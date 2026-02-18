Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo

Ledene kocke so brezčasna klasika, ki se ji skoraj nihče ne more upreti. Ta retro klasika navdušuje z izjemno sočnostjo in kremno teksturo ter se dobesedno topi v ustih. Kombinacija rahlega in sočnega kakavovega biskvita, bogate maslene kreme z nežnim pridihom vanilje in čokoladne glazure poskrbi za ravno pravšnje ravnovesje med bogatimi okusi in svežino. Ker se pecivo lepo in enakomerno reže na kose, je odlična izbira za praznovanja, družinska srečanja in zabave, kjer narezano na majhne kose vedno znova "izgine" med prvimi.

icon-expand Pecivo se lepo reže na kose, zato je tudi primerno za praznovanja in zabave. FOTO: Shutterstock

Priprava je zelo enostavna, saj sestavine odmerimo kar z žlico in tako tudi nimamo veliko dela s samim tehtanjem sestavin. Za sočnost biskvita poskrbi sladkorni sirup, pecivo pa je najboljše naslednji dan, ko se vsi okusi dobro povežejo. Takrat ga boste tudi brez težav narezali na poljubne kose. V nadaljevanju vam predstavljamo recept iz starih kuharskih zvezkov naših babic, ki se navadno prenaša iz roda v rod.

Biskvit:

- 6 jajc - 6 žlic sladkorja - 6 žlic moke - 2 žlici kakava v prahu - 4 žlice olja - 1 žlička pecilnega praška Jajca in sladkor stepemo v rahlo in penasto maso. Dodamo olje, kakav, moko in pecilni prašek. Pekač za pecivo (velikosti približno 23 x 33 cm) namastimo z maslom in ga pomokamo (odvečno moko odstranimo). Vanj pretresemo biskvitno testo in ga enakomerno razporedimo po celotni površini ter po vrhu pogladimo. Biskvit pečemo približno pol ure v pečici, ogreti na 180 stopinjah Celzija. Pečen je, ko na zobotrebcu, ki ga zapičimo v testo, ni nobenih ostankov, ko ga izvlečemo. Pečen biskvit odstranimo iz pečice in pustimo, da se ohladi.

icon-expand Osnova peciva je rahel in sočen kakavov biskvit. FOTO: Shutterstock

Sirup:

- 300 ml vode - 12 žlic sladkorja Iz vode in sladkorja skuhamo sirup. Ko je še vroč, ga prelijemo čez ohlajen biskvit.

Krema:

- 1 l mleka - 12 žlic sladkorja - 18 žlic moke - 250 g masla (ali margarine) - 1 vrečka vaniljevega sladkorja ali aroma vanilje Od celotne količine mleka odvzamemo približno deciliter in ga vlijemo v posodo z moko. Dobro premešamo, da dobimo povsem gladko zmes brez grudic. Preostanek mleka vlijemo v lonec, mu dodamo navaden in vaniljev sladkor ter ga zavremo. Lonec odstavimo in v vročo tekočino vmešamo zmes moke in mleka. Lonec ponovno pristavimo na kuhalnik in zmes ob nenehnem mešanju kuhamo na zmernem ognju toliko časa, da nastane gosta krema. Kremo pretresemo v skledo in jo na dotik pokrijemo s prozorno živilsko folijo. Pustimo, da se dobro ohladi. V ohlajeno kremo po žlicah vmešamo zmehčano maslo. Pripravljeno kremo nanesemo na ohlajen biskvit in jo enakomerno razporedimo po celotni površini ter po vrhu pogladimo.

Čokoladna glazura:

- 100 g temne čokolade za kuhanje - 3 žličke olja Čokolado narežemo na koščke in jo skupaj z oljem stopimo nad vodno kopeljo. Nežno premešamo, da dobimo povsem gladko čokoladno glazuro, ki jo malce ohladimo, nato pa polijemo po kremi. Preden pecivo narežemo na kose, ga dobro ohladimo. Vsaj za 4 ure ga shranimo v hladilnik, najbolje je, da tam počiva kar čez noč. Če želimo, lahko po vrhu potrosimo tudi malo kakava v prahu.

icon-expand Klasična sladica, ki nikoli ne gre iz mode. FOTO: Shutterstock