Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica

Pecivo Lambada je sladica, ki je v naših krajih že desetletja sinonim za praznične mize, rojstnodnevne zabave in družinska srečanja. Njegova privlačnost je v čudovitem prepletu plasti: spodaj puhast biskvit, na njem osvežujoča pomarančna krema, nato bogata maslena krema in plast piškotov, na koncu pa vse zaokroži čokoladni preliv. Rezultat je sladica, ki je rahla, kremna in prijetno osvežilna, obenem pa se lepo reže na kocke in je zato zelo praktična za postrežbo. Prav zato je Lambada pogosto označena kot eno najboljših peciv za večje družbe – dovolj enostavno za pripravo, a hkrati izjemno učinkovito na krožniku.

Pecivo je hkrati kremasto, sadno in čokoladno – idealno za praznovanja ali sladko razvajanje doma.

Za pomarančno kremo:

- 1 l pomarančnega soka - 3 vrečke vanilijevega pudinga (prašek) - 8 žlic sladkorja

Za masleno kremo:

- 500 ml mleka - 6 žlic moke - 2 žlici gustina (koruzni škrob) - 6 žlic sladkorja - 200 g masla ali margarine

Za čokoladno glazuro:

- 200 g čokolade za kuhanje - 50 g masla - 3 žlice olja

Dodatno potrebujemo še:

- masleni piškoti

Postopek priprave

Za biskvit ločimo rumenjake od beljakov. Rumenjake penasto umešamo s sladkorjem. Moko zmešamo s pecilnim praškom in jo vmešamo v stepene rumenjake. Na koncu narahlo primešamo še beljake, ki smo jih stepli v čvrst sneg. Pripravljen biskvit vlijemo v namaščen pekač (velikosti približno 21 x 36 centimetrov). Po vrhu ga poravnamo in pečemo v pečici pri 180 stopinjah Celzija 25 minut. Pečen biskvit prelijemo z nekaj žlicami mleka. Za pomarančno kremo zmešamo puding s sladkorjem in enim delom pomarančnega soka. Preostali sok zavremo, nato pa vanj vmešamo pudingovo zmes. Med mešanjem kuhamo, dokler se zmes ne zgosti. Še vročo kremo prelijemo po biskvitu. Z lopatko jo enakomerno razporedimo po celotni površini in po vrhu pogladimo.

Če želite, lahko plasti v pecivu tudi nekoliko obrnete in na pečen biskvit najprej namažete belo, zatem pa še pomarančno kremo.

Za belo kremo zmešamo moko, koruzni škrob in sladkor z enim delom mleka, da dobimo gladko zmes. Preostalo mleko zavremo, nato pa vanj vmešamo zmes moke in škroba. Kuhamo nekaj minut, dokler se krema ne zgosti. Postavimo na stran in pustimo stati 10 minut. V kremo vmešamo dobro zmešano maslo ali margarino, nato pa jo razmažemo po pomarančni kremi. Po masleni kremi v eni plasti razporedimo piškote, ki jih po želji predhodno na kratko pomočimo v mlačno mleko. Ni pa pomakanje piškotov nujno, saj se bodo zaradi kreme in čokoladnega preliva nekoliko zmehčali.

Nasvet: nekateri domači recepti za Lambado navajajo nekoliko drugačen postopek zlaganja plasti. Tako na primer piškoti velikokrat niso razporejeni po beli kremi, ampak jih nanesemo neposredno na vročo pomarančno kremo. Tako dobimo bolj trdno osnovo, na katero lažje nanesemo masleno kremo.

Čokolado narežemo na koščke in jo stopimo z maslom in oljem. Nežno premešamo in pripravljeno glazuro prelijemo po piškotih. Počakamo, da se pecivo ohladi na sobno temperaturo, nato pa ga za nekaj ur oziroma najbolje čez noč shranimo v hladilnik, da se dobro ohladi in učvrsti. Ohlajeno sladico narežemo na kocke ali rezine ter postrežemo.