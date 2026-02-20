Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj

Če obstaja pecivo, ki lahko v trenutku prebudi nostalgijo in spomine na domačo kuhinjo, je to zagotovo čebelji pik. Gre za klasiko, ki so jo naše babice pekle ob koncih tedna, družinskih praznovanjih in posebnih priložnostih – in to z razlogom. Mehka, rahlo sladkasta kvašena osnova, bogata vanilijeva krema in karamelno zapečena mandljeva skorjica, ki ob vsakem grižljaju zadiši po medu ... čista popolnost v obliki preprostega domačega peciva.

Čeprav čebelji pik izvira iz Nemčije, kjer ga poznajo pod imenom Bienenstich, je ta sladica že dolgo tudi del naše kulinarične tradicije. V času, ko so bile sladice še ročno pripravljene iz osnovnih sestavin, je bilo to pecivo idealna izbira – zahteva nekaj potrpežljivosti, a ne komplicirane tehnike, zato so ga domače gospodinje pogosto pripravljale. Sčasoma je postal prava klasika domačih kuhinj.

Če imate radi kremaste sladice s hrustljavimi mandlji in bogato, dišečo vanilijevo kremo, potem je ta klasika iz nemške kuhinje prava izbira za vas.

Danes ga ponovno odkrivamo – ne le zaradi njegovega pristnega okusa, ampak tudi zato, ker spominja na tiste čase, ko je bil vonj po sveže pečenem pecivu nekaj samoumevnega. Spodnji recept za čebelji pik iz pekača ohranja vse, kar to sladico dela tako posebno: preprosto pripravo, bogat okus in tisti nezamenljiv spoj mehke kreme in hrustljave skorjice. Ko ga boste poskusili, boste hitro razumeli, zakaj je to pecivo med najbolj iskanimi recepti – in zakaj mu pravimo sladica, ki "piči" v srce.

icon-expand Pecivo navdušuje s kombinacijo mehke kvašene osnove, kremnega nadeva in hrustljave medeno-mandljeve skorjice. FOTO: osebni arhiv

Za kvašeno testo potrebujemo:

- 100 g stopljenega masla

- 500 g gladke moke

- 70 g sladkorja

- 1 vrečka suhega kvasa

- 200 ml mlačnega mleka

- 0,5 čajne žličke soli

- 1 jajce (velikost M)

- 1 čajna žlička vanilijevega ekstrakta

Za hrustljavo skorjico potrebujemo:

- 150 g masla

- 100 g sladkorja

- 2 žlici medu

- 200 g mandljevih lističev

Za kremo potrebujemo:

- 2 vrečki praška za vanilijev puding

- 80 g sladkorja

- 750 ml mleka

- 100 g masla

icon-expand Sladica je odlična za praznične priložnosti, pa tudi kot posladek ob popoldanski kavi. FOTO: Shutterstock

Priprava čebeljega pika:

V posodo kuhinjskega robota dodajte vse sestavine za kvašeno testo in jih z gnetilnim kavljem gnetite pri visoki hitrosti približno 8 minut, da nastane povsem gladko in mehko testo. Oblikujte ga v kroglo, pokrijte in pustite vzhajati v čisti posodi na toplem mestu približno 60 minut oziroma dokler se volumen testa ne podvoji. Medtem v manjšem loncu zavrite maslo, sladkor in med ter pustite, da zmes počasi vre eno minuto. Odstavite z ognja in primešajte mandljeve lističe. Občasno premešajte in pustite, da se masa rahlo ohladi. Ko je kvašeno testo vzhajano, ga prestavite na pomokano površino in na hitro pregnetite. Nato ga razvaljajte na velikost pekača (približno 30 x 40 cm) in ga skupaj s papirjem za peko prenesite na pekač. Testo večkrat prebodite z vilicami. Po površini enakomerno razporedite mandljevo mešanico in pustite vzhajati še 20 minut. Medtem segrejte pečico na 180 stopinj Celzija (če uporabljate ventilatorsko pečico, jo ogrejte na 160 stopinj Celzija). Osnovo pecite približno 22 minut oziroma dokler testo ni lepo zlato rjavo zapečeno. Nato ga odstranite iz pečice in pustite, da se na rešetki popolnoma ohladi. Po navodilih na embalaži skuhajte vanilijev puding, vendar uporabite 750 ml mleka. Odstavite z ognja, na kocke narezano maslo in dobro premešajte, da nastane gladka krema. Na dotik jo pokrijte s prozorno folijo (da se ne naredi skorjica) in pustite, da se ohladi. Ohlajeno pecivo razrežite na štiri pravokotnike. Vsak pravokotnik vodoravno previdno prerežite na pol. Spodnje dele vrnite na pekač in jih premažite z vanilijevo kremo ter pokrijte z zgornjimi plastmi. Rahlo pritisnite in pustite, da se sladica ohladi in učvrsti.

Celoten postopek priprave čebeljega pika si lahko ogledate v spodnjem videu:

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Priporočamo, da preizkusite tudi:

Priporočamo

Čebelji pik brez peke icon-clock 45 min