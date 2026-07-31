Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev

Poletni vročinski valovi pogosto spremenijo naše prehranjevalne navade. Ko se temperature dvignejo visoko nad 30 stopinj Celzija, si večina namesto težkih sladic zaželi nekaj lahkega, hladnega in osvežilnega. Ravno zato so sladice brez peke v tem obdobju med najbolj priljubljenimi recepti. Njihova priprava je preprosta, saj ne zahtevajo dolgotrajnega kuhanja ali uporabe pečice, hkrati pa ponujajo neomejene možnosti kombiniranja svežega sadja, jogurta, smetane in drugih poletnih sestavin.

V nadaljevanju vas čaka sedem odličnih idej za poletne sladice, ki bodo navdušile tako družino kot goste. Vse imajo nekaj skupnega – pripravljene so brez peke in ustvarjene za dni, ko je edino, kar iščemo in potrebujemo, prijetna osvežitev.

icon-expand Limonin mousse FOTO: osebni arhiv

Limonin mousse

Lahka in zračna sladica z izrazito citrusno noto je kot ustvarjena za vroče poletne dni. Rahla limonina krema osveži z vsako žličko, njena kremasta tekstura pa poskrbi za pravo poletno razvajanje. Recept je TUKAJ.

icon-expand Semifreddo z malinami in pistacijami FOTO: iStockphoto

Semifreddo z malinami in pistacijami

Priljubljena italijanska zamrznjena sladica združuje bogato jajčno kremo s kiselkastimi malinami in prijetno hrustljavost pistacij. Ker jo postrežemo dobro ohlajeno, je idealna za poletne dni, ko si zaželimo nekaj elegantnega in osvežilnega. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sadne sladoledne lučke FOTO: iStock

Sadne sladoledne lučke

Tri osvežilne plasti – lubenica, kokosovo mleko in kivi ustvarijo pravo poletno barvno eksplozijo. Domače sladoledne lučke niso le privlačnega videza, temveč tudi odlična osvežitev za najtoplejše dni, z veseljem pa se bodo z njimi sladkali tudi vaši najmlajši. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jogurtove rezine s sadjem in piškoti FOTO: Sanja Sirk

Jogurtove rezine s sadjem in piškoti

Lahka jogurtova plast, sadni preliv in hrustljava podlaga iz piškotov tvorijo sladico, ki je osvežilna in prijetno nasitna. Najboljša je dobro ohlajena neposredno iz hladilnika. Recept je TUKAJ.

icon-expand Limonina granita FOTO: Profimedia

Limonina granita

Ta sicilijanska klasika je ena najbolj osvežilnih sladic na svetu. Drobni ledeni kristalčki z intenzivnim okusom limone poskrbijo za prijetno osvežitev tudi takrat, ko ne zaleže niti sladoled. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jogurtov sladoled s sadnim pirejem FOTO: Su.S.

Jogurtov sladoled s sadnim pirejem

Domač sladoled iz grškega jogurta in sezonskega sadja je odlična alternativa kupljenim kremnim sladoledom. Zaradi prijetne svežine in sadnega okusa je popolna izbira za osvežitev med vročinskim valom, dodaten plus pa je tudi ta, da njegova priprava ne zahteva posebnega aparata. Recept je TUKAJ.

icon-expand Mojito cheesecake FOTO: iStock

Mojito cheesecake

Osvežujoča kombinacija limete in mete, navdihnjena po priljubljenem poletnem koktajlu, je odlična osnova za cheesecake brez peke. Kremasta sladica navduši s svežimi okusi in je popoln zaključek piknika ali pa poletnega kosila s prijatelji. Recept je TUKAJ.