Ekskluzivno razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala

Kaj dobimo, ko v eni torti združimo značilne okuse Istre? Torto Sladka Istra – edinstveno kreacijo, ki povezuje lokalne sestavine, istrsko tradicijo in sodobno slaščičarsko ustvarjalnost. V njej se prepletajo mandlji, pinjole, breskve, kutine, refošk in istrske fritule, vsaka sestavina pa prispeva svoj košček zgodbe o Istri. Osnova torte je rahel mandljev biskvit s popraženimi pinjolami, ki ga lepo dopolnjujejo bogat čokoladni ganaš z refoškom in kutinov džem, rahel mandljev mousse ter osvežilen breskov disk. Torta je za piko na i oblita s hrustljavo belo čokolado, na kateri so na posteljico vanilijeve kreme položene ocvrte fritule oziroma miške. Rezultat je torta, ki ni le sladica, temveč svojevrsten poklon okusom prostora, v katerem je nastala.

icon-expand Edinstvena sladka kreacija, ki povezuje lokalne sestavine in istrsko tradicijo. FOTO: Jaka Ivančič

Torta, ustvarjena za Altroke Sladko Istro

Torto Sladka Istra so ustvarili v koprski Kavarni Triglav, kjer jo lahko ljubitelji sladkega že okusijo, na voljo pa bo vse leto. A njen pravi festivalski trenutek prihaja 5. septembra, ko se bo Koper znova spremenil v prestolnico sladkih dobrot. Na Altroke Sladki Istri boste lahko okusili edinstveno sladko kreacijo, poleg nje pa odkrivali še številne druge sladice, ki bodo na Pristaniški ulici v Kopru združile ponudbo lokalnih in drugih ustvarjalcev sladkih dobrot. Od peciv in sladoleda do čokolade, tort in drugih sladkih presenečenj – 5. september bo v Kopru namenjen vsem, ki verjamejo, da je za dobro sladico vedno pravi trenutek.

icon-expand Sladko kreacijo sestavljajo: biskvit z mandlji in pinjolami, kutinov džem, čokoladni ganaš z refoškom, breskov disk in mandljev mousse, za dekoracijo pa so uporabljene istrske fritule. FOTO: Jaka Ivančič

Okus Istre lahko ustvarite tudi doma

Če vas je torta Sladka Istra že zamikala, imamo dobro novico: pripravite jo lahko tudi sami. Kavarna Triglav nam je ekskluzivno razkrila recept za sladico, ki je nastala posebej za festival in se ponaša z nazivom "uradna sladica festivala Altroke Sladka Istra." Preverite recept, zberite sestavine in si sladko kreacijo pričarajte kar v svoji kuhinji.

Za pripravo boste potrebovali tortni obroč/pekač premera 22 cm (za končno sestavljanje) ter manjši obroč ali pekač premera 20 cm (za peko biskvita in zamrzovanje breskovega diska).

Breskov disk (pripravimo najprej, saj mora zamrzniti) 1. Želatino (3 lističi ali 5 g želatine v prahu) namočite v hladni vodi za 5 do 10 minut, da nabrekne. 2. Kovinski obroč premera 20 cm na dnu dobro zatesnite s prozorno folijo. 3. V manjši kozici segrejte 30 g vode in v njej raztopite ožeto želatino (ne sme zavreti!). 4. Želatino hitro primešajte pireju bele breskve (175 g) in dodajte brizg limoninega soka (približno četrtina limone). Zmes vlijte v pripravljen kovinski obroč (20 cm) in postavite v zamrzovalnik (šoker), da popolnoma zamrzne (vsaj 2-3 ure). Biskvit 1. Pečico segrejte na 175 stopinj Celzija. Obroč/pekač premera 20 cm obložite s peki papirjem. 2. Zmehčano maslo (63 g) in sladkor (75 g) penasto umešajte z mešalnikom. Dodajte eno jajce in dobro premešajte, da se poveže. 3. Na vodni kopeli stopite belo čokolado (50 g) in jo ročno z lopatico vmešajte v zmes. 4. Dodajte presejano ajdovo (15 g) in mandljevo moko (18 g) ter na koncu vmešajte še prepražene pinjole (40 g). 5. Testo enakomerno razporedite v obroč (20 cm) in pecite približno 15–20 minut (odvisno od pečice, robovi morajo biti lepo zlato rjavi). Biskvit popolnoma ohladite. Čokoladni ganaš z refoškom 1. Vino refošk (40 g) segrejte v kozici skoraj do vretja. 2. Vročega prelijte čez nalomljeno temno (62 g) in belo čokolado (67 g). Počakajte eno minuto, nato z metlico gladko zmešajte, da se čokolada popolnoma stopi. 3. Na koncu v še mlačno zmes ročno vmešajte maslo sobne temperature (20 g), da dobite sijoč ganaš. Mandljeva krema (mousse) 1. Lističe želatine (4 lističi ali 7 g želatine v prahu) namočite v hladni vodi. 2. Sladko smetano (400 g) stepite, vendar ne pretrdo (stepena naj bo le na pol, da ostane kremasta). 3. V ločeni posodi gladko zmešajte maskarpone (100 g), mandljevo maslo (60 g) in sladkor v prahu (40 g). 4. Ožeto želatino stopite nad vodno kopeljo z eno žlico vode. Da želatina ne "zakrkne", ji najprej primešajte žlico maskarpone zmesi (temperiranje), nato pa vse skupaj hitro vmešajte v preostalo maskarpone zmes. 5. Na koncu ročno, z nežnimi gibi lopatice, primešajte na pol stepeno smetano.

