Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?

Prazniki so idealen čas, da se malo poigrate. Če ste kdaj oklevali med čokoladnim moussom, medenjaki ali klasično potico, imamo za vas igrivo rešitev: naj odloči horoskop.
Astrologi pravijo, da imajo znamenja svoje tipične okuse in energijo, ki se lahko presenetljivo dobro odražajo tudi na praznični mizi. Čas je, da odkrijemo, katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju in komu lahko letos pripravite točno tisto sladico, ki ga bo najbolj razveselila.
Oven – Pikantni medenjaki
Oven je energičen, impulziven in vedno pripravljen na nekaj novega. Njegova sladica mora imeti karakter. Začinjeni piškoti ali medenjaki s kančkom ingverja ali čilija so popolna izbira hitro pripravljeni, močnega okusa in ravno prav drzni.
PRIPOROČAMO RECEPT: Ingverjevi praznični piškoti
Bik – Klasična potica
Rojeni gurmani. Bik obožuje udobje, tradicijo in polne okuse. Zato ni boljše sladice kot mehka, dišeča potica, najbolje orehova ali pa potratna. Celoten obred priprave in bogat okus sta kot ustvarjena zanj.
PRIPOROČAMO RECEPT: Potratna potica
PRIPOROČAMO RECEPT: Klasična orehova potica
Dvojčka – Sladice v kozarcu
Dvojčki imajo radi raznolikost, zabavo in jedi, pri katerih se lahko poigravajo z okusi. Najbolj jim ustrezajo tiramisu v kozarcu, mini božične cheesecake kreme ali katerakoli sladica, ki jo lahko pripravijo v dveh ali treh različicah.
PRIPOROČAMO RECEPT: Božična tortica v kozarcu
Rak – Vanilijevi rogljički
Raki so ljubitelji tradicije in domačnosti. Vanilijevi rogljički, ki dišijo po otroštvu in babičini kuhinji, so zanje popolna izbira. Krhki, nežni, preprosti in nabiti s čustvi tako kot njihov praznični duh.
PRIPOROČAMO RECEPT: Krhki vanilijevi rogljički
Lev – Bleščeča božična torta
Levi želijo navdušiti. Njihova sladica mora biti kraljica večerja. Praznična torta s čokolado, malinami, zlatimi okraski ali bleščečimi posipi bo izpolnila njihovo potrebo po dramatičnem učinku in všečki na Instagramu.
PRIPOROČAMO RECEPT: Ledena torta s cimetom
Devica – Popolno izpeljani piškoti
Devica obožuje red, natančnost in simetrijo. Zanjo so idealni piškoti, pri katerih štejejo linije, oblike in enakomernost: zvezdice, linški piškoti ali piškoti, okrašeni z ledeno glazuro. Kar devica speče, je vedno brezhibno.
PRIPOROČAMO RECEPT: Linške rožice z vanilijevo masleno kremo
PRIPOROČAMO RECEPT: Domači moto piškoti
Tehtnica – Elegantna panna cotta
Tehtnice hrepenijo po eleganci in harmoniji okusov. Panna cotta z vanilijo, pomarančno kremo ali nežno sadno omako je popolna: lahkotna, uravnotežena in estetsko dovršena.
PRIPOROČAMO RECEPT: Vanilijeva panna cotta z gozdnimi sadeži
Škorpijon – Temni čokoladni mousse
Škorpijoni ljubijo intenzivnost, skrivnostnost in globoke okuse. Čokoladni mousse, morda z dodatkom ruma, espressa ali kančka pomarančne lupinice, je sladica, ki ustreza njihovi strastni naravi. Preprost, a izrazito dramatičen.
PRIPOROČAMO RECEPT: Praznični čokoladni mousse s kavo
Strelec – Osvežilna sladica v kozarcu
Strelci obožujejo svobodo, spontanost in okuse, ki jih malce prebudijo. Zato jim najbolj pristaja sveža, živahna sladica, ki ni pretežka. Hitri limonin cheesecake v kozarcu ali puhasta limonina krema z zapečeno meringo ali s piškotnim drobljencem bosta navdušili njihove avanturistične brbončice dovolj drugačno, da jih pritegne, in dovolj hitro pripravljeno, da jih ne ustavi na poti k novim dogodivščinam.
PRIPOROČAMO RECEPT: Limonina krema z meringo v kozarcu
Kozorog – Božični kruh ali štruca
Kozorogi cenijo tradicijo, uporabnost in preprostost. Kruh z oreščki, suhim sadjem in začimbami je zanje popoln: obstojen, klasičen in hranljiv. Po možnosti recept, ki ga varujejo že generacije.
PRIPOROČAMO RECEPT: Božični kolač s suhim sadjem in oreščki
Vodnar – Božična pavlova z nenavadnim preobratom
Vodnar mora imeti nekaj posebnega. Snežno bela pavlova je odlična osnova, Vodnar pa ji doda presenečenje: maline z balzamičnim kisom, rožnato vodo ali kakšen netipičen dodatek. Originalnost je ključ.
PRIPOROČAMO RECEPT: Mini pavlove s poširanimi hruškami
Ribi – Vroča čokolada s smetano
Ribe živijo v svojem nežnem, sanjavem svetu. Potrebujejo sladico, ki je mehka, topla in romantična. Vroča čokolada, obogatena z vanilijo in kančkom cimeta, je kot ustvarjena zanje. Po možnosti postrežena v simpatični skodelici s smetano in sladkornimi penicami.
PRIPOROČAMO RECEPT: Božična vroča čokolada