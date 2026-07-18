Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela

Domači sladoled marsikdo povezuje s posebnim strojčkom in precej zahtevno pripravo, a v resnici je lahko vse skupaj veliko preprostejše. Če imate v hladilniku grški jogurt, smetano in nekaj drugih sestavin, ste le nekaj korakov oddaljeni od osnove za izjemno kremast sladoled. Skrivnost tega recepta je prav grški jogurt. Ker vsebuje manj vode kot navadni jogurt, poskrbi za bolj gosto in kremasto teksturo, hkrati pa sladoledu doda prijetno svežino. Skupaj s stepeno smetano in kondenziranim mlekom nastane bogata masa, ki se med zamrzovanjem lepo strdi, zato za pripravo ne potrebujete posebnega aparata.

Še ena prednost tega recepta je njegova prilagodljivost. Osnovni jogurtov sladoled je odličen že sam po sebi, lahko pa ga vsakič pripravite nekoliko drugače. V maso lahko vmešate sadni pire iz jagod, malin, borovnic, manga ali breskev, dodate koščke svežega sadja ali pa ga ob serviranju prelijete z domačim sadnim prelivom. Tako iz enega recepta nastane nešteto različnih okusov.

icon-expand Domači sladoled iz grškega jogurta navduši z odličnim okusom, kremno teksturo in enostavno pripravo. FOTO: Su.S.

Kako preprečiti nastanek ledenih kristalov?

Čeprav je priprava tega sladoleda zelo preprosta, lahko z nekaj triki poskrbite, da bo tudi po zamrzovanju ostal čim bolj kremast. Najpomembneje je, da uporabite dobro ohlajene sestavine in maso pripravite čim bolj gladko, saj enakomerna tekstura pomaga preprečevati nastanek večjih ledenih kristalov. Kremasto teksturo dodatno zagotavljajo tudi sestavine, kot so smetana in kondenzirano mleko, saj vsebujejo maščobo in sladkor, ki zmanjšujeta zmrzovanje vode v večje kristale. Pomembno je tudi, da sladoled shranjujete v dobro zaprti posodi, saj stik z zrakom povzroča nastanek kristalov na površini. Priporočljivo je, da posodo pred zamrzovanjem pokrijete s pokrovom, še bolje pa je, če površino sladoleda prekrijete s kosom papirja za peko ali prozorne folije in ga nato zaprete. Tako bo ostal bolj svež in kremast.

icon-expand Lahko ga popestrite s koščki sadja. FOTO: Shutterstock

Ko enkrat poskusite ta recept, sladoleda skoraj ne boste več kupovali

Priprava vam bo vzela le nekaj minut, največ potrpežljivosti pa bo zahtevalo čakanje, da se sladoled čez noč dobro zamrzne. Rezultat je sladica, ki navduši s kremasto teksturo in polnim okusom ter je odlična izbira za vroče poletne dni. Za osnovni jogurtov sladoled potrebujete: - smetano za stepanje, - ščep soli, - vanilijev ekstrakt, - sladkano kondenzirano mleko, - grški jogurt. Po želji lahko dodate še: - sadni pire (na primer iz jagod, malin, borovnic, manga ali breskev), - koščke svežega sadja. Kratek postopek priprave Za najboljši rezultat uporabite dobro ohlajeno skledo. V njej najprej stepite smetano do čvrstega. Nato nežno vmešajte ščep soli, vanilijev ekstrakt, sladkano kondenzirano mleko in na koncu še grški jogurt. Če pripravljate sadno različico, v tej fazi vmešajte tudi sadni pire ali koščke sadja. Pripravljeno maso preložite v posodo za zamrzovanje, jo pokrijte in čez noč postavite v zamrzovalnik. Pred serviranjem pustite sladoled približno 10 minut na sobni temperaturi, da se nekoliko zmehča. Tako ga boste lažje oblikovali v kepice, njegova tekstura pa bo še bolj kremasta. Če želite natančne količine sestavin ter podroben recept po korakih, si ga lahko ogledate TUKAJ ali pa na povezavi spodaj.

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Jogurtov sladoled s sadnim pirejem icon-clock 30 min

Kako dolgo lahko domači sladoled hranimo v zamrzovalniku?

Domači jogurtov sladoled je najbolje porabiti v nekaj tednih, saj je brez dodatkov, ki jih vsebujejo industrijsko pripravljeni sladoledi. V dobro zaprti posodi ga lahko v zamrzovalniku hranimo približno 2 do 4 tedne, pri tem pa bo najlepšo teksturo imel v prvih dneh po pripravi. Po daljšem času v zamrzovalniku lahko postane nekoliko bolj trd, zato ga pred serviranjem vedno pustite nekaj minut na sobni temperaturi. Če ga boste hranili dlje časa, pazite predvsem, da bo posoda dobro zaprta, saj bo tako bolje ohranil okus in kremasto strukturo.