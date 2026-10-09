Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno

Ime pove skoraj vse. Hitri Gonzalez je sočno in enostavno pecivo, ki je odlično za takrat, ko si zaželimo nekaj sladkega, a za pripravo ne želimo porabiti veliko časa. Priprava je preprosta, sestavine pa so takšne, ki jih imamo pogosto že doma.

Pecivo sestavljata preprost, rahel biskvit in čokoladni preliv z mlekom, ki poskrbi za sočnost in tudi značilen vzorec peciva. Ko na kose narezan biskvit prelijemo z vročim prelivom, se ta deloma vpije vanj in posamezne dele nekoliko temneje obarva. Tako nastane zanimiv vzorec, ki pecivu doda še posebno privlačen videz. Na koncu sledi še kokosova moka, ki poskrbi za značilen okus in sladico lepo zaokroži.

In prav tu se skriva podobnost s čupavci. Tudi pri Hitrem Gonzalesu se namreč srečajo mehak biskvit, kakav in kokos. Razlika je predvsem v pripravi: pri klasičnih čupavcih moramo posamezne kocke biskvita pomakati v čokoladni obliv in nato še v kokos, pri Hitrem Gonzalesu pa je postopek precej bolj preprost.