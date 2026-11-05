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Obrnjen jabolčni kolač
Sladice

Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico

Ta obrnjen jabolčni kolač skriva presenečenje: pod testom se med peko karamelizirajo oreščki, ki se ob serviranju spremenijo v hrustljavo zgornjo plast. Skupaj s sočnimi jabolki in rahlim testom ustvarijo sladico, ki je odlična izbira za jesenske dni.

Sanja Sirk , M.J.
05. 11. 2026 04.00
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Jabolčni kolači so jesenska klasika, a včasih je dovolj že majhen preobrat, da znana sladica zasije v povsem novi podobi. Pri tej obrnjeni različici je skrivnost v načinu priprave: na dno pekača najprej dodamo oreščke s sladkorjem in maslom, nato dodamo rezine jabolk, na koncu pa vse skupaj prekrijemo z biskvitnim testom in spečemo. Ko se pečeni kolač dobro ohladi in ga obrnemo na servirni krožnik, se razkrije njegov najlepši in najbolj okusen del – plast karameliziranih oreščkov, pod katero se skrivajo karamelizirana jabolka. 

Za še bolj prazničen videz sladico ob serviranju okrasimo s stepeno sladko smetano in malo karamele.
Za še bolj prazničen videz sladico ob serviranju okrasimo s stepeno sladko smetano in malo karamele. FOTO: Sanja Sirk

Če si  zaželite jabolčne sladice, ki je hkrati domača in nekoliko drugačna, je ta obrnjen jabolčni kolač odlična izbira.

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Za pripravo kolača potrebujemo:

Za dno:

- 200 g mešanih oreščkov (ali samo orehov)

- 80 g sladkorja

- 1 žlica masla

Za nadev:

- 4 do 5 kislih jabolk

Za testo:

- 120 g masla

- 3 jajca

- ščepec soli

- 8 žlic mleka

- 250 g moke

- naribana lupinica ene limone

- 1 vrečka pecilnega praška

- 2 vrečki vanilin sladkorja

- 4 žlice belega sladkorja

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Postopek priprave:

Pripravimo pekač in oreščke: Dno okroglega pekača za torte s premerom 26 centimetrov obložimo s papirjem za peko. Oreščke grobo sesekljamo ter jih zmešamo s sladkorjem in stopljenim maslom. Zmes enakomerno razporedimo po dnu pekača.

Oreščke karameliziramo: Pečico segrejemo na 180 C. Pekač postavimo v ogreto pečico in oreščke pozorno spremljamo. Ko se sladkor stopi in dobi zlato rjavo barvo, pekač vzamemo iz pečice. Pazimo, da se sladkor ne zažge, saj lahko postane grenak.

Pripravimo jabolka: Jabolka olupimo, jim odstranimo peščišča in jih narežemo na enakomerno tanke rezine. Razporedimo jih po karameliziranih oreščkih, tako da se rezine tesno prilegajo druga drugi.

Pripravimo testo: Zmehčano maslo penasto stepemo s sladkorjem, vanilijevim sladkorjem in jajci. Primešamo mleko, nato pa dodamo moko, pecilni prašek, limonino lupinico in ščepec soli. Vse skupaj premešamo, da dobimo enotno, gosto testo.

Kolač spečemo: Testo previdno razporedimo po jabolkih in površino poravnamo z lopatko. Kolač pečemo pri 180 C približno 30–40 minut. Pečen je, ko je površina zlato rjava, zobotrebec, ki ga zapičimo v sredino testa, pa ostane čist oziroma brez mokrih ostankov testa.

Kolač ohladimo: Pečen kolač pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo, nato pa ga čez noč shranimo v hladilniku.

Pomembno je, da sladico po peki popolnoma ohladimo, najbolje je, da jo čez noč pustimo v hladilniku. Tako jo bomo lažje obrnili in odstranili papir za peko, ne da bi se karamelizirana plast odlepila. 

Kolač obrnemo: Na vrh pekača položimo servirni krožnik in vse skupaj previdno obrnemo. Pekač odstranimo, nato pa počasi in previdno odlepimo papir za peko. Kolač mora biti povsem ohlajen, saj se sicer lahko karamelizirani oreščki in jabolka primejo papirja ter odlepijo od peciva.

Sladico postrežemo: Kolač narežemo na kose ter jih po želji okrasimo s stepeno sladko smetano in karamelo. Postrežemo ga ob skodelici čaja, kave ali drugega toplega napitka.

Pod testom se med peko karamelizirajo oreščki, ki se ob serviranju spremenijo v hrustljavo zgornjo plast.
Pod testom se med peko karamelizirajo oreščki, ki se ob serviranju spremenijo v hrustljavo zgornjo plast. FOTO: Sanja Sirk
Sladice
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