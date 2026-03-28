Velikonočna pavlova gnezdeca
Sladice

Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste

Če letos želite navdušiti z unikatno velikonočno sladico, imamo pravo idejo za vas. Natalija Sebanc, ki smo jo spoznali v 11. sezoni MasterChef Slovenija, je ustvarila čudovita beljakova gnezdeca v pastelnih odtenkih. Ta nežna sladica ni le prava paša za oči, ampak tudi popolno razvajanje za brbončice.

M.J. , Natalija Sebanc
28. 03. 2026 04.00

Velika noč je čas topline, druženja in seveda bogato obložene praznične mize. Poleg tradicionalnih dobrot vedno iščemo tudi nekaj novega, nekaj, kar bo goste presenetilo in hkrati ustvarilo čudovito vizualno zgodbo. Prav to je uspelo mladi slaščičarki Nataliji Sebanc, ki smo jo spoznali v 11. sezoni priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija.

Njena ideja za velikonočno sladico združuje eleganco, igrivost in vrhunski okus. Beljakova gnezdeca, obarvana z različnimi sadnimi pireji, ustvarjajo nežne pastelne odtenke, ki spominjajo na pomladno prebujanje narave. Vsako gnezdece skriva bogato slaščičarsko kremo, sadno svežino in hrustljav čokoladni drobljenec, zaključek pa predstavljajo prikupna čokoladna jajčka.

Gre za sladico, ki ni le izjemno okusna, temveč tudi vizualno osupljiva in je popolna izbira za vse, ki želijo letos velikonočno mizo dvigniti na višjo raven. V nadaljevanju razkrivamo Natalijin recept, s katerim boste lahko tudi sami ustvarili to čarobno sladko mojstrovino, celoten postopek priprave pa si lahko ogledate tudi v spodnjem videu.

Bela beljakova gnezdeca, nežno obarvana s sadnimi pireji, bodo prebudila pomladna čutila in dodala piko na i prazničnemu praznovanju. FOTO: Natalija Sebanc
Bela beljakova gnezdeca, nežno obarvana s sadnimi pireji, bodo prebudila pomladna čutila in dodala piko na i prazničnemu praznovanju. FOTO: Natalija Sebanc

Pavlova gnezdeca

Sestavine:

- 4 beljaki

- 200 g sladkorja

- 1 žlička škroba

- 30 g sadnega pireja (recept spodaj)

Priprava:

V dve skledi ločimo rumenjake in beljake. Začnemo z zmernim stepanjem beljakov. Ko nastane rahla pena, med nadaljnjim mešanjem po žlicah dodajamo sladkor. Počasno dodajanje zagotovi, da se sladkor stopi in nastane sijoča in gladka meringa.

V meringo dodamo žličko škroba in sadni pire, ki bo belo zmes obarval do nežne pastelne barve. Pireja ne smemo dodati preveč, da se bo gnezdece lahko lepo posušilo. Meringo dokončamo na največji hitrosti za 2 minuti, da nastanejo stabilni vrhovi.

Nasvet: Če pripravimo dva ali več sadnih pirejev za obarvanje beljakove meringe, na  konu dobimo raznobarvna beljakova gnezdeca. 

Meringo naložimo v dresirno vrečko in jo v obliki gnezdec nabrizgamo na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko.

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija, nato pa znižamo temperaturo na 90 stopinj. Gnezdeca pečemo na 90 stopinjah 2 uri. Med peko ne odpiramo vrat pečice!

Ko so gnezdeca pečena, ugasnemo pečico in pustimo, da se počasi ohladijo (vsaj 3-4 ure, lahko tudi čez noč).

Sadni pire

Sestavine:

- 200 g borovnic ali malin

Priprava:

Zmrznjeno ali sveže sadje pokuhamo, da se razpusti. Nato ga zmešamo s paličnim mešalnikom v bolj homogeno maso in precedimo čez drobno cedilo, da se znebimo semen ali večjih koščkov.

Slaščičarska krema

Sestavine:

- 4 rumenjaki

- 100 g sladkorja

- 40 g škroba

- 400 ml mleka

Priprava:

Mleko vlijemo v kozico in zavremo.

V posodi zmešamo rumenjake, sladkor in škrob. Jajčni zmesi počasi prilivamo vroče mleko.

Celotno jajčno maso prelijemo v kozico in med mešanjem kuhamo, dokler se krema ne zgosti. Ko postane čvrsta, pretresemo v čisto posodo in na dotik pokrijemo z živilsko folijo. Ohladimo v hladilniku.

Čokoladni drobljenec

Sestavine:

- 100 g masla

- 70 g moke

- 30 g kakava

- 50 g lešnikov, mandljev ali orehov

Priprava:

Hladno maslo ter suhe sestavine zmešamo, da se sprimejo, vendar zmes ostane v stanju drobtin.

Zmes razporedimo po pekaču in pečemo 15 minut v pečici, ogreti na 160 stopinj Celzija.

Pečen drobljenec ohladimo, potem pa ga nadrobimo na manjše koščke.

Sestavljanje sladice

V ohlajena gnezdeca najprej dodamo žlico sadnega pireja, nato pa vanje do vrha nabrizgamo slaščičarsko kremo. Po kremi potrosimo čokoladni drobljenec.

Za dekoracijo uporabimo čokoladna jajčka. Pripravljeno sladico serviramo na večji krožnik ali na manjše krožnike ter postavimo na praznično mizo.

Sladice
