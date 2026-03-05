Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!

Baskovski cheesecake , pogosto imenovan tudi " San Sebastian cheesecake ", izvira iz španskega mesta San Sebastián v Baskiji. Nastal je konec 20. stoletja v restavraciji La Viña , kjer so želeli ustvariti preprosto, a popolnoma drugačno različico klasične ameriške sirove torte. Namesto piškotne podlage in enakomerno pečene, gladke površine so spekli torto brez dna, pri zelo visoki temperaturi, da je na vrhu močno porjavela, skoraj potemnela, notranjost pa je ostala mehka, svilnata in čudovito kremasta.

Najbolj kremasta sladica, ki se kar topi v ustih

Prav ta kontrast med temno zapečeno, karamelizirano skorjo in kremasto sredico je postal zaščitni znak baskovskega cheesecaka. Sladica je s pomočjo družbenih omrežij in kulinaričnih medijev hitro osvojila svet, saj združuje rustikalni videz, enostavno pripravo in izjemno bogat okus.

Čokoladna različica ohranja značilno visoko temperaturo peke, ki ustvari rahlo zažgano zunanjost, medtem ko notranjost ostane izjemno kremasta in rahla, skoraj kot bogata čokoladna krema. Dodatek kakovostne temne čokolade (z višjim deležem kakava) poskrbi za globlji, bolj intenziven okus, ki lepo uravnoteži sladkobo in doda rahlo grenkobo.

Sladica nima piškotne podlage, navdušila pa vas bo s čudovito kremasto teksturo in bogatim čokoladnim okusom.

Prav zaradi svoje preproste, rustikalne podobe je ta torta idealna za elegantno, a nezahtevno postrežbo: ponudite jo lahko zgolj z žlico rahlo stepene sladke smetane ter z nekaj svežimi malinami ali jagodami za sadno svežino, odlično pa se poda tudi k topli češnjevi ali malinovi omaki. Za še bolj prefinjen vtis jo narežite na debelejše kose in postrezite s kozarcem šampanjca ali sladkega vina.

Ta preprosta, a elegantna sladica je popolna za vsako priložnost.

Postopek priprave:

Rešetko v pečici nastavimo na srednjo višino, pečico pa segrejemo na 200 stopinj Celzija.

Okrogel tortni model (premera 22 cm) rahlo namastimo z maslom, nato pa ga obložimo z dvema kosoma papirja za peko, ki naj se delno prekrivata. Kosa papirja naj bosta tako velika, da bosta približno pet centimetrov višja od roba pekača.

Čokolado narežemo na koščke in jo v kratkih intervalih stopimo v mikrovalovni pečici ali nad vodno kopeljo. Stopljeno čokolado nežno premešamo in ohladimo na sobno temperaturo.

V skledo dodamo kremni sir, sladkor in vanilijev ekstrakt ter sestavine dobro premešamo.

Na zmes presejemo kakav in ga vmešamo z lopatko. Postopoma, eno za drugim, primešamo jajca. Pomembno je, da jajce vsakič dobro vmešamo, preden dodamo drugo jajce.

V ohlajeno čokolado najprej vmešamo približno dve žlici zmesi, nato pa vse skupaj vlijemo v skledo in dobro premešamo, da dobimo enotno čokoladno zmes.

Na zmes presejemo koruzni škrob in ga vmešamo z ročno metlico. Na koncu primešamo še sladko smetano.

Zmes vlijemo v tortni model, ki ga rahlo potolčemo, da se znebimo morebitnih zračnih mehurčkov. Torto pečemo v ogreti pečici 45–50 minut.