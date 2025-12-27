Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu

Praznična peka je čas, ko radi posežemo po preverjenih receptih, a hkrati iščemo tudi nekaj novega. Odlična izbira so piškoti, ki presenetijo z okusom in videzom. Pistacijevi grižljajčki presenečenja so prav takšna sladica: na prvi pogled preprosti, v notranjosti pa skrivajo razkošen nadev, ki navduši že ob prvem grižljaju. Kombinacija nežnega testa in bogatega pistacijevega polnila ustvari harmoničen okus, ki se lepo razlikuje od klasičnih prazničnih piškotov.

Recept za te posebne piškote je pripravila Andreja Klun, slaščičarka in učiteljica slaščičarstva na BIC Ljubljana, Živilski in naravovarstveni šoli, ki poudarja, da "piškoti prinašajo nekaj posebnega, saj so polnjeni z bogatim pistacijevim nadevom s čokolado, kar piškotom daje edinstven okus."

Elegantni praznični piškoti, ki navdušijo z nežno zunanjostjo in bogatim nadevom.

Poseben čar pa piškotom doda tudi njihova barva. Nežen zelen odtenek pistacij jih naredi še posebej primerne za praznični čas, saj simbolizira naravo, svežino in eleganco, ki lepo dopolni klasične božične barve. Kot pravi Klunova, so ti sladki grižljajčki "dobrodošla popestritev tradicionalnih prazničnih piškotov, saj ponujajo nov okus in teksturo, ki bo očarala vsakogar, ki jih poskusi." Pistacijevi grižljajčki presenečenja so zato odlična izbira za vse, ki želite letos na praznično mizo dodati nekaj drugačnega, a hkrati prefinjenega – piškote, ki presenetijo, razveselijo in se jim predvsem zelo težko upremo.

Sestavine:

- 230 g masla omehčamo za stepanje - 280 g sladkorja v prahu - 350 g bele moke - 70 g škroba ali vaniljevega pudinga - 2 jajci - 2 žlici mleka - vanilijeva aroma

Nadev:

- 150 g bele čokolade - 100 g pistacijeve paste ali namaza

Postopek izdelave s pomočjo silikonskih modelov:

Nadev: Najprej stopimo čokolado in ji primešamo pistacijevo pasto ali namaz. Kremo nadevamo v dresirno vrečko in jo razporedimo po silikonskem modelu (najmanjše bunkice). Damo v skrinjo, da zamrznejo, in jih zmrznjene kasneje vzamemo iz modela ter položimo neposredno v testo. Testo: Zmehčano maslo penasto stepamo skupaj s sladkorjem v prahu. Dodamo mokre sestavine in počasi strojno premešamo. Ko imamo enotno zmes, dodamo suhe sestavine in dobro premešamo (lahko na roke ali s pomočjo stroja). Oblikovanje : Čajno žličko mase damo v modelčke okrogle oblike (silikonski modeli za popse). Maso poravnamo po stenah modelčka. Na testo damo zamrznjen pistacijev disk in pokrijemo s testom do roba modelčka. Tako napolnjen silikonski model damo v skrinjo za 30 minut, da se masa strdi. Peka: Surove piškote vzamemo iz modelov, jih razporedimo po pekaču in pečemo 10 minut pri 180 stopinjah Celzija. Ne smemo jih predolgo peči, saj lahko postanejo pretrdi.

Silikonske modele uporabljamo manjših velikosti, lahko pa si jih prilagodimo glede na praznike in uporabljamo poljubne oblike.

Pistacijevi piškoti so na prvi pogled preprosti, v notranjosti pa skrivajo razkošen nadev.

Postopek izdelave na pekaču:

Nadev: Pistacijevo-čokoladno kremo ohladimo v hladilniku, da se rahlo zgosti. Nato z dresirno vrečko ali čajno žličko naredimo majhne kupčke mase direktno na pekač, obložen s papirjem za peko. Kupčke zamrznemo 20–30 minut, da postanejo trdni (kot majhni diski). Oblikovanje piškotov : Vzamemo košček testa (približno čajna žlička). Testo sploščimo v majhen krog. Na sredino položimo zamrznjen pistacijev "disk". Testo previdno zapremo okrog nadeva in oblikujemo kroglico. Pred peko damo kroglice v skrinjo, da se med peko piškoti preveč ne razlezejo. Peka : Piškote razporedimo po pekaču, obloženem s papirjem za peko. Pečemo jih 10 minut pri 180 stopinjah Celzija.

Če pečemo brez modelov, poskrbimo, da je nadev dobro zamrznjen – tako ne izteče med peko iz piškota.