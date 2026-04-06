Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike

Pomlad in prazniki so popoln čas za ustvarjanje v kuhinji, še posebej, ko lahko pripravimo sladice, ki niso le okusne, ampak tudi videti čudovite. Med takšne zagotovo sodijo prikupni piškoti v obliki rožic, ki s svojo igrivostjo in barvitostjo takoj pritegnejo pozornost.

Gre za preprost recept, pri katerem potrebujete le hitro pripravljeno masleno testo in nekaj ustvarjalnosti. Piškote lahko okrasite s pisanimi bonbončki, ki ustvarijo čudovit cvetlični videz, ali pa del testa obarvate z različnimi barvami in tako ustvarite še bolj unikaten videz. Rezultat so prikupni piškoti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle, hkrati pa so odlična izbira za popestritev praznične mize ali sladko razvajanje v pomladnih dneh. In kar je najboljše – priprava je tako enostavna, da jih boste z veseljem spekli večkrat.

Sestavine:

- 250 g moke - 1 ščep soli - 125 g masla - 125 g sladkorja v prahu - 1 žlička vaniljevega ekstrakta - 1 jajce - pisani bonbončki

Potrebujete le nekaj osnovnih sestavin in malo ustvarjalnosti, da ustvarite te čudovite piškote v obliki rožic.

Priprava:

1. Moko in ščep soli dajte v skledo in premešajte. Dodajte na kocke narezano hladno maslo, ki ga s prsti vtrite v moko, da dobite drobtinam podobno zmes. 2. Dodajte sladkor v prahu, vaniljev ekstrakt in razžvrkljano jajce ter na hitro ugnetite testo. 3. Testo oblikujte v disk, ga zavijte v folijo za živila in za vsaj 30 minut postavite v hladilnik. 4. Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Velik pekač obložite s papirjem za peko.

Piškoti rožice







5. Po pekaču z razmakom razporedite bonbončke in okoli njih odlagajte manjše kroglice, ki jih oblikujete iz testa. 6. Na vsako rožico položite kos papirja za peko in jo nežno potlačite s kozarcem. 7. Na testene lističe s pomočjo zobotrebca odtisnite črtice. 8. Piškote pecite v ogreti pečici 10 minut. Ko so pečeni, jih malce ohladite, nato pa jih prestavite na krožnik.