Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma

Nežna tekstura, zaradi katere se topijo v ustih, in možnost raznolikega oblikovanja uvrščata brizgane piškote med najbolj priljubljene praznične piškote. Med njimi so tudi čudoviti čokoladni venčki, ki vas bodo navdušili z okusom in čudovitim videzom, s katerim bodo zagotovo privabljali poglede na praznični mizi.

icon-expand Čudoviti praznični piškoti, s katerim boste v dom vnesli kanček elegance in ustvarjalnosti. FOTO: Aljoša Kravanja

Recept zanje nam je zaupala Andreja Klun, slaščičarka in učiteljica slaščičarstva na BIC Ljubljana, Živilski in naravovarstveni šoli. Kot sama pravi, so "brizgani venčki zaradi svoje edinstvene oblike popolni za okrasitev božičnih drevesc in prazničnih miz, hkrati pa predstavljajo odličen izziv pri peki za tiste, ki želijo izboljšati svoje brizgalne spretnosti." Ena največjih prednosti teh piškotov je možnost, da jih prilagodimo različnim priložnostim. Lahko jih pustimo preproste ali jih okrasimo s stopljeno čokolado, pisanimi mrvicami ali le rahlo potresemo s sladkorjem v prahu. "Brizgane venčke lahko oblikujemo v različne velikosti in oblike – od majhnih, klasičnih venčkov do večjih, bolj okrasnih piškotov," dodaja Klunova. Prav zato so brizgani venčki odlična izbira tako za praznično peko doma kot tudi za obdarovanje ali dekoracijo. Združujejo čudovit okus, tehnično dovršenost in praznično estetiko – vse tisto, kar v decembru iščemo v popolnem piškotu.

Sestavine za testo:

- 230 g masla (zmehčano, ogreto na sobno temperaturo) - 210 g bele moke - 100 g sladkorja v prahu - 50 g kisle smetane - 40 g pravega kakava v prahu - 30 g vaniljevega pudinga ali škroba - 1 žlica vaniljeve paste ali vrečka vaniljevega sladkorja - 1 beljak - ščepec soli - dva ščepca kardamoma - limonina ali pomarančna lupinica po okusu

Polnilo:

- 100 g čokolade za kuhanje - 200 g čokoladnega namaza

Postopek priprave:

Maslo zmehčamo in ga skupaj s sladkorjem v prahu stepemo, da masa naraste, struktura postane puhasta ter maslo spremeni barvo v svetlejšo. Ko imamo masleni del dovolj stepen, dodamo kislo smetano, beljak in vanilijo. Premešamo na roke. V masleno zmes vmešamo še limonino ali pomarančno lupinico. Moko, kakav, škrob, kardamom in sol zmešamo posebej. Suhe sestavine vsujemo v masleni del. Premešamo, da dobimo enakomerno in mehko testo, ki ga nadevamo v dresirno vrečko z zvezdastim nastavkom. Pekač obložimo s papirjem za peko. Z vrečko na pekač nabrizgamo krogce – venčke, ki morajo biti enake velikosti, da se enakomerno spečejo ter kasneje napolnijo. Pečico segrejemo na 175 stopinj Celzija. Piškote pečemo 10–12 minut. Če piškot prelomimo, mora imeti na sredini enakomerno svetlo barvo. Ohladimo in pripravimo polnilo. Čokolado za kuhanje stopimo (nad paro ali v mikrovalovki). V stopljeno čokolado dodamo čokoladni namaz in vse skupaj dobro premešamo, da je masa gladka. Polnilo prelijemo v dresirno vrečko. Pustimo ga, da se malo ohladi, da se lepo brizga. Z vrečko polnimo sredino venčkov in zlepimo skupaj dve polovički. Praznične venčke poljubno okrasimo (uporabimo stopljeno čokolado, pisane ali čokoladne mrvice, perlice ipd.).

icon-expand Brizgani čokoladni venčki združujejo čudovit okus, tehnično dovršenost in praznično estetiko. FOTO: Aljoša Kravanja