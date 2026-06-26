Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu

Poletje je čas lahkotnih sladic, ki navdušijo z okusom, videzom in preprosto pripravo. Še posebej priljubljene so sladice v kozarcu, saj jih lahko pripravimo vnaprej, elegantno postrežemo in brez težav odnesemo tudi na piknik, vrtno zabavo ali družinsko praznovanje. Poleg tega ne zahtevajo posebnega slaščičarskega znanja, končni rezultat pa je pogosto videti kot iz vitrine dobre slaščičarne.

Prav takšna je tudi sladica, ki jo je pripravila Natalija Sebanc, mlada slaščičarka in nekdanja tekmovalka MasterChefa Slovenija. V njej je združila dve sestavini, ki najbolj dišita po začetku poletja – sočne češnje in aromatičen bezeg. Sladico sestavljajo nežna maskarponejeva krema z bezgovim sirupom, hrustljav bezgov drobljenec ter plast svežih češenj, povezanih z domačo češnjevo marmelado. Rezultat je osvežilna in privlačna sladica, ki navduši tako z videzom kot z okusom. Ker jo pripravimo brez zapletenih postopkov, je odlična izbira za vse, ki želijo goste razvajati z nečim posebnim, obenem pa v kuhinji ne preživeti celega popoldneva.

icon-expand Popolna poletna sladica za piknike in zabave. FOTO: Natalija Sebanc

Recept: preprosta sladica v kozarcu s češnjami in bezgom

Bezgov drobljenec: - 100 g hladnega masla - 80 g moke - 60 g sladkorja - 40 g mandljeve moke (lahko tudi mleti mandlji) - 40 g ovsenih kosmičev - 3 žlice suhega bezga Suhe sestavine najprej zmešamo, nato pa jim dodamo na kocke narezano hladno maslo. Premešamo samo toliko, da se sestavine združijo in dobimo drobtinam podobno zmes. Zmes razporedimo po pekaču, obloženem s papirjem za peko, in pečemo 15 minut pri 160 stopinjah Celzija. Pred uporabo drobljenec obvezno ohladimo. Bezgova krema: - 550 g sladke smetane - 400 g maskarpone sira - 3 dl bezgovega sirupa V skledo vlijemo sladko smetano in jo začnemo stepati. Ko se začne gostiti, po žlicah dodajamo maskarpone, nato pa prilijemo še bezgov sirup. Pazimo, da maskarponeja ne dodamo prepozno, ker se lahko smetana preveč stepe, še preden se maskarpone dobro vmeša v kremo. Bezgov sirup lahko dodamo po okusu glede na sladkobo in glede na končno konsistenco, ki jo želimo. Ker gre za sladico v kozarcu, si lahko privoščimo več sirupa. V primeru, da želimo tršo kremo za brizganje, ga dodamo manj. Češnjevo polnilo: - sveže izkoščičene češnje - češnjeva marmelada (po potrebi) Marmeladi dodamo sveže češnje in vse skupaj dobro premešamo. Če je sama marmelada pretrda, jo lahko segrejemo.

icon-expand Preizkusite kombinacijo hrustljavega drobljenca, maskarponejeve kreme z bezgom in svežih češenj, ki bo navdušila vsakega gosta. FOTO: Natalija Sebanc

Sestavljanje sladice: V kozarčke najprej nabrizgamo nekaj bezgove kreme. Če nimamo brizgalne vrečke, jo lahko naložimo kar z žlico. Na kremo dodamo nekaj češnjevega polnila – toliko, da je krema v celoti prekrita. Po češnjevem polnilu potrosimo bezgov drobljenec. Postopek še enkrat ponovimo. Pripravljeno sladico lahko takoj postrežemo ali pa jo še za nekaj časa shranimo v hladilnik, da se dobro ohladi.