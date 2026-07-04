3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja

Poletje je kot ustvarjeno za lahkotne, osvežilne sladice, ki jih pripravimo brez dolgotrajnega dela in segrevanja kuhinje. Torte brez peke so zato ena najbolj priljubljenih izbir, saj združujejo kremasto teksturo in preprosto pripravo, velikokrat pa jim lahko dodamo tudi sveže sezonsko sadje. Poleg tega jih lahko pripravimo že dan prej, da se čez noč lepo ohladijo in strdijo, naslednji dan pa jih le še postrežemo.
V nadaljevanju smo zbrali tri odlične recepte, ki bodo popestrili vsako poletno druženje. Ljubitelje osvežilnih okusov bo navdušila jogurtova torta z borovnicami, malinova torta bo očarala s kombinacijo sladkega in rahlo kiselkastega okusa, jogurtova torta z mareličnim moussom pa bo navdušila vse, ki obožujejo sočne poletne marelice. Ne glede na to, katero boste izbrali, bo rezultat lahka, sadna sladica, ki bo zagotovo ena prvih, ki bo izginila z mize.
Jogurtova torta z mareličnim moussom
Ena tistih sladic, za katero boste kljub majhnemu vloženemu trudu poželi veliko pohval. Kombinacija jogurtove kreme in osvežilnega mareličnega moussa je preprosto navdušujoča. Recept je TUKAJ.
Poletna torta z malinami
Osvežilna poletna tortica z bogato kremo iz maskarponeja in bele čokolade, ki jo odlično dopolnjujeta čokoladno piškotno dno in osvežilen malinin preliv. Zagotavljamo vam, da se boste vanjo zaljubili na prvi ugriz. Recept je TUKAJ.
Jogurtova torta z borovnicami
Osvežilna sladica s kremo iz grškega jogurta, piškotnim dnom in borovničevim prelivom se ponaša s preprosto pripravo in odličnim okusom. Z njo boste popestrili vsako vrtno zabavo, odlično pa se prileže tudi kot posladek po nedeljskem kosilu. Recept je TUKAJ.