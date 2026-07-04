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Jogurtov-jagodni sladoled
Sladice

Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah

Poleti si marsikdo zaželi nekaj sladkega in osvežilnega, a misel na pripravo domačega sladoleda pogosto pomeni dolgotrajno kuhanje krem ali uporabo posebnega aparata za pripravo sladoleda. A dobra novica je, da lahko pripravite čudovito kremast domači sladoled tudi brez vsega tega.

M.J.
04. 07. 2026 04.00

Tokrat predstavljamo štiri preproste različice domačega sladoleda, ki ne zahtevajo kuhanja in ne potrebujejo posebnega strojčka. Priprava je tako enostavna, da boste zanjo potrebovali le nekaj minut, rezultat pa je presenetljivo kremast, bogat in primerljiv s kupljenimi sladoledi. To so recepti, ki pridejo prav takrat, ko si zaželite nekaj sladkega takoj – brez zapletenih postopkov in dolgega čakanja.

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Domač sladoled je lahko veliko bolj preprost, kot si marsikdo predstavlja, hkrati pa omogoča nešteto kombinacij okusov. V nadaljevanju boste našli tri najbolj priljubljene kremaste različice, ki vedno uspejo, ter še sadno osvežilno idejo za vse, ki imate raje lažje, bolj sveže okuse v vročih poletnih dneh.

Čokoladni sladoled brez strojčka
Čokoladni sladoled brez strojčka FOTO: Su.S.

Čokoladni sladoled iz 3 sestavin

Sestavine:

- 500 ml sladke smetane za stepanje (dobro ohlajene)

- 200 g kondenziranega mleka

- 3–4 žlice kakava v prahu

- 1 žlička vaniljevega ekstrakta (po želji)

Priprava:

Sladko smetano stepemo do mehkih vrhov. V ločeni skledi zmešamo kondenzirano mleko, kakav (in vanilijo), da dobimo gladko zmes. Nato nežno vmešamo stepeno smetano, da ohranimo zračnost.

Zmes pretresemo v posodo, pokrijemo in postavimo v zamrzovalnik za vsaj 5–6 ur ali čez noč.

Bananin "nice cream" sladoled

Sestavine:

- 3 zrele banane (narezane na rezine in zamrznjene)

- 2–3 žlice poljubnega rastlinskega napitka (ali mleka)

- 1 žlička medu ali javorjevega sirupa (po želji)

Priprava:

Zamrznjene banane zmiksamo v močnem blenderju skupaj z mlekom, dokler ne dobimo gladke, kremaste teksture, podobne mehkem sladoledu. 

Banani sladoled postrežemo takoj ali pa ga za bolj čvrsto teksturo še za 1–2 uri zamrznemo.

Za dodaten okus in teksturo, lahko v bananino zmes dodamo žlico ali dve arašidovega ali mandljevega masla. Za čokoladno različico pa lahko dodamo žlico Nutelle ali poljubnega čokoladnega namaza. 
Karamelni sladoled
Karamelni sladoled FOTO: Shutterstock

Karamelni sladoled

Sestavine:

- 400 g ohlajenega namaza dulce de leche

- 500 ml dobro ohlajene sladke smetane za stepanje

Priprava:

V večjo skledo, ki smo jo pred tem dobro ohladili v zamrzovalniku, vlijemo ohlajeno smetano za stepanje in dulce de leche. Sestavini z električnim mešalnikom mešamo na nizki hitrosti približno 5 minut, da se masa začne zgoščevati. Nato malce povišamo hitrost in mešamo še toliko časa, da se na površini pojavijo čvrsti vrhovi.

Pripravljeno maso predevamo v posodo za zamrzovanje, ki jo pokrijemo s pokrovom ali folijo za živila, in za 6 ur (lahko tudi čez noč) shranimo v zamrzovalnik.

Jogurtov sladoled z jagodami
Jogurtov sladoled z jagodami FOTO: Shutterstock

Jogurtov-jagodni sladoled

Sestavine:

- 300 g zamrznjenih jagod

- 200 g gostega grškega jogurta

- 2–3 žlice medu ali sladkorja v prahu

- 1 žlička limoninega soka

Priprava:

Zamrznjene jagode zmiksamo skupaj z grškim jogurtom, medom in limoninim sokom, dokler ne dobimo gladke in kremaste mase. 

Jagodni sladoled postrežemo takoj ali pa ga za bolj čvrsto teksturo še za 1–2 uri zamrznemo.

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