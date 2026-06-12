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Sadna vanilijeva torta
Sladice

Poletne sladice naših bralcev, ki so kot ustvarjene za vikend sladkanje

Poletje je čas svežega sadja, lahkotnih krem in sladic, ki navdušujejo z okusom in videzom. Zbrali smo nekaj odličnih receptov naših bralcev, med katerimi boste našli vse od sadnih pit in rolad do osvežilnih sladic brez peke.

M.J.
12. 06. 2026 04.00

Poletne sladice zaznamujejo sezonsko sadje, lahke kreme in osvežilni okusi. Ko so na voljo jagode, maline, borovnice, marelice, češnje in drugo poletno sadje, nastanejo sladice, ki niso le okusne, ampak tudi čudovite na pogled.

Prav zato smo tokrat zbrali nekaj najlepših receptov naših bralcev, ki nas vedno znova navdušujejo s svojimi slaščičarskimi idejami. Med njimi boste našli preproste sladice za vsak dan, pa tudi nekoliko bolj posebne torte in pite, ki so odlična izbira za praznovanja, vrtne zabave, piknike, družinska kosila ali sproščeno vikend sladkanje.

Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
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Skupna točka vseh receptov je, da v njih prevladujejo poletni okusi. Sveže sadje, vanilijeve kreme, skuta, jogurt in lahkotni biskviti ustvarjajo sladice, ki so ravno prav bogate, a še vedno prijetno osvežilne za tople dni.

V nadaljevanju vas čaka sedem odličnih receptov, ki dokazujejo, da so domače poletne sladice še vedno med najlepšimi zvezdami vsakega sladkega omizja.

Sadna pita
Sadna pita FOTO: osebni arhiv

Sadna pita

Čudovita poletna sladica, ki navdušuje s kombinacijo krhkega testa, osvežilne vanilijeve kreme s kislo smetano in obilice svežega sadja. Pripravo lahko prilagodite sezoni in uporabite jagode, maline, borovnice, marelice ali drugo sadje po izbiri. Recept je TUKAJ.

Jogurtova strjenka s svežim jagodičevjem
Jogurtova strjenka s svežim jagodičevjem FOTO: osebni arhiv

Poletna jogurtova strnjenka s svežim jagodičevjem

Osvežilna sladica brez zahtevne priprave, pri kateri se lahkotna jogurtova krema poveže z bogatim okusom svežega jagodičevja. Idealna izbira za vroče dni, ko si zaželimo nekaj lahkega in sadnega ter pripravljenega brez prižiganja pečice. Recept je TUKAJ.

Sočna rolada z višnjami
Sočna rolada z višnjami FOTO: osebni arhiv

Višnjeva rolada

Rahla biskvitna rolada z vanilijevim pudingom in višnjami je odlična izbira za vse, ki imajo radi nekoliko bolj osvežilne sladice. Prijetna kislina višenj se odlično ujame z mehkim biskvitom in kremnim nadevom. Recept je TUKAJ.

Dvobarvno pecivo z malinami
Dvobarvno pecivo z malinami FOTO: osebni arhiv

Hitro dvobarvno pecivo z malinami

Mehko in sočno pecivo, v katerem se prepletata temno in svetlo testo ter osvežilne maline. Zaradi enostavne priprave je odlična izbira za nepričakovane goste ali hitro vikend sladico. Recept je TUKAJ.

Sadna vanilijeva torta
Sadna vanilijeva torta FOTO: osebni arhiv

Sadna vanilijeva torta

Božanska torta s preprosto piškotno podlago, vanilijevo kremo in sadno kremo je prava poletna klasika. Zaradi svežine sadja in nežne kreme je primerna tako za praznovanja kot za sproščeno sladkanje ob koncu tedna. Recept je TUKAJ.

Gin tonic cheesecake
Gin tonic cheesecake FOTO: osebni arhiv

Gin tonic cheesecake brez peke

Moderna sladica, ki združuje priljubljene okuse koktajla gin tonic in kremaste sirove torte, je popolna izbira za domače zabave, piknike in rojstnodnevno slavje. Ker ne zahteva peke, je še posebej priljubljena v poletnih mesecih, ko se želimo izogniti prižiganju pečice. Recept je TUKAJ.

Skutino-borovničeva pita
Skutino-borovničeva pita FOTO: osebni arhiv

Skutino-borovničeva pita

Skuta in borovnice tvorijo eno najlepših poletnih kombinacij. Pita je prijetno kremasta, sadje pa poskrbi za svežino in rahlo kislino, ki lepo uravnoteži sladkost nadeva. Recept je TUKAJ.

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