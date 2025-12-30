Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

Če za novoletno zabavo ali večerjo iščete sladico, ki je hkrati preprosta za pripravo in dovolj posebna za praznične trenutke, je cheesecake s penino v kozarcu prava izbira. Sladica je pripravljena v slabe pol ure, imejte pa v mislih, da se mora pred serviranjem dobro ohladiti, zato se njene priprave vseeno lotite še preden se na vaših vratih pojavijo gostje.
Kombinacija bele čokolade, kremnega sira in penine poskrbi za pravo praznično razvajanje, za vizualni učinek pa boste poskrbeli s kozarci, v katerih boste sladico postregli, in pa seveda tudi s samo dekoracijo. Sladico lahko dekorirate po svojem navdihu, z malinami pa ji boste dodali prijetno svežino. Uporabite lahko liofilizirane ali sveže maline, odvisno od sezone in okusa, lahko pa jih nadomestite tudi z borovnicami, volčjim jabolkom, sladkornimi perlicami ali poljubnimi čokoladicami.
Sestavine:
- 150 g maslenih piškotov
- 300 g bele čokolade
- 100 ml smetane
- 150 ml penine
- 2 žlički instant želatine (fix)
- 200 g kremnega sira sobne temperature
- liofilizirane maline za dekoracijo
Priprava:
1. Piškote zmeljemo v drobtine in jih razdelimo med osem kozarčkov. S hrbtno stranjo žlice jih malce potlačimo.
2. Čokolado nalomimo v kozico in jo skupaj s smetano med mešanjem segrevamo na srednji temperaturi.
3. Ko se čokolada stopi, kozico odstavimo in vmešamo penino. Pustimo stati 10 minut.
4. V zmes z električnim mešalnikom vmešamo instant želatino in na koncu še kremni sir.
5. Kremno zmes vlijemo v kozarce, ki jih za najmanj 1 uro postavimo v hladilnik.
6. Če bomo uporabili liofilizirane maline, sladico dekoriramo tik pred serviranjem.
- FOTO: Su.S.
- FOTO: osebni arhiv
- FOTO: Su.S.
- FOTO: Adobe Stock
Če imate radi sladice s penino, lahko preizkusite tudi katerega od spodnjih receptov:
