Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

Če za novoletno zabavo ali večerjo iščete sladico, ki je hkrati preprosta za pripravo in dovolj posebna za praznične trenutke, je cheesecake s penino v kozarcu prava izbira. Sladica je pripravljena v slabe pol ure , imejte pa v mislih, da se mora pred serviranjem dobro ohladiti , zato se njene priprave vseeno lotite še preden se na vaših vratih pojavijo gostje.

Super sladica brez peke za popolno silvestrsko zabavo

Preberi še Super sladica brez peke za popolno silvestrsko zabavo

Kombinacija bele čokolade, kremnega sira in penine poskrbi za pravo praznično razvajanje, za vizualni učinek pa boste poskrbeli s kozarci, v katerih boste sladico postregli, in pa seveda tudi s samo dekoracijo. Sladico lahko dekorirate po svojem navdihu , z malinami pa ji boste dodali prijetno svežino. Uporabite lahko liofilizirane ali sveže maline, odvisno od sezone in okusa, lahko pa jih nadomestite tudi z borovnicami, volčjim jabolkom, sladkornimi perlicami ali poljubnimi čokoladicami.

hitra, enostavna in elegantna novoletna sladica, ki ne zahteva peke.

Sladico pripravite vnaprej in si privoščite nepozaben novoletni zaključek.

1. Piškote zmeljemo v drobtine in jih razdelimo med osem kozarčkov. S hrbtno stranjo žlice jih malce potlačimo.

2. Čokolado nalomimo v kozico in jo skupaj s smetano med mešanjem segrevamo na srednji temperaturi.

3. Ko se čokolada stopi, kozico odstavimo in vmešamo penino. Pustimo stati 10 minut.

4. V zmes z električnim mešalnikom vmešamo instant želatino in na koncu še kremni sir.

5. Kremno zmes vlijemo v kozarce, ki jih za najmanj 1 uro postavimo v hladilnik.

6. Če bomo uporabili liofilizirane maline, sladico dekoriramo tik pred serviranjem.