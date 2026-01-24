okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Čokoladni puding piškoti
Sladice

Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan

Domači piškoti niso rezervirani le za praznike, temveč so odlični kadarkoli si zaželimo nekaj sladkega. Predstavljamo vam pet preverjenih receptov za piškote, ki vedno uspejo, so enostavni za pripravo in primerni tako za začetnike kot izkušene peke.

M.J.
24. 01. 2026 04.00

Vonj sveže pečenih piškotov ima posebno moč, saj ustvari občutek domačnosti, razveseli družino in polepša še tako navaden dan. Za domače piškote pravzaprav ne potrebujemo posebnega razloga, saj so odlična izbira za popoldansko sladkanje, vikend razvajanje ali hiter priboljšek ob kavi.

Odlično skutino pecivo za h kavi ali čaju
Preberi še Odlično skutino pecivo za h kavi ali čaju

Velika prednost piškotov je tudi ta, da so večinoma enostavni za pripravo, ne zahtevajo zapletenih postopkov ali posebne opreme, obenem pa jih lahko prilagajamo po svojem okusu. V nadaljevanju predstavljamo pet preverjenih receptov za piškote, ki slovijo po tem, da se vedno priležejo – ne glede na letni čas ali priložnost. Od klasičnih maslenih do čokoladnih in bolj zdravih različic, ti piškoti dokazujejo, da je domače sladkanje lahko hitro, preprosto in vedno okusno.

Masleni piškoti z marmelado
Masleni piškoti z marmelado FOTO: osebni arhiv

Masleni piškoti z marmelado

Klasični piškoti, ki so tako rahli, da se kar topijo v ustih. Zanje potrebujete zgolj pet osnovnih sestavin, celoten recept pa si lahko ogledate TUKAJ.

Čokoladni piškoti
Čokoladni piškoti FOTO: iStockphoto

Piškoti s koščki čokolade

Priljubljene ameriške piškote "chocolate chip cookies" lahko v hipu pripravimo tudi sami. Zanje sicer potrebujemo čokoladne kapljice, a jih lahko brez težav nadomestimo z na koščke narezano čokolado. Piškoti so zelo krhki in okusni, najbolj pa se priležejo s skodelico toplega napitka ali s kozarcem hladnega mleka.

Čokoladni puding piškoti
Čokoladni puding piškoti FOTO: Su.S.

Hitri puding piškoti

Piškoti so pripravljeni iz le nekaj sestavin, ena od njih je prašek za pripravo pudinga. Zaradi bogatega okusa po čokoladi, krhkosti in maslenosti jih boste oboževali. Poleg tega jih lahko napolnite s poljubnimi nadevi, predvsem pa se odlično priležejo s skodelico toplega napitka. Recept je TUKAJ.

Ovseni piškoti z banano in arašidovim maslom
Ovseni piškoti z banano in arašidovim maslom FOTO: Shutterstock

Ovseni piškoti z banano in arašidovim maslom

Okusni in hitro pripravljeni piškoti, ki so tudi praktična rešitev, ko morate porabiti prezrele banane. Zanje v osnovi potrebujete samo tri sestavine - poleg banan še kosmiče in arašidovo maslo, po želji pa lahko dodate tudi rozine ali suhe brusnice, koščke čokolade, nasekljane oreščke ipd. Recept je TUKAJ.

Brownie piškoti
Brownie piškoti FOTO: Shutterstock

Brownie piškoti

Svetovno znan, odličen čokoladni biskvit lahko spremenite v piškote. Z enakimi sestavinami in enako preprosto pripravo boste dobili kupčke bogatega čokoladnega okusa z znano, sočno in lepljivo sredico. Recept je TUKAJ.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
najboljši enostavni piškoti masleni piškoti domači piškoti recepti navadni piškoti recept piškoti sladice recepti za piškote
Kaj skuhati

Sladica, ki se ji ne moreš upreti