To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke

Čokoladni mousse je okusna sladica, ki je lahko presenetljivo enostavna za pripravo. Pred časom je družbena omrežja, kot sta Instagram in TikTok, prepravil recept, za katerega potrebujete samo dve sestavini in nobenega posebnega pripomočka. Za pripravo kremastega in okusnega moussa so uporabljene zgolj konzervirane breskve in temna čokolada. Njegova enostavnost je navdušila mnoge, ki so potrdili, da okusne sladice ne potrebujejo zapletenih postopkov .

Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo

Recept je hitro postal izjemno priljubljen , vendar so se ob njem pojavljali tudi dvomi. Kot poroča Net.hr , je te pomagala razbliniti Briony May , britanska slaščičarka in nekdanja tekmovalka priljubljene televizijske oddaje o peki. Izrazila je svojo prvotno skeptičnost do recepta, ki je prevzel TikTok, in poudarila: "Menda, če zmešate vložene breskve z raztopljeno čokolado in zmes nato za nekaj ur postavite v hladilnik, dobite resnično okusno sladico. To je postalo viralno in želim vedeti, ali je res okusno, ker preprosto ne verjamem." Njena odločitev za preizkus recepta je bila ključna, saj je s svojo avtoriteto in izkušnjami potrdila njegovo učinkovitost. Briony May je po preizkusu dejala, da je bila tekstura "precej mehka" in penasta, kar je značilno za dobro pripravljen mousse. To dokazuje, da lahko kljub minimalnim sestavinam dosežemo zelo dobre rezultate , kar je spodbudilo še več ljudi k pripravi in deljenju lastnih izkušenj.

Za pripravo čokoladnega moussa, ki ne zahteva kuhanja ali peke, potrebujete spodnje sestavine.

Samo dve preprosti sestavini sta potrebni za dosego neverjetno svilnate in bogate teksture.

Priprava:

Najprej stopite temno čokolado v posodi nad vodno kopeljo ali v mikrovalovni pečici. Pazite, da je ne pregrejete.

Breskve iz konzerve dobro odcedite in jih preložite v mešalnik.

K breskvam dodajte stopljeno temno čokolado.

Vse skupaj dobro premešajte, dokler ne dobite gladke in homogene zmesi.

Zmes prelijte v posodo, ki ste jo predhodno obložili s papirjem za peko, kar bo olajšalo odstranjevanje moussa.

Posodo postavite v hladilnik. Mousse naj se hladi čez noč, da doseže ustrezno čvrstost in teksturo.

Naslednji dan je sladica pripravljena za uživanje.