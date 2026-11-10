Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine

Hitra sladica, ki je kot nalašč za obiske

Ko se dnevi ohladijo in si zaželimo domačih sladic, so preprosti recepti še posebej dobrodošli. Natalija Sebanc, nekdanja tekmovalka MasterChefa Slovenija, ki nas je že večkrat navdušila s hitrimi in preprostimi recepti za domače sladice, je tokrat pripravila recept za puhaste mini pitice. Njihova posebnost je nežen nadev s kremnim sirom, ki mu cimet doda prijetno jesensko aromo in nekoliko prazničen pridih. Natalijine mini pite navdušijo s preprostimi sestavinami in priročno pripravo. Namesto velike pite, ki jo moramo po peki še razrezati na posamezne kose, pripravimo več majhnih pitic, ki jih spečemo kar v pekaču za mafine. Zato so odlična izbira za domače zabave, jesenska druženja, praznovanja ali takrat, ko pričakujemo večji obisk. Vsak gost lahko dobi svojo pitico, ki jo preprosto vzame s pladnja, zaradi priročne velikosti pa so primerne tudi za sladko pogostitev ob kavi ali čaju.

icon-expand Pitice so zelo puhaste in rahle ter imajo prijetno jesensko aromo. FOTO: Natalija Sebanc

Priprava ni zapletena, največ pozornosti pa zahtevata vlečeno testo in oblikovanje majhnih testnih posodic, v katere nato nadevamo kremni nadev. Rezultat so slastne mini pitice z rahlo sredico in dišečo cimetovo noto.

Recept: Puhaste mini pitice s cimetom

Sestavine za približno 20 mini pitic: Za vlečeno testo: - 250 g moke - 1 dl mlačne vode - ščep soli - 1 žlica olja Za nadev: - 320 g kremnega sira - 160 g sladkorja - 8 rumenjakov - 80 g masla - 30 g moke - 2 čajni žlički mletega cimeta

Postopek priprave: Moko, mlačno vodo, sol in olje zmešamo v 'pacasto' maso. Nato testo dobro pregnetemo, da postane prožno in se ne lepi več na dotik. Oblikujemo ga v hlebček, pokrijemo in pustimo počivati vsaj 30 minut, še bolje pa eno uro. Spočito testo na pomokani površini nekoliko razvaljamo, nato ga po potrebi še razvlečemo z rokami. Ni treba, da je povsem tanko, saj bo služilo kot dno, ki nosi nadev. Iz testa izrežemo kroge s premerom približno 8 centimetrov. V vsak krog naredimo štiri zareze, nato pa robove pri zarezah zavihamo oziroma prekrivamo tako, da oblikujemo nizke testene posodice. Položimo jih v vdolbinice pekača za mafine. V skledi zmešamo kremni sir, rumenjake in sladkor. Dodamo moko in mleti cimet ter dobro premešamo. Na koncu vmešamo še stopljeno maslo, da dobimo enakomeren nadev. Nadev razdelimo med pripravljene testene posodice. Pekač postavimo v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija, in pitice pečemo približno 25 minut. Pečene mini pitice nekoliko ohladimo, nato jih previdno odstranimo iz pekača. Ponudimo jih ob kavi ali čaju oziroma jih postrežemo na pladnju ob naslednjem domačem druženju.

icon-expand Popolna sladica za druženja, pogostitve in domače zabave. FOTO: Natalija Sebanc