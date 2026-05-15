Cheesecake rezine z malinami
Sladice

Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj

Sočno pecivo s kremnim nadevom in malinami je sladica, ki vedno navduši. Ker se lepo reže na kose, je idealno za piknike, vrtne zabave ali sladek vikend posladek, njegova največja "težava" pa je, da pri enem kosu skoraj nihče ne ostane.

M.J.
15. 05. 2026 04.00

Če iščete sladico, ki je preprosta za pripravo, a hkrati dovolj posebna, da navduši goste in domače, so te malinove cheesecake rezine odlična izbira. Kombinacija krhkega testa, bogate kremne plasti in sočnih malin ustvari popolno ravnovesje sladkobe in svežine, zaradi katerega pecivo dobesedno izgine s pladnja ali pekača.

Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Priprava je zelo enostavna: večji del testa razporedimo po pekaču, ga prekrijemo s kremnim nadevom, dodamo maline, nato pa po vrhu naribamo še preostanek testa. Med peko se vse plasti povežejo v mehko, sočno in rahlo hrustljavo sladico, ki jo po ohladitvi samo še narežemo na kose.

Odkrijte skrivnost popolne sladice, ki združuje krhko testo in bogato kremno sredico. FOTO: Shutterstock

To je pecivo, ki se odlično poda ob kavi, na piknikih, družinskih praznovanjih ali kot vikend razvajanje za najbližje. Edina njegova slabost? Skoraj nemogoče je ostati pri enem samem kosu.

Sestavine za testo:

- 180 g masla

- 190 g moke

- 100 g sladkorja

- ščepec soli

- 1 žlička vanilijevega ekstrakta

Sestavine za nadev:

- 150 g malin

- 1 žlica sladkorja

- 250 g kremnega sira

- 1 jajce

- 70 g sladkorja

- 1 žlička vanilijevega ekstrakta

- 1 žlička drobno naribane limonine lupinice

- 2 žlici grškega jogurta

Postopek priprave:

Namažite in obložite kvadratni pekač (velikosti 20 x 20 centimetrov) s peki papirjem. Pečico segrejte na 190 stopinj Celzija.

Testo lahko pripravite s pomočjo kuhinjskega robota ali pa kar sami, na roke. V tem primeru v večjo skledo presejte moko ter ji dodajte sol in sladkor. Sestavine premešajte.

Dodajte na kocke narezano hladno maslo in maščobo s prsti vgnetite v suhe sestavine. Ko dobite drobtinam podobno teksturo (brez večjih delcev masla), dodajte vanilijev ekstrakt. Sestavine s hladnimi rokami na hitro zgnetite, da dobite enotno testo.

Vzemite dve tretjini testa in ga pritisnite ob dno pripravljenega pekača. Preostalo testo oblikujte v kepo, ki jo zavijte v živilsko folijo in shranite v zamrzovalnik. Pekač s testom postavite v hladilnik.

Maline zmešajte z žlico sladkorja. Postavite na stran, medtem ko pripravite nadev. V skledo stresite kremni sir in mu dodajte jajce, grški jogurt, sladkor, vanilijev ekstrakt in limonino lupinico. Z električnim mešalnikom dobro premešajte, da dobite enotno zmes brez grudic.

Prelijte čez pripravljeno podlago, nato potresite s sladkanimi malinami in po vrhu naribajte preostanek testa.

Vrnite v pečico in pecite 45 minut oziroma dokler se nadev ne strdi in testo postane zlato rjavo. Če je testo še vedno nekoliko bledo, povečajte temperaturo na 200 stopinj Celzija in pecite še 10 minut.

Pečeno pecivo odstranite iz pečice in pustite, da se popolnoma ohladi na sobno temperaturo. Pred serviranjem ga narežite na kvadratke ali rezine.

Popoln posladek za vikend, ki ga bodo oboževali prav vsi vaši bližnji.
Popoln posladek za vikend, ki ga bodo oboževali prav vsi vaši bližnji. FOTO: Shutterstock
