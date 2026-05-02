Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov

Med najbolj priljubljene domače sladice zagotovo spada pecivo na lončke , ki ga poznamo še iz starih kuharskih zvezkov. Gre za preprost način priprave, pri katerem ne potrebujemo tehtnice, saj vse sestavine odmerimo kar z jogurtovim lončkom . Njegov volumen je običajno 180 ml, kar omogoča hitro in natančno pripravo brez dodatnega kompliciranja.

Takšno pecivo je idealno za vse, ki si želijo nekaj sladkega brez zapletenih postopkov. Uporabimo povsem vsakdanje sestavine, ki jih imamo skoraj vedno doma – jajca, sladkor, olje, jogurt, moko in seveda orehe, ki poskrbijo za bogat okus.

Priprava je hitra, rezultat pa zanesljiv: mehak in sočen biskvit, ki ga po želji še nadgradimo. Pečeno orehovo pecivo lahko obogatimo s čokoladno glazuro, premažemo s kremo ali ga preprosto posujemo s sladkorjem v prahu. Prav v tej prilagodljivosti se skriva njegov čar.

V nadaljevanju predstavljamo tri preverjene recepte za orehovo pecivo na lončke, ki navdušijo s preprostostjo in odličnim okusom. Pripravimo lahko klasično različico, bolj kremasto nadgradnjo z maskarponejem ali pa posebno sočno različico, prelito s sladkim sirupom.