želite na mizo postaviti sladico, ki bo poleg odličnega okusa navdušila tudi z videzom. Ker je mogoče rolado narezati na več lepih rezin, je praktična tudi za postrežbo večji družbi.

icon-expand Odlična izbira za vikend sladkanje, ko si želite pripraviti nekaj nekoliko bolj posebnega, ne da bi za pripravo porabili ves dan. FOTO: Shutterstock

Recept: rolada črni gozdiček Rolado lahko pripravite vnaprej, jo dobro ohladite in tik pred postrežbo še lepo okrasite. Ko jo boste narezali na rezine, se bo pokazal njen čudovit vzorec, zaradi katerega bo na mizi videti kot iz dobre slaščičarne. Sestavine za biskvit: - 4 jajca - 100 g sladorja - 30 g olja - 1 žlička vanilijevega ekstrakta - 50 g moke - 40 g nesladkanega kakava - 1 žlička pecilnega praška - ščepec soli Sestavine za višnjev nadev: - 250 g odcejenih višenj iz kompota - 40–50 g sladkorja - 1 žlica limoninega soka - 1 žlica koruznega škroba - 3 žlice soka iz kompota Sestavine za kremo: - 200 g kremnega sira, ogretega na sobno temperaturo (lahko tudi maskarpone) - 40 g sladkorja v prahu - 1 žlička vanilijevega ekstrakta - 240 ml ohlajene sladke smetane za stepanje

Priprava: Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač velikosti približno 30 40 cm namastimo in obložimo s papirjem za peko. V skledo presejemo moko, kakav in pecilni prašek. Dodamo še sol in sestavine dobro premešamo. V večjo skledo dodamo jajca in sladkor. Z električnim mešalnikom stepamo toliko časa, da masa postane svetlo rumena, penasta in rahlo puhasta. Dodamo olje in vanilijev ekstrakt ter dobro premešamo. Moko s kakavom v zmes dodajamo postopoma. Vsakič jo nežno vmešamo z lopatko, da dobimo enotno maso, pri tem pa pazimo, da je ne mešamo predolgo. Maso enakomerno razporedimo po pripravljenem pekaču in pečemo približno 8–10 minut v segreti pečici. Biskvit je pečen, ko zobotrebec, ki ga zapičimo v sredino, ostane čist. Vzamemo čist list papirja za peko in ga potrosimo s sladkorjem v prahu. Pečen biskvit previdno prevrnemo na čist papir za peko in previdno odstranimo papir za peko, na katerem smo biskvit pekli.. Še topel biskvit skupaj s čistim papirjem zvijemo v rolado. Pomembno je, da ga zvijemo, ko je še topel, saj bi sicer pri zvijanju lahko počil. Pustimo, da se popolnoma ohladi. V manjši kozici zmešamo sladkor, limonin sok in dve žlici soka iz kompota. Koruzni škrob posebej razmešamo s preostalo žlico hladnega soka, da dobimo gladko zmes brez grudic. Kozico pristavimo na srednjo temperaturo in segrevamo. Ko se sladkor raztopi, vmešamo razmešan škrob. Med stalnim mešanjem kuhamo približno 1–2 minuti, da se zmes opazno zgosti. Kozico odstavimo in vanjo vmešamo odcejene višnje. Pustimo, da se nadev popolnoma ohladi.

Če želiš bolj izrazit "schwarzwaldski" značaj, lahko v ohlajen nadev dodaš tudi 1 žlico češnjevega likerja (kirša).

V večji skledi zmešamo kremni sir, sladkor v prahu in vaniljev ekstrakt. Dodamo sladko smetano za stepanje in vse skupaj stepamo toliko časa, da dobimo čvrsto kremo. Ohlajen biskvit odvijemo in ga premažemo s kremnim nadevom. Pri robu pustimo približno centimeter praznega prostora, da krema pri zvijanju ne bo uhajala čez rob. Po kremi enakomerno razporedimo ohlajen višnjev nadev. Biskvit ponovno previdno zvijemo v rolado. Zavijemo jo v papir za peko ali folijo in za najmanj 2 uri postavimo v hladilnik, da se dobro ohladi in učvrsti. Pred postrežbo sladico poljubno okrasimo s stepeno smetano, kandiranimi ali svežimi višnjami in čokoladnimi ostružki ali mrvicami.