Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)

Poleti si le redko želimo tik pred prihodom gostov prižigati pečico ali hiteti s pripravo sladice. Veliko bolj priročno je izbrati pecivo, ki ga lahko spečemo ali sestavimo že dan prej, naslednji dan pa bo še vedno mehko, sočno in polnega okusa. Prav zato so takšni recepti odlična izbira za vikend druženja, piknike, vrtne zabave ali preprosto za sladkanje ob popoldanski kavi.

Največja prednost peciv, ki dobro prenesejo nekaj dni shranjevanja, je ta, da med počivanjem pogosto postanejo še okusnejša. Kreme se lepo učvrstijo, sadje odda svojo sočnost, biskvit vpije aromo nadeva, okusi pa se povežejo v popolno celoto. Nekatera peciva so zato drugi dan celo boljša kot takoj po pripravi. V nadaljevanju smo zbrali šest receptov za sladice, ki ostanejo odlične tudi dan ali dva po pripravi. Med njimi boste našli osvežilne skutine in jogurtove sladice s sezonskim sadjem, kremne rezine brez peke ter sočna peciva, ki jih boste z veseljem pripravili vnaprej – ne glede na to, ali načrtujete družinsko kosilo, piknik ali sproščen poletni vikend.

icon-expand Kokosove kocke brez peke FOTO: Su.S.

Kokosove kocke brez peke

Sočna sladica brez peke, za katero ne boste potrebovali veliko sestavin in časa. Sestavljena je namreč iz več plasti hitro pripravljene pudingove kreme z belo čokolado in kokosom ter maslenih keksov. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pecivo za požrešne sosede z malinami FOTO: osebni arhiv

Pecivo za požrešne sosede z malinami

Priprava je neverjetno preprosta, pecivo pa je zelo sočno in tako okusno, da vam en kos zagotovo ne bo dovolj. Recept je TUKAJ.

icon-expand Limonine cheesecake rezine FOTO:

Limonine cheesecake rezine

Osvežilna sladica z nežno kremno teksturo in prijetno limonino aromo, ki je po nekaj urah v hladilniku še okusnejša. Ker se krema lepo učvrsti, okusi pa se med počivanjem povežejo, je to odlično pecivo za pripravo dan prej ter popolna izbira za vikend druženja, piknike ali poletne zabave. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jogurtovo pecivo z marelicami FOTO: Dreamstime

Preprosto jogurtovo pecivo z marelicami

Mehko in prijetno sočno jogurtovo pecivo s svežimi marelicami je odlična izbira, kadar želite sladico pripraviti vnaprej. Zaradi jogurta in sadja ostane sveže ter okusno tudi naslednji dan, zato je kot nalašč za vikend sladkanje, piknike ali družinska druženja. Recept lahko prilagodite tudi letnemu času in marelice zamenjate z breskvami, jagodičevjem, češnjami ali sadjem iz kompota. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sočno pecivo z ananasom FOTO: Sanja Sirk

Sočno pecivo z ananasom

Rahlo biskvitno pecivo z nežno ananasovo kremo in plastjo stepene sladke smetane je sladica, ki je po nekaj urah v hladilniku še boljša. Krema se lepo učvrsti, biskvit pa vpije njeno sočnost, zato je to odlična izbira za pripravo vnaprej. Osvežilen okus in kremasta tekstura preprosto navdušita. Recept je TUKAJ.

icon-expand Skutino pecivo z breskvami FOTO: Profimedia

Skutino pecivo z breskvami

Krhka podlaga, nežen skutni nadev in sočne breskve ustvarijo sladico, ki ostane sveža in polnega okusa tudi dan ali dva po pripravi. Prav zato je odlična izbira, ko želite pecivo speči vnaprej za vikend, piknik ali družinsko praznovanje. Ko se dobro ohladi, se nadev lepo učvrsti, okusi pa se še bolj povežejo, zato je naslednji dan pogosto še okusnejše. Recept je TUKAJ.