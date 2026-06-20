Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke

Nekatera domača peciva navdušijo že na prvi pogled. Ko jih prerežemo, razkrijejo mehko testo, sočno sredico in popolno plastenje, ki daje vtis, da je priprava zahtevala veliko časa in spretnosti. V resnici pa skrivnost ni v zapletenem receptu, temveč v preprostem postopku peke. Pri teh receptih polovico testa najprej vlijemo v pekač in ga za kratek čas postavimo v pečico. Na delno pečeno podlago nato nanesemo nadev, ki ga prekrijemo s preostalim testom. Med peko se plasti lepo povežejo, hkrati pa ostanejo dovolj ločene, da je končni rezultat videti privlačno in profesionalno.

icon-expand Na delno pečeno podlago nato nanesemo nadev, ki ga prekrijemo s preostalim testom. FOTO: osebni arhiv

Takšen način priprave je idealen za vse, ki imajo radi peciva z bogato sredico, vendar si ne želijo zapletenega sestavljanja več plasti ali priprave različnih krem. Poleg tega se pecivo lepo reže na kose, ostane sočno tudi naslednji dan in je primerno tako za družinska druženja kot za sladko razvajanje ob skodelici kave.

V nadaljevanju predstavljamo štiri odlične recepte, ki sledijo temu preizkušenemu postopku: hitro čokoladno pecivo s skuto, preprosto pecivo z jabolki, kokosovo pecivo ter pecivo s kislo smetano in borovnicami. Vsako od njih navduši z drugačno kombinacijo okusov, vsem pa je skupna popolna kombinacija puhastega testa in kremaste sredice.

icon-expand Kokosovo pecivo FOTO: Su.S.

Hitro kokosovo pecivo

Kremasto in sočno pecivo, s katerim boste navdušili svoje goste. Priprava vseh komponent je izredno hitra in preprosta, sestavine pa imate zagotovo tudi že pri roki. Recept je TUKAJ.

icon-expand Hitro pecivo s kislo smetano in borovnicami-2 FOTO: osebni arhiv

Hitro pecivo s kislo smetano in borovnicami

Hitro pripravljeno pecivo, pri katerem sestavine za testo odmerimo kar z jogurtovim lončkom. Pecivo bo najboljšega okusa, ko bo dobro ohlajeno, zato vam svetujemo, da ga pripravite že zvečer in nato ponudite naslednji dan. Lahko tudi za zajtrk, saj je odlično tudi v kombinaciji s čajem. Recept je TUKAJ.

icon-expand Hitro čokoladno pecivo s skuto FOTO: Su.S.

Hitro čokoladno pecivo s skuto

Odlična sladica za vikend sladkanje. Kombinacija rahlega in sočnega biskvita ter bogatega skutinega nadeva bo zagotovo nepozabna, pa čeprav boste v pripravo vložili le nekaj minut. Recept je TUKAJ.

icon-expand Preprosto pecivo z jabolki FOTO: Shutterstock

Preprosto pecivo z jabolki

Preprosta sladica brez tehtnice in kompliciranja! Odličen recept za hitro in sočno jogurtovo pecivo s slastnim jabolčnim nadevom. Recept je TUKAJ.