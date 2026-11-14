Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami

Prazniki so odlična priložnost, da iz domače kuhinje zadiši po slastnih sladicah. Če vam letos primanjkuje idej ali pa bi radi preizkusili kaj novega, smo za vas zbrali nekaj sladkih receptov iz šova MasterChef Slovenija. Med njimi boste našli tako praznične klasike kot nekoliko drugačne sladice, s katerimi boste zagotovo navdušili družino in goste.

icon-expand MasterChef praznične sladice FOTO: POP TV

Orehova potica po družinskem receptu Luke Jezerška

Orehova potica je ena najbolj prepoznavnih slovenskih prazničnih sladic, ki ima v številnih družinah prav poseben pomen. V MasterChefu so tekmovalci pripravljali različico po družinskem receptu Luke Jezerška oziroma receptu njegove mame Sonje. Bogat orehov nadev z rozinami in mehko kvašeno testo poskrbita za klasičen praznični okus. Recept je TUKAJ.

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Medovik torta

Ruska medena torta je priljubljena večplastna torta, ki navduši z nežnim okusom medu in bogato kremo. Sestavljajo jo tanke plasti medenega testa, premazane s smetanovim nadevom, ki se med počivanjem lepo povežejo v sočno in mehko sladico. Čeprav je njena priprava nekoliko bolj zamudna, je rezultat vreden truda. Recept za klasično medovik torto je TUKAJ, lahko pa preizkusite tudi čokoladno različico, s katero je v letošnji sezoni MasterChefa navdušila Gulnaz. Recept je TUKAJ.

icon-expand MasterChef praznične sladice FOTO: POP TV

Angleški trifle

Angleški trifle je priljubljena večplastna sladica, ki očara že na prvi pogled. Sestavljajo jo plasti mehkega biskvita, nežne vaniljeve kreme, svežih jagod, jagodnega džema in stepene smetane. Je čudovita kombinacija različnih tekstur in okusov, ki bo popestrila vsako praznično mizo. Recept je TUKAJ.

icon-expand MasterChef praznične sladice FOTO: POP TV

Francosko božično deblo

Bûche de Noël oziroma francosko božično deblo je tradicionalna praznična sladica, ki navduši tako z videzom kot okusom. Mehka rolada, bogato premazana s čokoladno kremo in obmazana s čokoladnim ganašem, je oblikovana tako, da spominja na drevesno deblo. Za piko na i poskrbijo beljakove gobice in posladkorjene rožmarinove vejice. Čudovita izbira za praznično obloženo mizo. Recept je TUKAJ.

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Ruske kape

Za pripravo ruskih kap, ki jim pravimo tudi šubarice, boste potrebovali malo več časa, ampak se bo vaš trud bogato obrestoval, ko boste deležni številnih pohval. Poleg praznikov se pecivo pogosto pripravlja tudi za kakšna večja praznovanja, kot so poroka, birma ali rojstni dan. Recept je TUKAJ.

icon-expand Snežna kepa FOTO: POP TV

Snežne kepe s karamelno omako

Snežne kepe so nežna in rahla sladica iz stepenih beljakov, ki jo pogosto postrežemo z bogato omako. V tej različici jih spremlja angleška karamelna omaka, ki s svojo polno sladkobo lepo dopolni lahkotno teksturo beljakovih kep. Preprosta, a elegantna sladica za vse, ki imajo radi nekoliko drugačne posladke. Recept je TUKAJ.

icon-expand Eclair FOTO: POP TV

Eklerji s pomarančo in čokoladno kremo

Eklerji so elegantno francosko pecivo iz rahlega paljenega testa, ki ga napolnimo z bogato kremo. V tej različici se prepletata poln okus čokolade in prijetna svežina pomaranče, kar ustvari odlično kombinacijo za vse ljubitelje nekoliko bolj prefinjenih sladic. Čudovita izbira za praznično mizo ali posebne priložnosti. Recept je TUKAJ.

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Kokosove kocke – čupavci

Čupavci so ena tistih sladic, ki nas s svojim okusom hitro popeljejo v otroštvo. Mehke biskvitne kocke pomočimo v čokoladni preliv in povaljamo v kokosovi moki, da dobijo značilno puhasto belo prevleko. So preprosti za pripravo, lepo izgledajo na prazničnem pladnju in običajno hitro izginejo z njega. Recept je TUKAJ.

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Čokoladna lava tortica

Čokoladne lava tortice so prava poslastica za ljubitelje čokolade. Na zunaj imajo nežno pečeno biskvitno skorjico, v sredini pa se skriva topla, tekoča čokoladna sredica, ki ob prerezu steče na krožnik. Najbolje jih je postreči še tople, po želji z vaniljevim sladoledom ali svežim sadjem. Odlična izbira za zaključek božičnega ali silvestrskega menija. Recept je TUKAJ.