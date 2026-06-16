Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih

Poletje je čas, ko na naših mizah kraljujejo lahke, sadne sladice, med katerimi imajo borovnice prav posebno mesto. Njihova prijetna sladko-kiselkasta aroma se odlično ujema z nežnimi kremami, zato ne preseneča, da so pogosto zvezda najbolj priljubljenih poletnih receptov.

Sezona borovnic je v polnem razmahu, izbrali smo najboljše sladice

Preberi še Sezona borovnic je v polnem razmahu, izbrali smo najboljše sladice

Kot pravi Sanja Sirk, je " sladica hkrati mehka, sočna, kremasta in na trenutke prijetno hrustljava, zato združuje vse, kar pričakujemo od popolne poletne sladice. " Poleg tega jo pripravimo v podolgovatem pekaču, kar še dodatno pripomore k njenemu čudovitemu videzu, predvsem pa je odlična izbira tako za družinska kosila kot za poletna druženja s prijatelji.

Ena takšnih sladic je tudi poletna borovničeva pita s čokoladnim dnom in maskarponejevo kremo , ki jo je pripravila Sanja Sirk . Gre za posladek, ki navduši že na prvi pogled, še bolj pa ob prvem grižljaju. Krhka čokoladna osnova poskrbi za prijetno hrustljavost, bogata vaniljeva maskarpone krema s kislo smetano za svilnato teksturo, piko na i pa dodajo borovnice, ki jih nežno vmešamo v kremo. Tako nastane privlačen videz, zaradi katerega sladica deluje skoraj kot iz vitrine prestižne slaščičarne.

Borovnice, maskarpone in krhko čokoladno testo so kombinacija, ki se ji malokdo lahko upre.

Tradicionalna sladica v novi podobi, ki navduši z nežno teksturo in prefinjenim videzom.

Postopek priprave:

Ostro moko presejemo skupaj s kakavom, dodamo sladkor in na kocke narezano hladno maslo. V robotu mešamo, dokler se ne naredijo drobtinice.

Dodamo jajce in mešamo, da se naredi kepa testa. Testo zavijemo v živilsko folijo in ga damo v hladilnik za pol ure.

Vmes pripravimo nadev. Maskarpone, kislo smetano, vanilijev puding (prah) in sladkor razmešamo v gladko maso. Dodamo jajca in sok ene limone. Premešamo, da se naredi gladka krema.

Ohlajeno testo razvaljamo približno 3 mm debelo. Ozek podolgovat pekač (velikosti 30 cm x 10 cm) obložimo s testom. Pomagamo si s prsti. Naj nas ne skrbi preveč, če bo testo neenakomerno razporejeno, ker se to ne bo poznalo na obliki, ko bo pecivo pečeno.

V pekač vlijemo polovico kreme. Borovnice zmešamo z gustinom, da nam med peko ne padejo na dno. Naložimo jih na nadev in prelijemo z drugo polovico kreme.

Sladico pečemo na 160 stopinjah Celzija približno 50 minut do ene ure.

Pečeno sladico posujemo s sladkorjem v prahu ter okrasimo s svežimi borovnicami in lističi mete.