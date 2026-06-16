Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih

Poletje je čas, ko na naših mizah kraljujejo lahke, sadne sladice, med katerimi imajo borovnice prav posebno mesto. Njihova prijetna sladko-kiselkasta aroma se odlično ujema z nežnimi kremami, zato ne preseneča, da so pogosto zvezda najbolj priljubljenih poletnih receptov.
Ena takšnih sladic je tudi poletna borovničeva pita s čokoladnim dnom in maskarponejevo kremo, ki jo je pripravila Sanja Sirk. Gre za posladek, ki navduši že na prvi pogled, še bolj pa ob prvem grižljaju. Krhka čokoladna osnova poskrbi za prijetno hrustljavost, bogata vaniljeva maskarpone krema s kislo smetano za svilnato teksturo, piko na i pa dodajo borovnice, ki jih nežno vmešamo v kremo. Tako nastane privlačen videz, zaradi katerega sladica deluje skoraj kot iz vitrine prestižne slaščičarne.
Kot pravi Sanja Sirk, je "sladica hkrati mehka, sočna, kremasta in na trenutke prijetno hrustljava, zato združuje vse, kar pričakujemo od popolne poletne sladice." Poleg tega jo pripravimo v podolgovatem pekaču, kar še dodatno pripomore k njenemu čudovitemu videzu, predvsem pa je odlična izbira tako za družinska kosila kot za poletna druženja s prijatelji.
Sestavine za krhko testo:
- 250 g ostre moke
- 50 g grenkega kakava
- 100 g sladkorja
- 200 g masla
- 1 jajce
Za nadev:
- 250 g maskarpone sira
- 180 g kisle smetane
- 1 vanilijev puding (prah)
- 2 jajci
- 120 g sladkorja
- sok ene limone
Za borovnice:
- 250 g borovnic (sveže ali zamrznjene)
- 2 žlici gustina (koruzni škrob)
Postopek priprave:
Ostro moko presejemo skupaj s kakavom, dodamo sladkor in na kocke narezano hladno maslo. V robotu mešamo, dokler se ne naredijo drobtinice.
Dodamo jajce in mešamo, da se naredi kepa testa. Testo zavijemo v živilsko folijo in ga damo v hladilnik za pol ure.
Vmes pripravimo nadev. Maskarpone, kislo smetano, vanilijev puding (prah) in sladkor razmešamo v gladko maso. Dodamo jajca in sok ene limone. Premešamo, da se naredi gladka krema.
Ohlajeno testo razvaljamo približno 3 mm debelo. Ozek podolgovat pekač (velikosti 30 cm x 10 cm) obložimo s testom. Pomagamo si s prsti. Naj nas ne skrbi preveč, če bo testo neenakomerno razporejeno, ker se to ne bo poznalo na obliki, ko bo pecivo pečeno.
V pekač vlijemo polovico kreme. Borovnice zmešamo z gustinom, da nam med peko ne padejo na dno. Naložimo jih na nadev in prelijemo z drugo polovico kreme.
Sladico pečemo na 160 stopinjah Celzija približno 50 minut do ene ure.
Pečeno sladico posujemo s sladkorjem v prahu ter okrasimo s svežimi borovnicami in lističi mete.