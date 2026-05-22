Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva

Pecivo "jajce na oko" je ena tistih domačih sladic, ki jo mnogi poznajo že iz otroštva. Gre za preprosto, a zelo okusno pecivo, ki po videzu spominja na pravo pečeno jajce na oko – svetla kremna plast predstavlja "beljak", polovica marelice pa "rumenjak". Prav zaradi tega videza je sladica zelo priljubljena na družinskih praznovanjih, piknikih in rojstnih dnevih, saj vedno pritegne pozornost gostov. Otroci ga obožujejo, ker je videti zabavno, odrasli pa ga imajo radi zaradi preprostega domačega okusa.

Ker se peče v večjem pekaču, je idealno za takrat, ko pričakujemo več gostov ali pripravljamo sladico za družinsko druženje.

Osnovo peciva predstavlja rahel biskvit, ki je lahko vaniljev ali rahlo limonin. Po njem se premaže gosta plast vaniljevega pudinga ali kreme, na vrh pa se razporedijo polovice marelic iz kompota. Vse skupaj se lahko na koncu prelije še z brezbarvnim prelivom za torte. Ko se pecivo dobro ohladi, se nareže na kocke, pri čemer vsaka rezina dobi svojo "marelično sredico", ki ustvari značilen videz jajca na oko.

Pecivo je priljubljeno tudi zato, ker ni pretežko ali presladko. Kombinacija rahlega biskvita, nežne pudingove kreme in sadne svežine marelic ustvari ravno prav uravnotežen okus, zaradi katerega se odlično poda h kavi, čaju ali kot sladek zaključek kosila. Veliko ljubiteljev pravi, da je celo najboljše naslednji dan, ko se okusi še bolj povežejo in biskvit vpije del kreme.