okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Torta mimosa
Sladice

Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste

Torta mimoza ni le čudovita sladica, ampak je tudi simbol praznovanja dneva žena. Njena nežna vaniljeva aroma, ki se odlično prepleta z limono, puhast biskvit in bogata krema ustvarijo popolno harmonijo okusov. Če želite presenetiti svoje najdražje ali pa iščete sladico, ki bi jo pripravili ob praznovanju prihoda pomladi, je ta torta odlična izbira!

M.J.
06. 03. 2026 12.58

Torta mimoza (orig. torta mimosa) je priljubljena italijanska sladica, ki se tradicionalno pripravlja za 8. marec. Gre za klasično italijansko kremno torto, sestavljeno iz rahlega biskvita in diplomatske kreme (mešanica kreme chantilly in vanilijeve slaščičarske kreme). Za sočnost sladice poskrbi mešanica vode, sladkorja in italijanskega limoninega likerja, ki se uporabi za vlaženje biskvita. Značilen videz sladice pa ustvarjajo drobni koščki biskvita, ki prekrivajo torto in spominjajo na rumene cvetove mimoze, ki velja za simbol italijanskega praznovanja mednarodnega dneva žena.  

Jedi, ki so jih navdahnile slavne ženske
Preberi še Jedi, ki so jih navdahnile slavne ženske

Torto so prvič pripravili v 50. letih prejšnjega stoletja, njena popularnost pa se je povečala v 60. letih, ko je slaščičar Adelmo Renzi iz Rima recept predstavil na slaščičarskem tekmovanju v Spolettu. Od takrat je sladica postala sinonim za praznovanje žensk in pomladi.

Njena lahkotnost in nežna tekstura sta kot nalašč za slavnostne priložnosti.
Njena lahkotnost in nežna tekstura sta kot nalašč za slavnostne priložnosti. FOTO: Shutterstock

Za biskvit potrebujemo:

- 6 jajc
- 130 g gladke moke
- 130 g koruznega škroba (gustin)
- 260 g kristalnega sladkorja
- 1 žlička vanilijeve paste
- 1 ščepec soli
- maslo za namastitev pekača

Za slaščičarsko kremo potrebujemo:

- 4 rumenjaki
- 70 g sladkorja
- 30 g koruznega škroba
- 500 ml mleka
- lupinica bio limone
- 1 žlička vanilijeve paste (ali vanilijev strok)

Odlična in vsestransko uporabna krema za torte in pecivo
Preberi še Odlična in vsestransko uporabna krema za torte in pecivo

 

Za chantilly kremo potrebujemo:

- 450 ml sladke smetane za stepanje
- 50 g sladkorja v prahu

Za sladkorni sirup potrebujemo:

- 125 ml vode
- 2 žlici sladkorja
- 2 žlici limoncella (italijanski limonin liker)

Sladka ideja za dan žena
Preberi še Sladka ideja za dan žena

Za pripravo torte potrebujemo dva tortna pekača, premera 20 centimetrov. Pekača najprej dobro namastimo z maslom. Na dno položimo peki papir, obod pa tudi pomokamo (odvečno moko odstranimo).  Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija.

V posodo mešalnika dodamo jajca, sladkor, ščepec soli in vanilijevo pasto. Jajca stepamo na srednji hitrosti 15-20 minut, da se njihov volumen potroji in nastane rahla ter puhasta, bledo rumena krema. 

Moko in koruzni škrob presejemo ter zmešamo skupaj. Mešanico postopoma, najbolje kar po žlicah, zelo na rahlo vmešamo v stepena jajca. 

Testo enakomerno razdelimo med pripravljena tortna pekača. Biskvita pečemo 40 minut na spodnji rešetki. Ko sta pečena, ju 5 minut pustimo v ugasnjeni pečici z rahlo priprtimi vrati, nato pa ju odstranimo iz pečice. 

Ko se pekača toliko ohladita, da ju lahko primemo, iz njiju previdno odstranimo pečena biskvita in ju položimo na rešetko. Pustimo, da se povsem ohladita. 

Sladica je prava paša za oči in veselje za brbončice.
Sladica je prava paša za oči in veselje za brbončice. FOTO: Shutterstock

Medtem ko sta biskvita še v pečici, se lotimo priprave slaščičarske kreme.  V lonec dodamo mleko in vanilijo. Če uporabimo vanilijev strok, ga prerežemo na pol in z noževo konico izpraskamo semena, ki jih v lonec dodamo skupaj s strokom. Z lupilcem za zelenjavo olupimo limono in pri tem pazimo, da ne odstranimo preveč bele sredice. Limonino lupinico dodamo mleku. Segrejemo do vrelišča, nato pa lonec takoj odstavimo.

Medtem v skledo dodamo rumenjake in jih zmešamo s sladkorjem. Primešamo koruzni škrob in ko dobimo gladko zmes, vanjo med nenehnim mešanjem v počasnem curku primešamo vroče mleko (limonino lupinico zavržemo). Zmes prelijemo v lonec in jo na zmerni temperaturi med mešanjem kuhamo toliko časa, da se zgosti. 

Pripravljeno kremo prelijemo v plitko posodo, da se bo hitreje ohladila, in jo na dotik pokrijemo s prozorno folijo za živila. Tako preprečimo, da se na površini naredi skorjica. Pustimo, da se krema ohladi na sobno temperaturo. 

Za sladkorni sirup na kuhalnik pristavimo kozico z vodo in sladkorjem. Zavremo in nato zmanjšamo temperaturo, dokler se sladkor popolnoma ne raztopi. Sladkorni sirup prelijemo v skledo in pustimo, da se ohladi. V ohlajen sirup vmešamo limoncello.

Sladko smetano začnemo stepati in ji postopoma, po žlicah, primešamo sladkor v prahu. Smetano stepemo do trdih vrhov

Ohlajeno slaščičarsko kremo najprej na hitro premešamo, nato pa vanjo v dveh ali treh obrokih vmešamo stepeno smetano.

Enemu biskvitu odrežemo zgornji pečeni del (pazimo, da odrežemo čim manj biskvita), da dobimo lepo ravno površino, nato pa ga razrežemo na tri enako debele plasti. 

Z vrha in stranic drugega biskvita odrežemo pečeno skorjo. Biskvit nato narežemo na centimeter debele plasti, ki jih narežemo na centimetrske koščke. 

Sestavljanje torte: na tortni podstavek položimo prvi oblat in ga najprej dobro navlažimo z limoninim sladkornim sirupom. Nanj nanesemo trtjino pripravljene diplomatske kreme. Sledi drgi oblat, ki ga prav tako najprej dobro navlažimo, nato pa premažemo s tretjino kreme. Sledi še zadnji oblat, ki ga dobro navlažimo, nato pa torto po vrhu in ob strani premažemo s preostalo kremo. 

Sledi samo še zadnji korak, v katerem torto po vrhu in ob strani prekrijemo s koščki biskvita. Pripravljeno sladico lahko takoj postrežemo ali pa jo do serviranja hranimo v hladilniku. Ker se lahko koščki biskvita med shranjevanjem hitro izsušijo, si lahko prihranimo nekaj sladkornega sirupa, s katerim lahko naslednji dan izsušene koščke biskvita navlažimo.

Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Posebne sladice za sladkanje ob dnevu žena
Preberi še Posebne sladice za sladkanje ob dnevu žena

Povzeto po Insidetherustickitchen.com

dan žena 8. marec torta mimoza mimosa cake italijanska sladica sladica za dan žena
Sladice

Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke