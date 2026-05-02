okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Orehovo pecivo
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov

Pecivo na lončke je dokaz, da za dobro sladico ne potrebujemo zapletenih receptov. Z nekaj osnovnimi sestavinami in preprostim načinom merjenja pripravimo sladico, ki vedno uspe. Orehovo pecivo pa je pri tem še posebej hvaležno, saj ga lahko vsakič pripravimo malo drugače.

M.J.
02. 05. 2026 04.00

Med najbolj priljubljene domače sladice zagotovo spada pecivo na lončke, ki ga poznamo še iz starih kuharskih zvezkov. Gre za preprost način priprave, pri katerem ne potrebujemo tehtnice, saj vse sestavine odmerimo kar z jogurtovim lončkom. Njegov volumen je običajno 180 ml, kar omogoča hitro in natančno pripravo brez dodatnega kompliciranja.

Takšno pecivo je idealno za vse, ki si želijo nekaj sladkega brez zapletenih postopkov. Uporabimo povsem vsakdanje sestavine, ki jih imamo skoraj vedno doma – jajca, sladkor, olje, jogurt, moko in seveda orehe, ki poskrbijo za bogat okus.

Priprava je hitra, rezultat pa zanesljiv: mehak in sočen biskvit, ki ga po želji še nadgradimo. Pečeno orehovo pecivo lahko obogatimo s čokoladno glazuro, premažemo s kremo ali ga preprosto posujemo s sladkorjem v prahu. Prav v tej prilagodljivosti se skriva njegov čar.

V nadaljevanju predstavljamo tri preverjene recepte za orehovo pecivo na lončke, ki navdušijo s preprostostjo in odličnim okusom. Pripravimo lahko klasično različico, bolj kremasto nadgradnjo z maskarponejem ali pa posebno sočno različico, prelito s sladkim sirupom.

Orehovo pecivo FOTO: Shutterstock

3 ideje za orehovo pecivo na lončke

1. Klasično orehovo pecivo na lončke

Preprosta in vedno uspešna različica z mletimi orehi, ki poskrbijo za bogat okus in mehko teksturo. Odlično kot vsakodnevna sladica ali posladek ob skodelici kave.

Sestavine:

- 2 jajci

- 1 lonček sladkorja

- 1 vanilin sladkor

- 1 lonček jogurta

- 1 lonček olja

- 1 žlica ruma (po želji)

- 3 lončki moke

- 1 lonček mletih orehov

- 0,5 vrečke pecilnega praška

- ščepec soli

Postopek:

Jajca in sladkor penasto umešamo, da dobimo svetlo in rahlo maso.

Dodamo vanilin sladkor, jogurt, olje in rum ter vse skupaj dobro premešamo.

Posebej zmešamo moko, pecilni prašek, sol in mlete orehe.

Suhe sestavine postopoma vmešamo v mokro zmes in nežno premešamo, da dobimo gladko ter enotno maso.

Maso vlijemo v pomaščen in pomokan pekač.

Pečemo v ogreti pečici na 180 stopinjah Celzija približno 35–40 minut.

Pečeno pecivo ohladimo, nato ga po želji posujemo s sladkorjem v prahu ali prelijemo s preprosto čokoladno glazuro.

Orehovo pecivo FOTO: Sanja Sirk

Hitro orehovo pecivo z maskarpone kremo

Osnovni biskvit nadgradimo z nežno maskarpone kremo, ki doda kremnost in rahlo svežino. Primerno tudi za posebne priložnosti ali sladko razvajanje. Recept je TUKAJ.

Sočno orehovo pecivo FOTO: Thinkstock

Sočno orehovo pecivo

Pečeno pecivo prelijemo s sladkim sirupom, ki poskrbi za dodatno sočnost in intenziven okus. Rezultat je mehka in aromatična sladica, ki se topi v ustih in po okusu zelo spominja na baklavo. Recept je TUKAJ.

Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
