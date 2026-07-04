3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja

Poletje je kot ustvarjeno za lahkotne, osvežilne sladice, ki jih pripravimo brez dolgotrajnega dela in segrevanja kuhinje. Torte brez peke so zato ena najbolj priljubljenih izbir, saj združujejo kremasto teksturo in preprosto pripravo, velikokrat pa jim lahko dodamo tudi sveže sezonsko sadje. Poleg tega jih lahko pripravimo že dan prej, da se čez noč lepo ohladijo in strdijo, naslednji dan pa jih le še postrežemo.

V nadaljevanju smo zbrali tri odlične recepte, ki bodo popestrili vsako poletno druženje. Ljubitelje osvežilnih okusov bo navdušila jogurtova torta z borovnicami, malinova torta bo očarala s kombinacijo sladkega in rahlo kiselkastega okusa, jogurtova torta z mareličnim moussom pa bo navdušila vse, ki obožujejo sočne poletne marelice. Ne glede na to, katero boste izbrali, bo rezultat lahka, sadna sladica, ki bo zagotovo ena prvih, ki bo izginila z mize.