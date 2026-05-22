Ker se peče v večjem pekaču, je idealno za takrat, ko pričakujemo več gostov ali pripravljamo sladico za družinsko druženje.
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva

Iščete idejo za preprosto in preizkušeno sladico? Pripravite pecivo s pudingom in marelicami iz kompota, ki je s svojim unikatnim videzom priljubljena izbira za vsako priložnost. Recept je hiter in enostaven, sladica pa navduši vse generacije.

M.J.
22. 05. 2026 04.00

Pecivo "jajce na oko" je ena tistih domačih sladic, ki jo mnogi poznajo že iz otroštva. Gre za preprosto, a zelo okusno pecivo, ki po videzu spominja na pravo pečeno jajce na oko – svetla kremna plast predstavlja "beljak", polovica marelice pa "rumenjak". Prav zaradi tega videza je sladica zelo priljubljena na družinskih praznovanjih, piknikih in rojstnih dnevih, saj vedno pritegne pozornost gostov. Otroci ga obožujejo, ker je videti zabavno, odrasli pa ga imajo radi zaradi preprostega domačega okusa.

Ker se peče v večjem pekaču, je idealno za takrat, ko pričakujemo več gostov ali pripravljamo sladico za družinsko druženje. FOTO: Shutterstock

Nostalgična sladica za vse priložnosti

Osnovo peciva predstavlja rahel biskvit, ki je lahko vaniljev ali rahlo limonin. Po njem se premaže gosta plast vaniljevega pudinga ali kreme, na vrh pa se razporedijo polovice marelic iz kompota. Vse skupaj se lahko na koncu prelije še z brezbarvnim prelivom za torte. Ko se pecivo dobro ohladi, se nareže na kocke, pri čemer vsaka rezina dobi svojo "marelično sredico", ki ustvari značilen videz jajca na oko.

Pecivo je priljubljeno tudi zato, ker ni pretežko ali presladko. Kombinacija rahlega biskvita, nežne pudingove kreme in sadne svežine marelic ustvari ravno prav uravnotežen okus, zaradi katerega se odlično poda h kavi, čaju ali kot sladek zaključek kosila. Veliko ljubiteljev pravi, da je celo najboljše naslednji dan, ko se okusi še bolj povežejo in biskvit vpije del kreme.

Kolač iz starih zvezkov, ki še danes navdušuje
Čeprav gre za zelo star in preprost recept, pecivo jajce na oko ostaja priljubljeno tudi danes, predvsem zaradi nostalgije, domačega okusa in simpatičnega videza, ki vedno znova navduši tako otroke kot odrasle.

Sladica, ki na mizi vedno izgine v trenutku in navduši vso družino.
Sladica, ki na mizi vedno izgine v trenutku in navduši vso družino. FOTO: Shutterstock

Za pripravo potrebujemo vsakdanje sestavine

Ena največjih prednosti tega peciva je, da združuje preproste sestavine in zelo domač okus. Pecivo je bilo še zlasti popularno v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ko so bile zelo priljubljene sladice iz biskvita, pudinga in kompota. Takrat so gospodinje pogosto pripravljale sladice iz cenovno dostopnih in vedno dosegljivih sestavin, marelice iz kompota pa so bile skoraj stalnica domačih shramb.

Za pripravo peciva potrebujemo:

- jajca

- sladkor (navaden in vanilijev)

- olje

- moko

- pecilni prašek

- mleko

- vanilijev puding v prahu

- kislo smetano

- marelice iz kompota

- brezbarven preliv za torto (po želji)

Celoten postopek priprave peciva "jajce na oko" si lahko ogledate TUKAJ ali pa s klikom na spodnjo povezavo:

Pecivo jajce na oko
