okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Preprosto jogurtovo pecivo z marelicami
Sladice

Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)

Ko pripravljamo sladico za vikend, piknik ali obisk, si želimo, da bi ostala enako okusna tudi naslednji dan. Zbrali smo recepte za peciva, ki jih lahko brez skrbi pripravite vnaprej in bodo navduševala več dni.

M.J.
11. 07. 2026 04.00

Poleti si le redko želimo tik pred prihodom gostov prižigati pečico ali hiteti s pripravo sladice. Veliko bolj priročno je izbrati pecivo, ki ga lahko spečemo ali sestavimo že dan prej, naslednji dan pa bo še vedno mehko, sočno in polnega okusa. Prav zato so takšni recepti odlična izbira za vikend druženja, piknike, vrtne zabave ali preprosto za sladkanje ob popoldanski kavi.

7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Preberi še 7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova

Največja prednost peciv, ki dobro prenesejo nekaj dni shranjevanja, je ta, da med počivanjem pogosto postanejo še okusnejša. Kreme se lepo učvrstijo, sadje odda svojo sočnost, biskvit vpije aromo nadeva, okusi pa se povežejo v popolno celoto. Nekatera peciva so zato drugi dan celo boljša kot takoj po pripravi.

V nadaljevanju smo zbrali šest receptov za sladice, ki ostanejo odlične tudi dan ali dva po pripravi. Med njimi boste našli osvežilne skutine in jogurtove sladice s sezonskim sadjem, kremne rezine brez peke ter sočna peciva, ki jih boste z veseljem pripravili vnaprej – ne glede na to, ali načrtujete družinsko kosilo, piknik ali sproščen poletni vikend.

Kokosove kocke brez peke
Kokosove kocke brez peke FOTO: Su.S.

Kokosove kocke brez peke

Sočna sladica brez peke, za katero ne boste potrebovali veliko sestavin in časa. Sestavljena je namreč iz več plasti hitro pripravljene pudingove kreme z belo čokolado in kokosom ter maslenih keksov. Recept je TUKAJ.

Pecivo za požrešne sosede z malinami
Pecivo za požrešne sosede z malinami FOTO: osebni arhiv

Pecivo za požrešne sosede z malinami

Priprava je neverjetno preprosta, pecivo pa je zelo sočno in tako okusno, da vam en kos zagotovo ne bo dovolj. Recept je TUKAJ.

Limonine cheesecake rezine
Limonine cheesecake rezine FOTO:

Limonine cheesecake rezine

Osvežilna sladica z nežno kremno teksturo in prijetno limonino aromo, ki je po nekaj urah v hladilniku še okusnejša. Ker se krema lepo učvrsti, okusi pa se med počivanjem povežejo, je to odlično pecivo za pripravo dan prej ter popolna izbira za vikend druženja, piknike ali poletne zabave. Recept je TUKAJ.

Jogurtovo pecivo z marelicami
Jogurtovo pecivo z marelicami FOTO: Dreamstime

Preprosto jogurtovo pecivo z marelicami

Mehko in prijetno sočno jogurtovo pecivo s svežimi marelicami je odlična izbira, kadar želite sladico pripraviti vnaprej. Zaradi jogurta in sadja ostane sveže ter okusno tudi naslednji dan, zato je kot nalašč za vikend sladkanje, piknike ali družinska druženja. Recept lahko prilagodite tudi letnemu času in marelice zamenjate z breskvami, jagodičevjem, češnjami ali sadjem iz kompota. Recept je TUKAJ.

Sočno pecivo z ananasom
Sočno pecivo z ananasom FOTO: Sanja Sirk

Sočno pecivo z ananasom

Rahlo biskvitno pecivo z nežno ananasovo kremo in plastjo stepene sladke smetane je sladica, ki je po nekaj urah v hladilniku še boljša. Krema se lepo učvrsti, biskvit pa vpije njeno sočnost, zato je to odlična izbira za pripravo vnaprej. Osvežilen okus in kremasta tekstura preprosto navdušita. Recept je TUKAJ.

Skutino pecivo z breskvami
Skutino pecivo z breskvami FOTO: Profimedia

Skutino pecivo z breskvami

Krhka podlaga, nežen skutni nadev in sočne breskve ustvarijo sladico, ki ostane sveža in polnega okusa tudi dan ali dva po pripravi. Prav zato je odlična izbira, ko želite pecivo speči vnaprej za vikend, piknik ali družinsko praznovanje. Ko se dobro ohladi, se nadev lepo učvrsti, okusi pa se še bolj povežejo, zato je naslednji dan pogosto še okusnejše. Recept je TUKAJ.

Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Preberi še Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Preberi še Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
sočno pecivo poletna sladica vikend sladica sočna sladica sladice recepti pecivo priprava vnaprej sočne sladice
Recepti

Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini

Okusno.je Ideje za nedeljska kosila, pripravljena v manj kot eni uri
Okusno.je Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Okusno.je Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Okusno.je Kaj skuhati v nedeljo, da boste jedli še čez teden?
Okusno.je 7 jedi za vsak dan v tednu, pripravljenih v pol ure ali manj
Okusno.je 7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Okusno.je 9 jesenskih jedi za v skrinjo
Priporoča