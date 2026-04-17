Orehov šarkelj z jogurtom
Sladice

Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave

Iščete popolno sladico za vikend? Ta sočen orehov kolač z jogurtom je enostaven za pripravo, vedno uspe in navduši s svojo mehko teksturo ter bogatim okusom. Pripravljen je hitro, iz sestavin, ki jih imamo skoraj vedno doma, predvsem pa se odlično prileže s skodelico kave.

M.J.
17. 04. 2026 04.00

Včasih so najboljši recepti prav tisti, ki nikoli ne gredo iz mode. Mednje zagotovo spada tudi klasičen orehov šarkelj oziroma kolač z jogurtom – preprost, sočen in polnega okusa. To je sladica, ki ne zahteva posebnih kuharskih spretnosti, a vedno pusti odličen vtis.

Njegova skrivnost je v popolnem ravnovesju sestavin: jogurt poskrbi za sočnost in rahlo svežino, orehi dodajo prijetno hrustljavost in bogat okus, skupaj pa ustvarijo kolač, ki je mehek in rahel ter hkrati nasiten. Prav zato je idealna izbira za vikend, ko si želimo nekaj sladkega brez zapletenega pripravljanja.

Domača sladica, ki navduši z enostavno pripravo in odličnim okusom. FOTO: Shutterstock

Kot poroča Index.hr prednost tega kolača tudi ta, da je izjemno hiter za pripravo. Zanj potrebujemo le nekaj osnovnih sestavin, ki jih ima večina že doma, priprava pa vzame le nekaj minut. Kolač nato samo še spečemo, počakamo, da se ohladi, in že je pripravljen za rezanje – popoln ob skodelici kave ali za druženje z najbližjimi. Za piko na i, ga zgolj potrosimo s sladkorjem v prahu, lahko pa ga tudi prelijemo s čokoladno ali limonino glazuro.

Sestavine:

- 4 jajca

- 200 g sladkorja

- 1 vrečka vanili sladkorja

- 200 ml olja

- 200 ml tekočega jogurta

- 1 žlica ruma (po želji)

- 200 - 250 g sesekljanih orehov

- 350 g moke

- 1 vrečka vanilijevega pudinga (prašek)

- 1 vrečka pecilnega praška

- 1 ščepec soli

Postopek priprave:

V skledo ubijemo jajca in jih skupaj z navadnim ter vanilijevim sladkorjem penasto umešamo. Ko zmes naraste in postane bledo rumene barve, vmešamo jogurt, olje in na koncu še rum.

Suhe sestavine, torej moko, prašek za puding, sol in pecilni prašek presejemo v čisto skledo ter jih dobro premešamo. V dveh ali treh obrokih jih vmešamo v jajčno maso. Najbolje je, da suhe sestavine vmešamo kar ročno. Na koncu v maso vmešamo še nasekljane orehe. 

Model za šarkelj namastimo z maslom in pomokamo (odvečno moko odstranimo). Vanj vlijemo pripravljeno maso, nato pa model nekajkrat na rahlo potolčemo ob pult, da se masa enakomerno razporedi.

Kolač pečemo približno 50 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija. Ali je pečen, preverimo z zobotrebcem. Če na njem ni ostankov testa, ko ga izvlečemo, model odstranimo iz pečice.

Pustimo, da se šarkelj 10 minut hladi v modelu, potem pa ga previdno zvrnemo na rešetko in pustimo, da se povsem ohladi. Ohlajenega potrosimo s sladkorjem v prahu ali pa ga prelijemo s čokoladno glazuro oziroma limoninim ledom. Narežemo na kose in postrežemo. 

Za piko na i lahko kolač pred serviranjem prelijemo s čokoladno glazuro. FOTO: Shutterstock
Vir: Index.hr

