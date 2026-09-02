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Puhasta jogurtova torta
Sladice

Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki

Jogurtova torta je pripravljena zgolj iz nekaj preprostih sestavin in v pičlih 15 minutah, nato pa boste morali samo še počakati, da pečica opravi svoje delo. Prav tam se bo zmes zaradi posebnega načina peke spremenila v neverjetno rahel in puhast biskvit, ki se kar topi v ustih.

M.J. , Su.S.
02. 09. 2026 04.00

Če imate radi sladice, ki so lahke, nežne in tako rahle, da se kar stopijo v ustih, boste ta recept zagotovo želeli preizkusiti. Jogurtova torta, prikupno poimenovana kar 'jogurtov oblaček', navduši z izjemno puhasto teksturo in nežnim okusom, za njeno pripravo pa ne potrebujete posebnih sestavin.

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Priprava mase vam bo vzela približno 15 minut, nato pa glavno delo opravi pečica. Prav v peki se skriva tudi trik, zaradi katerega torta dobi značilno lahko in puhasto teksturo. Pečemo jo namreč v vodni kopeli, pri čemer se torta najprej peče pri nekoliko višji temperaturi, nato pa temperaturo zmanjšamo in jo počasi spečemo do konca. Tak način peke pomaga, da torta ostane nežna, rahla in prijetno sočna.

Torta je zelo nežna, rahla in prijetno sočna.
Torta je zelo nežna, rahla in prijetno sočna. FOTO: Su.S.

Jogurtov oblaček lahko postrežete samostojno, saj je že brez dodatkov odličnega okusa, lahko pa ga obogatite tudi s sadno omako, svežim sadjem ali jagodičevjem. Zaradi svoje lahkotnosti je odlična izbira tudi takrat, ko si zaželite sladice, ki po obroku ne deluje pretežko.

Sestavine (tortni obroč premera 20 cm):

- 4 jajca

- 1 ščep soli

- 1 vanilijev sladkor

- 350 g navadnega jogurta

- 1 žlica limoninega soka

- 45 g moke

- 15 g koruznega škroba

- 85 g sladkorja

- sladkor v prahu za posipanje

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 150 stopinj Celzija. Pekač za torte s snemljivim obodom namastimo in obložimo s papirjem za peko. Rumenjake ločimo od beljakov.

2. Rumenjake zmešamo s soljo in jogurtom. Dodamo vanilijev sladkor in limonin sok ter premešamo.

3. V skledo presejemo moko in koruzni škrob ter ju premešamo.

4. Beljake stepamo, da se spenijo, nato dodamo tretjino sladkorja. Nadaljujemo s stepanjem in postopoma dodamo še preostanek sladkorja. S stepanjem končamo, ko dobimo svetlečo, kremasto meringo.

V jogurtovo zmes postopoma vmešamo stepene beljake.
V jogurtovo zmes postopoma vmešamo stepene beljake. FOTO: Su.S.

5. Stepene beljake po tretjinah vmešamo v zmes z rumenjaki. Pri tem mešamo nežno in počasi, da ohranimo zmes čim bolj rahlo.

6. Zmes prelijemo v pripravljen pekač, ki ga postavimo v večji pekač. V slednjega vlijemo vrč vroče vode.

Vodna kopel poskrbi za nežno, enakomerno pečenje in značilno puhasto teksturo.
Vodna kopel poskrbi za nežno, enakomerno pečenje in značilno puhasto teksturo. FOTO: Su.S.

7. Pekača damo v pečico in pečemo 25 minut, nato temperaturo zmanjšamo na 140 stopinj Celzija in pečemo še 55 minut.

8. Torto po peki povsem ohladimo v pekaču, pred serviranjem pa jo potresemo s sladkorjem v prahu.

Tortico pred serviranjem ohladimo in potrosimo s sladkorjem v prahu.
Tortico pred serviranjem ohladimo in potrosimo s sladkorjem v prahu. FOTO: Su.S.

Zakaj boste vzljubili puhasto jogurtovo torto?

Masa je pripravljena v le 15 minutah – brez zapletenih postopkov in posebnih sestavin.

Tekstura je neverjetno rahla in puhasta – prav zato si je sladica prislužila prikupno ime jogurtov oblaček.

Kar stopi se v ustih – nežna tekstura je njena največja posebnost.

Sestavine imate verjetno že doma – poleg jajc potrebujete samo še jogurt, moko, sladkor, limono in škrob.

Primerna za različne priložnosti – od preproste sladice ob kavi do sladice za obisk ali praznovanje.

Skrivnost je v peki – vodna kopel poskrbi za nežno, enakomerno pečenje in značilno puhasto teksturo.

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