okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Sladica v kozarcu s češnjami in bezgom
Sladice

Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu

Če iščete sladico, ki bo navdušila goste, a zanjo ne boste porabili veliko časa, je ta recept prava izbira. Nekdanja tekmovalka MasterChefa Natalija Sebanc je pripravila osvežilno poletno sladico v kozarcu, v kateri se prepletajo okusi češenj, bezga, maskarponejeve kreme in hrustljavega drobljenca.

Natalija Sebanc , M.J.
26. 06. 2026 04.00

Poletje je čas lahkotnih sladic, ki navdušijo z okusom, videzom in preprosto pripravo. Še posebej priljubljene so sladice v kozarcu, saj jih lahko pripravimo vnaprej, elegantno postrežemo in brez težav odnesemo tudi na piknik, vrtno zabavo ali družinsko praznovanje. Poleg tega ne zahtevajo posebnega slaščičarskega znanja, končni rezultat pa je pogosto videti kot iz vitrine dobre slaščičarne.

Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Preberi še Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost

Prav takšna je tudi sladica, ki jo je pripravila Natalija Sebanc, mlada slaščičarka in nekdanja tekmovalka MasterChefa Slovenija. V njej je združila dve sestavini, ki najbolj dišita po začetku poletja – sočne češnje in aromatičen bezeg. Sladico sestavljajo nežna maskarponejeva krema z bezgovim sirupom, hrustljav bezgov drobljenec ter plast svežih češenj, povezanih z domačo češnjevo marmelado.

Rezultat je osvežilna in privlačna sladica, ki navduši tako z videzom kot z okusom. Ker jo pripravimo brez zapletenih postopkov, je odlična izbira za vse, ki želijo goste razvajati z nečim posebnim, obenem pa v kuhinji ne preživeti celega popoldneva.

Popolna poletna sladica za piknike in zabave.
Popolna poletna sladica za piknike in zabave. FOTO: Natalija Sebanc

Recept: preprosta sladica v kozarcu s češnjami in bezgom

Bezgov drobljenec:

- 100 g hladnega masla

- 80 g moke

- 60 g sladkorja

- 40 g mandljeve moke (lahko tudi mleti mandlji)

- 40 g ovsenih kosmičev

- 3 žlice suhega bezga

Suhe sestavine najprej zmešamo, nato pa jim dodamo na kocke narezano hladno maslo. Premešamo samo toliko, da se sestavine združijo in dobimo drobtinam podobno zmes.

Zmes razporedimo po pekaču, obloženem s papirjem za peko, in pečemo 15 minut pri 160 stopinjah Celzija. Pred uporabo drobljenec obvezno ohladimo.

Bezgova krema:

- 550 g sladke smetane

- 400 g maskarpone sira

- 3 dl bezgovega sirupa

V skledo vlijemo sladko smetano in jo začnemo stepati. Ko se začne gostiti, po žlicah dodajamo maskarpone, nato pa prilijemo še bezgov sirup. Pazimo, da maskarponeja ne dodamo prepozno, ker se lahko smetana preveč stepe, še preden se maskarpone dobro vmeša v kremo.

Bezgov sirup lahko dodamo po okusu glede na sladkobo in glede na končno konsistenco, ki jo želimo. Ker gre za sladico v kozarcu, si lahko privoščimo več sirupa. V primeru, da želimo tršo kremo za brizganje, ga dodamo manj.

Češnjevo polnilo:

- sveže izkoščičene češnje

- češnjeva marmelada (po potrebi)

Marmeladi dodamo sveže češnje in vse skupaj dobro premešamo. Če je sama marmelada pretrda, jo lahko segrejemo.

Preizkusite kombinacijo hrustljavega drobljenca, maskarponejeve kreme z bezgom in svežih češenj, ki bo navdušila vsakega gosta.
Preizkusite kombinacijo hrustljavega drobljenca, maskarponejeve kreme z bezgom in svežih češenj, ki bo navdušila vsakega gosta. FOTO: Natalija Sebanc

Sestavljanje sladice:

V kozarčke najprej nabrizgamo nekaj bezgove kreme. Če nimamo brizgalne vrečke, jo lahko naložimo kar z žlico.

Na kremo dodamo nekaj češnjevega polnila – toliko, da je krema v celoti prekrita.

Po češnjevem polnilu potrosimo bezgov drobljenec.

Postopek še enkrat ponovimo.

Pripravljeno sladico lahko takoj postrežemo ali pa jo še za nekaj časa shranimo v hladilnik, da se dobro ohladi.

Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Preberi še Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Osvežilna sladica brez peke, ki je kot nalašč za poletno vročino
Preberi še Osvežilna sladica brez peke, ki je kot nalašč za poletno vročino
sladica v kozarcu Natalija Sebanc poletna sladica bezeg češnje bezgov sirup poletne sladice MasterChef recept za češnjevo sladico
Sladice

Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic

Okusno.je Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Okusno.je Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Okusno.je Osvežilna sladica brez peke, ki jo lahko uživate brez slabe vesti
Okusno.je Salome ima super recept za enostavno sladico v kozarcu
Okusno.je Pripravite izvrstno sezonsko sladico po navdihu Lidije Subašić iz MasterChefa
Okusno.je Sladka osvežitev: Najboljše sladice za vroče dni
Okusno.je To so najboljše praline v zgodovini MasterChefa
Priporoča