Sladke kroglice
Sladice

Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse

Sladke kroglice so mali, sijoči dragulji prazničnih dni: hitro narejene, brez peke in iz sestavin, ki jih večinoma že imamo doma. Preproste, igrive in neskončno prilagodljive.

M.J.
18. 12. 2025 04.00

Ko se zunaj prižgejo prve praznične luči, v nas nekaj nežno vznikne: čas je za sladkanje. Če nimamo volje prižigati pečice ali ure čistiti kuhinjo, so sladke kroglice idealna izbira. Za njihovo pripravo ne potrebujemo veliko izkušenj, le nekaj dobre volje in osnovnih sestavin. So tudi popolne za otroke, ki radovedno mešajo, oblikujejo in okrašujejo, ter za odrasle, ki si želijo hitro ustvariti sladko darilce ali droben grižljaj ob skodelici čaja.

Tokrat smo vam pripravili izbor kroglic najrazličnejših okusov: čokoladnih, pomarančnih, rumovih, kokosovih in še kakšnih takšnih, ki ne zahtevajo ne peke ne posebnih spretnosti, a vseeno prinašajo pravo praznično razkošje.

Kokosove kroglice z malinami in belo čokolado
Kokosove kroglice z malinami in belo čokolado FOTO: Su.S.

Kokosove kroglice z belo čokolado in malinami

Sladki grižljajčki, v katerih se prepletejo okusi kokosa, maslenih piškotov, malin in bele čokolade. Recept je TUKAJ.

Jaffa kroglice

Kroglice z okusi čokolade in pomaranče, ki jim praznični videz da čokoladni preliv. Recept je TUKAJ.

Kokosove kroglice
Kokosove kroglice FOTO: Thinkstock

Raffaello kroglice

Za pripravo sladkih kroglic v osnovi potrebujete samo dve sestavini - kondenzirano mleko in kokosovo moko. Po želji jim lahko dodate še tretjo sestavino - lešnike ali mandlje. Recept je TUKAJ.

Praznični cake popsi

Tortice na palčki, ki združujejo eleganco, enostavnost in praznično noto. Brez peke in pretiranega napora jih lahko pripravite tudi nekaj dni vnaprej, na dan praznovanja pa samo še uživate. Recept je TUKAJ.

Tiramisu kroglice
Tiramisu kroglice FOTO: Adobe Stock

Tiramisu kroglice

Odlične sladke kroglice, pripravljene iz klasičnih sestavin za tiramisu: piškotov, sira maskarpone, kave in kakava. Da so še bolj slastne in okusne, smo vanje skrili žličko čokoladnega namaza. Recept je TUKAJ.

Rumove kroglice z orehi in marmelado
Rumove kroglice z orehi in marmelado FOTO: osebni arhiv

Rumove kroglice z orehi in marmelado

Nostalgična, aromatična in obenem osvežujoča nova različica klasičnih rumovih kroglic – z dodatkom marelične marmelade, oreščkov in limonine lupinice. Recept je TUKAJ.

Božične sadne kroglice
Božične sadne kroglice FOTO: Profimedia

Božične sadne kroglice

Si predstavljate kombinacijo suhega sadja, kandiranega sadja, mandljev, cimeta in pomarančnega likerja? Če bi radi v vseh teh okusih uživali tudi vi, si pripravite sladke kroglice, ki bodo šle za med. Recept je TUKAJ.

Čokoladni trufli s kokosom
Čokoladni trufli s kokosom FOTO: iStock

Čokoladni trufli s kokosom

Osnova za trufle je bogata in razkošna ganaš krema, za piko na i pa poskrbi kokosova moka, v kateri oblikovane kroglice povaljamo. Rezultat so božansko dobre čokoladne kroglice, ki se stopijo v ustih. Recept je TUKAJ.

Sladice
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
