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Hitri Gonzales
Sladice

Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno

Hitri Gonzalez je preprosto pecivo, ki s kombinacijo sočnega biskvita, čokoladnega preliva in kokosa spominja na priljubljene čupavce. Njegova posebnost je, da je priprava precej manj zamudna, zato je odlična izbira za takrat, ko se vam zahoče nekaj sladkega, vendar se ne želite lotiti zahtevnega recepta.

M.J.
09. 10. 2026 04.00
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Kaj je Hitri Gonzalez?

Ime pove skoraj vse. Hitri Gonzalez je sočno in enostavno pecivo, ki je odlično za takrat, ko si zaželimo nekaj sladkega, a za pripravo ne želimo porabiti veliko časa. Priprava je preprosta, sestavine pa so takšne, ki jih imamo pogosto že doma.

Pecivo sestavljata preprost, rahel biskvit in čokoladni preliv z mlekom, ki poskrbi za sočnost in tudi značilen vzorec peciva. Ko na kose narezan biskvit prelijemo z vročim prelivom, se ta deloma vpije vanj in posamezne dele nekoliko temneje obarva. Tako nastane zanimiv vzorec, ki pecivu doda še posebno privlačen videz. Na koncu sledi še kokosova moka, ki poskrbi za značilen okus in sladico lepo zaokroži.

In prav tu se skriva podobnost s čupavci. Tudi pri Hitrem Gonzalesu se namreč srečajo mehak biskvit, kakav in kokos. Razlika je predvsem v pripravi: pri klasičnih čupavcih moramo posamezne kocke biskvita pomakati v čokoladni obliv in nato še v kokos, pri Hitrem Gonzalesu pa je postopek precej bolj preprost.

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Hitri Gonzales je odlična izbira, ko potrebujemo preprosto sladico brez veliko dela.
Hitri Gonzales je odlična izbira, ko potrebujemo preprosto sladico brez veliko dela. FOTO: Su.S.

Za pripravo potrebujemo nekaj osnovnih sestavin

Za biskvit potrebujemo le nekaj vsakdanjih sestavin:

- jajca,

- sladkor,

- olje,

- mleko,

- moko in

- pecilni prašek.

Zaradi olja in mleka je biskvit prijetno mehak, dodatno sočnost pa mu zagotovi čokoladni preliv. Ta je pripravljen iz:

- mleka,

- sladkorja,

- vaniljevega sladkorja,

- masla in

- kakava v prahu.

Posebnost recepta je torej predvsem v postopku, ne v zapletenih sestavinah. Prav zato je Hitri Gonzalez dobra izbira tudi za manj izkušene domače peke oziroma takrat, ko potrebujemo preprosto sladico brez veliko dela.

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Zakaj je Hitri Gonzalez tako sočen?

Pomembno je, da pečen biskvit narežemo in prelijemo s toplim čokoladnim prelivom. Tako lahko preliv lepo prodre v biskvit in ga prepoji, zaradi česar ostane mehak in sočen.

Pecivo je nato najbolje ohladiti in do serviranja hraniti v hladilniku. Če ga želimo ohraniti čim bolj sočnega, ga je dobro pokriti, da se med shranjevanjem ne izsuši.

Zaradi olja in mleka je biskvit prijetno mehak, dodatno sočnost pa mu zagotovi čokoladni preliv.
Zaradi olja in mleka je biskvit prijetno mehak, dodatno sočnost pa mu zagotovi čokoladni preliv. FOTO: Su.S.

Pecivo, ki je pripravljeno, še preden se lotite zahtevnejše sladice

Priprava peciva je res preprosta in vam bo vzela približno 40 minut, vključno s peko. Najprej pripravimo rahel biskvit, medtem ko se peče, pa skuhamo oziroma pripravimo čokoladni preliv. Topel biskvit nato narežemo na kocke, prelijemo s prelivom in posujemo s kokosom.

Celoten recept s točnimi količinami sestavin in podrobnim postopkom priprave si lahko ogledate TUKAJ.
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Ko se pecivo ohladi, se okusi še bolj povežejo, biskvit pa postane prijetno sočen. Zato je Hitri Gonzalez odlična izbira za sladico ob popoldanski kavi, za družinska praznovanja ali preprosto takrat, ko se vam zahoče nekaj čokoladnega, vendar se ne želite lotiti zahtevnega recepta.

Sladice
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