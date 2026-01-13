Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi

Snežne kepe, znane tudi kot "šnenokerle" ali "ptičje mleko", so stara poslastica francoskega izvora, ki jo mnogi povezujejo z otroštvom in domačo kuhinjo. Ta neprekosljiva starinska poslastica je pravi simbol topline, preprostosti in ljubezni iz babičine kuhinje. V angleško govorečem svetu ji pravijo "floating island", saj beljakov žličnik spominja na majhen otok, ki plava na gladki, rahlo sladki vaniljevi kremi. Prav ta kontrast med zračnimi kepami in kremasto osnovo daje sladici njen značilen čar.

Čeprav gre za zelo preprosto sladico iz osnovnih sestavin, kot so jajca, mleko, sladkor, vanilijev sladkor in malo moke (ali koruzni škrob), snežne kepe ponujajo ogromno možnosti za nadgradnjo. Klasični različici lahko dodamo karamelo ali karamelni preliv, z dodatkom karameliziranih oreščkov ali svežega sadja pa jo spremenimo v pravo poslastico za posebne priložnosti. Snežne kepe pa niso samo okusna sladica, ampak vsakega očarajo tudi s svojim videzom, zato bodo navdušile tako domače kot goste za mizo.

icon-expand Za pripravo potrebujete le pet sestavin, ki jih imate skoraj zagotovo že doma. FOTO: Shutterstock

Sestavine:

- 2 jajci - ščepec soli - 4 žlice sladkorja - 500 ml mleka - 1 vanilijev sladkor - 1 žlica moke

Postopek priprave:

Beljake ločimo od rumenjakov in jih s ščepcem soli penasto umešamo. Med mešanjem postopoma, po žlicah, dodamo dve žlici sladkorja in stepamo, dokler ne dobimo zelo čvrste in sijoče mase. Pomembno je, da je beljakov sneg popolnoma trd, saj se bodo drugače kepe oziroma žličniki v mleku razlezli. V večjo kozico vlijemo mleko in ga segrejemo. Tik preden mleko zavre (idealna temperatura je med 80 in 90 stopinjami Celzija), v njem skuhamo beljakove kepe. To naredimo tako, da z žlico zajemamo beljakov sneg in kupčke previdno polagamo v vroče mleko. V kozico hkrati dodamo tri žličnike, da imajo ti prostor in se ne dotikajo ter lahko mirno plavajo na površini. Kuhamo jih 1-2 minuti, nato pa jih previdno obrnemo in na drugi strani kuhamo še 1-2 minuti. Kuhane žličnike s penavko poberemo iz mleka, dobro odcedimo in odložimo na krožnik. Postopek ponovimo, da porabimo vso beljakovo maso.

Poleg čvrsto stepenega snega in pravilno segretega mleka je za popolne snežne kepe bistvenega pomena tudi nežno ravnanje med kuhanjem.

Mleko očistimo pen in nečistoč ter ga za kratek čas odstavimo z ognja. Rumenjakom dodamo sladkor in vaniljev sladkor ter jih dobro stepemo, da zmes postane svetla in penasta. Dodamo moko in jo nežno vmešamo s kuhalnico, nato še na kratko z mešalnikom, da dobimo gladko zmes brez grudic. Rumenjakovi zmesi dodamo nekaj žlic toplega mleka ter vse skupaj še enkrat dobro premešamo. Lonec z mlekom postavimo nazaj na štedilnik in v tankem curku dodamo rumenjakovo zmes. Pri tem nenehno mešamo z metlico. Med mešanjem kuhamo na zmerni temperaturi še toliko časa, da se omaka primerno zgosti.

Vaniljeva omaka naj bo svilnata in rahlo tekoča, nikakor ne pregosta. Kuhamo jo počasi in potrpežljivo na nizki temperaturi.

Sladico lahko ponudimo ohlajeno, sobne temperature ali pa še toplo. V zadnjem primeru omako razporedimo v servirne kozarce in dodamo beljakove žličnike. Pri serviranju poljubno dodamo karamelo, nasekljane karamelizirane oreščke ali sveže sadje. Nasvet: Za bogatejšo aromo vanilje lahko namesto vaniljevega sladkorja uporabite semena vaniljevega stroka. Strok dodajte mleku že med segrevanjem.

icon-expand Priprava je hitra, končni rezultat pa je sladica, ki jo imajo radi prav vsi. FOTO: Adobe Stock