icon-expand Ta vrhunska slaščičarska stvaritev mojstrov iz Kavarne Triglav je uradna sladica festivala Altroke Sladka Istra, ki predstavlja poklon lokalnim okusom in vrhunski ustvarjalnosti. FOTO: Jaka Ivančič

Sestavljanje torte 1. Pripravite tortni obroč premera 22 cm. Obod znotraj obložite z acetatno folijo. Na dno, točno na sredino, položite ohlajen biskvit (20 cm). 2. Na biskvit v krogu nabrizgajte kutinov džem (185 g) tako, da pustite 1 cm roba biskvita praznega. 3. V sredino na džem narahlo potresite hrustljave kroglice ali zdrobljene vaflje (35–40 g). 4. Do vrha kutinovega džema vse skupaj prelijte s še tekočim ganašem iz refoška in enakomerno razporedite. 5. Čez biskvit in ob robovih (ker je obroč širši od biskvita) previdno nabrizgajte ali nalijte polovico mandljevega moussa. Obroč narahlo zavrtite ali potolcite ob pult, da pri robu zapolnite morebitne zračne mehurčke. 6. Na sredino kreme vložite zamrznjen breskov disk. 7. Do vrha napolnite s preostalim mandljevim moussom in vrhnjo plast lepo poravnajte. Torto postavite v zamrzovalnik (šoker) za vsaj 6 do 8 ur (najbolje čez noč), da popolnoma zamrzne.

icon-expand Torta Altroke Sladka Istra FOTO: Jaka Ivančič

Preliv in dekoracija Komponenta Sestavine in količina Preliv z mandlji (obliv) 250 g bele čokolade, 25 g nevtralnega olja (sončnično), 25 g prepraženih in zdrobljenih mandljevih lističev. Ocvrte miške (manjša masa) 1 jajce, 1,5 žlice sladkorja, ščep soli, malo vanilije, 1/2 lončka tekočega jogurta (cca 90 g), 1 lonček moke, 1/2 vrečke pecilnega praška. Olje za cvrtje Vanilijeva jajčna krema 100 g maskarponeja, 1 žlica sladkorja v prahu, 1 žlička vanilijeve paste, 1 do 2 žlici jajčnega likerja (za okus zabajoneja) Posip sladkor v prahu za posipanje mišk (namesto netopnega sladkorja) 1. Ocvrte miške: Jajce, sladkor, vanilijo in sol penasto zmešajte. Dodajte jogurt in presejano moko s pecilnim praškom. Testo naj počiva 15 minut. Z dvema kavnima žličkama oblikujte miške in jih ocvrite v olju do zlate barve. Za okras boste potrebovali le nekaj najlepših. 2. Jajčna krema: Z metlico preprosto in gladko zmešate maskarpone, vanilijo, sladkor v prahu in jajčni liker. Prestavite v dresirno vrečko. 3. Preliv (obliv): Belo čokolado stopite nad vodno kopeljo (pazite, da temperatura ne preseže 40 stopinj Celzija). Primešajte olje in pražene mandljeve lističe. 4. Zamrznjeno torto vzemite iz zamrzovalnika, ji odstranite obroč in folijo ter jo postavite na mrežico, pod katero je pladenj. Takoj jo oblijte s pripravljenim prelivom (ta bo na zamrznjeni torti hitro otrdel). 5. Kremo iz dresirne vrečke narahlo nabrizgajte po oblivu (cca 1 cm od roba). Na brizg kreme položite ohlajene fritule in jih rahlo potresite s sladkorjem v prahu. 6. Torto pred postrežbo prestavite v hladilnik in pustite nekaj ur, da se počasi in enakomerno odtali.

icon-expand Festival ponuja bogato ponudbo sladoledov, tort in domačih sladic, na svoj račun pa pridejo tudi ljubitelji vin. FOTO: Jakob Bužan

Ne pozabite: 5. september bo v Kopru sladek

Če ste ljubitelj tort, sladoleda, čokolade in domačih sladic, vsekakor ne pozabite prve septembrske sobote izkoristiti za obisk slovenskega primorja. Tam se bo odvil festival Altroke Sladka Istra – edinstveni dogodek, ki bo poskrbel, da bo Koper preplavila ponudba sladkih dobrot iz Istre in širše. Pridite, okušajte, odkrivajte in poiščite svojo najljubšo sladico. In seveda – ne pozabite poskusiti torte Altroke Sladka Istra.