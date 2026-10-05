Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke

Karin je že ob vstopu v MasterChef kuhinjo pokazala, da se zahtevnejših izzivov ne boji. S kavno panna cotto, karamelo, crumblom in začinjenim sladoledom je uspešno opravila prvi dvoboj, pozneje pa se je večkrat izkazala tudi pri drugih nalogah. Bila je del zmagovalne ekipe pri izzivu s pohanim piščancem, njen ribji Wellington se je uvrstil na pokušanje, posebno uspešna pa je bila tudi pri pripravi torte Charlotte, saj je bila njena kreacija med najboljšimi. Med svoje uspešnejše krožnike je dodala še ocvrte marinirane piščančje perutničke s pečenim krompirjem in zeljno solato. Njena tekmovalna pot se je zaključila pri morskem izzivu, toda en krožnik nikakor ne izbriše vsega, kar je pokazala pred tem. Karin zato na nadaljnji kulinarični poti želimo veliko poguma, uspeha in predvsem užitka v ustvarjanju novih jedi.

icon-expand Karin se je po zahtevnem izzivu poslovila od MasterChefa Slovenija FOTO: POP TV

Za konec še en slasten izziv

Pred slovesom smo Karin izzvali, naj iz Mu Skyra Ljubljanskih mlekarn pripravi nekaj preprostega, okusnega in primernega za zajtrk ali malico. Odločila se je za puhaste palačinke, pri katerih skyr uporabi tako v masi kot v kremastem vanilijevem nadevu. Za piko na i je dodala še topel borovničev preliv. Mu Skyr naravni je gost in kremast mlečni izdelek islandskega tipa z visoko vsebnostjo beljakovin. Zaradi nevtralnega okusa je primeren tako za samostojen obrok kot za pripravo različnih sladkih in slanih jedi. Preprosto ga lahko kombiniramo s sadjem, kosmiči in semeni ali pa ga, tako kot Karin, vključimo v recept. Takšne palačinke so odlična ideja za nekoliko bolj razvajajoč zajtrk, malico ali obrok po aktivnosti. Puhaste skyrjeve palačinke z borovnicami Sestavine Za borovničev preliv: - 240 g zamrznjenih borovnic - 1–2 žlici medu Za palačinke: - 250 g Mu Skyra - 2 jajci - 1 žlica medu - 120 g mleka - 150 g moke - 1 žlička pecilnega praška - 2–3 žličke chia semen - ščepec soli - maslo za peko Za skyrjev nadev: - 350 g Mu Skyra - 1–2 žlici medu - vanilijeva pasta Priprava Najprej pripravimo borovničev preliv. Borovnice in med nekaj minut segrevamo v kozici na zmernem ognju, da se sadje zmehča in preliv nekoliko zgosti. Jajci ločimo. Beljaka s ščepcem soli stepemo v čvrst sneg. V drugi posodi zmešamo skyr, rumenjaka, mleko in med. Dodamo moko, chia semena, pecilni prašek in sol ter premešamo v gladko maso. Na koncu vanjo nežno vmešamo še sneg iz beljakov. Ponev dobro segrejemo in dodamo malo masla. Z žlico oblikujemo manjše palačinke ter jih pečemo približno dve do tri minute na vsaki strani, da se lepo zlato rjavo zapečejo. Za nadev preprosto zmešamo Mu skyr, med in vanilijevo pasto. Palačinke premažemo oziroma obložimo s skyrjevim nadevom, prelijemo s toplimi borovnicami in po želji dodatno okrasimo.

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