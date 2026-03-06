Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste

Torta mimoza (orig. torta mimosa ) je priljubljena italijanska sladica, ki se tradicionalno pripravlja za 8. marec . Gre za klasično italijansko kremno torto , sestavljeno iz rahlega biskvita in diplomatske kreme (mešanica kreme chantilly in vanilijeve slaščičarske kreme). Za sočnost sladice poskrbi mešanica vode, sladkorja in italijanskega limoninega likerja, ki se uporabi za vlaženje biskvita. Značilen videz sladice pa ustvarjajo drobni koščki biskvita, ki prekrivajo torto in spominjajo na rumene cvetove mimoze, ki velja za simbol italijanskega praznovanja mednarodnega dneva žena .

Torto so prvič pripravili v 50. letih prejšnjega stoletja, njena popularnost pa se je povečala v 60. letih, ko je slaščičar Adelmo Renzi iz Rima recept predstavil na slaščičarskem tekmovanju v Spolettu. Od takrat je sladica postala sinonim za praznovanje žensk in pomladi.

Njena lahkotnost in nežna tekstura sta kot nalašč za slavnostne priložnosti.

Ko se pekača toliko ohladita, da ju lahko primemo, iz njiju previdno odstranimo pečena biskvita in ju položimo na rešetko. Pustimo, da se povsem ohladita.

Testo enakomerno razdelimo med pripravljena tortna pekača. Biskvita pečemo 40 minut na spodnji rešetki . Ko sta pečena, ju 5 minut pustimo v ugasnjeni pečici z rahlo priprtimi vrati, nato pa ju odstranimo iz pečice.

Moko in koruzni škrob presejemo ter zmešamo skupaj. Mešanico postopoma, najbolje kar po žlicah, zelo na rahlo vmešamo v stepena jajca.

V posodo mešalnika dodamo jajca, sladkor, ščepec soli in vanilijevo pasto. Jajca stepamo na srednji hitrosti 15-20 minut , da se njihov volumen potroji in nastane rahla ter puhasta, bledo rumena krema.

Za pripravo torte potrebujemo dva tortna pekača, premera 20 centimetrov . Pekača najprej dobro namastimo z maslom. Na dno položimo peki papir, obod pa tudi pomokamo (odvečno moko odstranimo). Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija.

Sladica je prava paša za oči in veselje za brbončice.

Medtem ko sta biskvita še v pečici, se lotimo priprave slaščičarske kreme. V lonec dodamo mleko in vanilijo. Če uporabimo vanilijev strok, ga prerežemo na pol in z noževo konico izpraskamo semena, ki jih v lonec dodamo skupaj s strokom. Z lupilcem za zelenjavo olupimo limono in pri tem pazimo, da ne odstranimo preveč bele sredice. Limonino lupinico dodamo mleku. Segrejemo do vrelišča, nato pa lonec takoj odstavimo.

Medtem v skledo dodamo rumenjake in jih zmešamo s sladkorjem. Primešamo koruzni škrob in ko dobimo gladko zmes, vanjo med nenehnim mešanjem v počasnem curku primešamo vroče mleko (limonino lupinico zavržemo). Zmes prelijemo v lonec in jo na zmerni temperaturi med mešanjem kuhamo toliko časa, da se zgosti.

Pripravljeno kremo prelijemo v plitko posodo, da se bo hitreje ohladila, in jo na dotik pokrijemo s prozorno folijo za živila. Tako preprečimo, da se na površini naredi skorjica. Pustimo, da se krema ohladi na sobno temperaturo.

Za sladkorni sirup na kuhalnik pristavimo kozico z vodo in sladkorjem. Zavremo in nato zmanjšamo temperaturo, dokler se sladkor popolnoma ne raztopi. Sladkorni sirup prelijemo v skledo in pustimo, da se ohladi. V ohlajen sirup vmešamo limoncello.

Sladko smetano začnemo stepati in ji postopoma, po žlicah, primešamo sladkor v prahu. Smetano stepemo do trdih vrhov.

Ohlajeno slaščičarsko kremo najprej na hitro premešamo, nato pa vanjo v dveh ali treh obrokih vmešamo stepeno smetano.

Enemu biskvitu odrežemo zgornji pečeni del (pazimo, da odrežemo čim manj biskvita), da dobimo lepo ravno površino, nato pa ga razrežemo na tri enako debele plasti.

Z vrha in stranic drugega biskvita odrežemo pečeno skorjo. Biskvit nato narežemo na centimeter debele plasti, ki jih narežemo na centimetrske koščke.

Sestavljanje torte: na tortni podstavek položimo prvi oblat in ga najprej dobro navlažimo z limoninim sladkornim sirupom. Nanj nanesemo trtjino pripravljene diplomatske kreme. Sledi drgi oblat, ki ga prav tako najprej dobro navlažimo, nato pa premažemo s tretjino kreme. Sledi še zadnji oblat, ki ga dobro navlažimo, nato pa torto po vrhu in ob strani premažemo s preostalo kremo.

Sledi samo še zadnji korak, v katerem torto po vrhu in ob strani prekrijemo s koščki biskvita. Pripravljeno sladico lahko takoj postrežemo ali pa jo do serviranja hranimo v hladilniku. Ker se lahko koščki biskvita med shranjevanjem hitro izsušijo, si lahko prihranimo nekaj sladkornega sirupa, s katerim lahko naslednji dan izsušene koščke biskvita navlažimo.