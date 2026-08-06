Najbolj osvežilna poletna sladica: priprava vam vzame le 10 minut

Kaj sploh je granita?

Granita izvira s Sicilije in velja za eno najbolj osvežilnih ledenih sladic. Pripravljena je iz sadnega pireja ali soka, vode in sladkorja, njena značilna tekstura pa nastane z občasnim strganjem zamrznjene mase z vilicami. Tako nastanejo nežni ledeni kristali, zaradi katerih je granita veliko bolj rahla kot običajne zamrznjene sladice, hkrati pa bolj groba od sorbeta. Prav zaradi te teksture je popolna izbira za vroče poletne dni.

icon-expand Ključ do dobre granite ni v posebni napravi, temveč v rednem strganju med zamrzovanjem. FOTO: Profimedia

Zakaj je letos tako priljubljena?

V času, ko številni iščejo hitre recepte brez peke, granita izpolnjuje skoraj vse želje: - priprava traja približno 10 minut, - potrebujete le mešalnik in zamrzovalnik, - uporabite lahko skoraj katerokoli sezonsko sadje, - sladico je mogoče pripraviti brez mleka, poleg tega pa tudi ne vsebuje glutena. Posebej priljubljene so različice z lubenico, jagodami, limono, mangom, breskvami ali melono, številni pa dodajo še meto, baziliko ali limetin sok za dodatno svežino.

Njena največja prednost? Aktivnega dela je le približno 10 minut. Nato večino dela opravi zamrzovalnik.

icon-expand Osvežilna granita je popolna izbira za vroče poletne dni. FOTO: AdobeStock

Osnovni recept za granito

Sestavine: - 500 g lubenice (ali drugega sadja) - 2 do 3 žlice sladkorja (po okusu) - sok polovice limete ali limone

Priprava: 1. Sadje narežite in odstranite morebitne peške. 2. Skupaj s sladkorjem in limetinim sokom ga gladko zmiksajte. 3. Zmes po želji precedite, nato pa jo prelijte v plitvo posodo. 4. Postavite v zamrzovalnik. 5. Po približno eni uri maso z vilicami dobro premešajte oziroma postrgajte. 6. Postopek ponovite vsakih 30 do 45 minut, dokler ne nastanejo rahli ledeni kristali. Pripravljeno granito postrezite v ohlajenih kozarcih, po želji pa dodajte nekaj lističev mete ali koščke svežega sadja.

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Trik za popolno teksturo

Ključ do dobre granite ni v posebni napravi, temveč v rednem strganju med zamrzovanjem. Prav to prepreči nastanek velike ledene plošče in ustvari značilne drobne kristale, zaradi katerih je sladica tako lahka in osvežilna. Če želite še izrazitejši okus, uporabite zelo zrelo sadje, saj boste v tem primeru potrebovali manj sladkorja.

Sladica, ki navduši z minimalnim trudom

Granita je dokaz, da najboljše poletne sladice pogosto nastanejo iz najbolj preprostih sestavin. Brez pečice, brez aparata za sladoled, zapletenih sestavin in z le nekaj minutami priprave dobite ledeno osvežitev, ki je kot nalašč po kosilu, na pikniku ali ob večernem druženju na terasi. Če iščete recept, ki bo to poletje stalnica v vašem zamrzovalniku, je granita zagotovo eden najboljših kandidatov. Na spodnjih povezavah vam ponujamo še nekaj odličnih receptov: >> Limonina granita >> Marelična granita >> Espresso granita

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