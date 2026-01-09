okusno.je
Švedska jabolčna pita
Sladice

Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak

Ta jabolčna pita brez klasične krhke osnove navduši z obilico sočnih jabolk in prijetno toplino cimeta. Zaradi izjemno preproste in hitre priprave je odlična izbira za lahko domačo sladico ter popolna tudi za vse, ki se s peko šele spoznavajo.

M.J.
09. 01. 2026 04.00

Švedska jabolčna pita (orig. äppelkaka) je ena tistih sladic, ki navduši s preprostostjo, domačnostjo in izrazitim okusom jabolk. Čeprav ne gre za klasično pito, kot jo poznamo v srednjeevropski ali ameriški kuhinji, je prav zaradi svoje nezahtevne priprave in sočnosti postala izjemno priljubljena po vsem svetu.

Priprava je zelo hitra in enostavna, saj sladica ne zahteva klasičnega krhkega testa, valjanja ali peke osnove posebej. Jabolka se preprosto položijo v pekač, prekrijejo z maso, narejeno iz masla, sladkorja, jajc in moke, nato pa se vse skupaj speče v pečici. Rezultat je mehka, rahla, aromatična sladica, ki se kar topi v ustih.

Švedska jabolčna pita je nastala kot domača, vsakdanja sladica, ki jo je bilo mogoče pripraviti hitro in iz sestavin, ki so bile vedno pri roki.
Švedska jabolčna pita je nastala kot domača, vsakdanja sladica, ki jo je bilo mogoče pripraviti hitro in iz sestavin, ki so bile vedno pri roki. FOTO: Shutterstock

Sestavine:

- 5 jabolk

- 180 g sladkorja + 1 žlica za jabolka

- 1 žlička mletega cimeta

- 120 g moke

- 170 g masla

- 1 jajce

- ščepec soli

Najbolje se obnesejo jabolka, ki so rahlo kisla (npr. jonagold, granny smith) ali pa sočna, a čvrsta jabolka, ki med peko ne razpadejo povsem. Kombinacija sladkih in kislih jabolk ustvari najbolj uravnotežen okus.

Postopek priprave:

Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija.

Jabolka operemo, olupimo in jim odstranimo peške. Narežemo jih na približno pol centimetra debele rezine, ki jih zmešamo z žlico sladkorja in mletim cimetom.

Pekač za pite namastimo z maslom. Do 2/3 ga napolnimo z jabolčnimi rezinami, ki jih enakomerno razporedimo po celotni površini.

V skledi gladko razmešamo jajce, moko, sladkor, stopljeno maslo in sol. Z zmesjo prekrijemo jabolčne rezine v pekaču.

Pito pečemo v ogreti pečici približno 1 uro oziroma dokler skorja rahlo ne porjavi.

Pita se običajno postreže ob popoldanski kavi.
Pita se običajno postreže ob popoldanski kavi. FOTO: Shutterstock

Kako pito postrežemo?

Švedska pita se skoraj vedno postreže topla ali mlačna, najpogosteje z:

- vaniljevo omako,

- vaniljevim sladoledom,

- stepeno sladko smetano,

- včasih tudi z grškim jogurtom.

