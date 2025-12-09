Praznično pecivo, ki se speče v enem pekaču in nareže na več kosov

December diši po maslu, orehih in nostalgiji, v kuhinji pa se pogosto zvrstijo dolgi seznami priljubljenega peciva. A marsikdo si želi praznično sladkanje brez neprestanega valjanja, izrezovanja in oblikovanja. Prav zato so peciva "iz enega pekača" tako priljubljena: preprosta, elegantna in idealna za deljenje.

Krhke rezine, trakovi in palčke omogočajo, da v enem zamahu napolnimo praznično mizo ali škatle za obdarovanje. Poleg klasične preprostosti pa ponujajo tudi čudovito raznolikost okusov: od marmeladnih not, oreščkastega bogastva do malce rumove razkošnosti. Spodaj smo vam pripravili izbor priljubljenih prazničnih sladic, ki jih spečemo v enem pekaču in narežemo na majhne grižljaje.

1. Londonske rezine

Masleno krhko testo, bogat sloj kisle marmelade in puhast orehov beljakov sneg. Tri plasti, popolna harmonija. Rezine so mehko-hrustljave in se odlično ohranijo več dni. Recept je TUKAJ.

2. Piškoti dedovi brki

Krhko testo, domača marmelada, orehi in značilna oblika brkov so tisti detajli, zaradi katerih ta klasika nikoli ne gre iz mode. V značilno obliko oblikovane zavitke po peki potrosimo s sladkorjem v prahu in okrasimo s čokoladno glazuro, nato pa jih samo še narežemo na kose. Iz enega pekača tako dobimo resnično veliko odličnega domačega peciva. Recept je TUKAJ.

3. Linški trakovi

Za ljubitelje linških piškotov je različica iz pekača pravi mali praznik: krhko masleno testo, na njem marmelada, čez pa mrežica iz testa. Po peki le razrežemo na popolne kvadrate ali trakove. Recept je TUKAJ.

4. Rumove lunice

Sladke lunice oziroma polmeseci, narejene iz rahlega biskvita, prelitega z osvežilnim rumovim prelivom, že vrsto let veljajo za eno najbolj priljubljenih domačih peciv. Priprava ni tako zapletena, da jih ne bi mogli narediti tudi tisti manj vešči kuhanja in peke slaščic. Recept je TUKAJ.

5. Krhke orehove palčke

Drobljivo krhko testo, premazano s puhastim orehovim beljakovim snegom. Po peki se pecivo nareže na ozke palčke, ki jih po želji lahko delno pomočimo v čokolado. Idealne za praznične pladnje in kot pecivo, ki ga postrežemo s skodelico kave. Recept je TUKAJ.

Čupava Kata

Kultno pecivo naših mam in babic, narejeno iz sestavin, ki jih je vsako gospodinjstvo nekdaj imelo v shrambi. Spodaj krhko testo, ki je zaradi obilice rumenjakov čudovite rumene barve, nadev pa je narejen iz beljakovega snega in domače slivove marmelade, ki smo ji dodali še dobro pest mletih orehov. Zgoraj je enako krhko testo kot spodaj, le da je naribano, da se ne zamudimo z valjanjem. Enostavneje že skoraj ne more biti. Recept je TUKAJ.

6. Orehove rezine z rumenjakovo kremo

Osnovno plast predstavlja sočen in rahel orehov biskvit, ki ga še vročega premažemo s stepenimi rumenjaki. Počakamo, da se pecivo dobro ohladi, potem pa ga narežemo na kose in postrežemo. Hitro, preprosto in zelo okusno! Recept je TUKAJ.

Pecivo iz enega pekača je tih junak prazničnih dni: prihrani čas, združi okuse tradicije in omogoča igrivo raznolikost na mizi. Če iščete preproste rešitve, ki še vedno navdušijo z božanskim okusom, je ta način peke kot nalašč za vas, saj boste na hiter in enostaven način poskrbeli za bogat in raznolik nabor peciva na vaši praznični mizi.